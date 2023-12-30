Кристиан Хорнер: «Роль Ньюи изменилась, техническая команда «Ред Булл» не зависит от Эдриана»

Теги Кристиан Хорнер Эдриан Ньюи Ред Булл Формула-1 Пьер Ваше Авто

«Ред Булл» научился быть независимым от Ньюи, отметил Хорнер.

По словам руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера, легендарный конструктор может отвлекаться на параллельные проекты без ущерба для развития болида.

Хорнер привел в пример «Манчестер Юнайтед», одним из ключевых игроков которого в 1990-х являлся Эрик Кантона. После ухода футболиста манкунианцы продолжили побеждать под началом тренера Алекса Фергюсона.

«Эдриан является значимой частью команды, частью того, чего мы достигли. Но, конечно, за последние годы его роль изменилась, и техническая команда под управлением Пьера Ваше превосходно себя проявляет и не зависит от Эдриана.

Он может вступить в работу, выйти из нее, заняться другими проектами. Так эволюционирует любая команда.

Я всегда был большим фанатом «Манчестер Юнайтед» – даже не «Ман Юнайтед», а Алекса Фергюсона. В команде был Кантона, а потом она эволюционировала.

«Ред Булл» сильнее с Эдрианом, но, разумеется, остальная часть коллектива развивается», – отметил Хорнер.

Эдриан Ньюи: «В 2010-м у «Ред Булл» было такое же преимущество по скорости, как в 2023-м, пожалуй, но подводила надежность»

Эдриан Ньюи: «Ред Булл» еще в 2021-м решил поставить на гоночную скорость, а не на квалификационную»

1 комментарий
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Какой то слабый референс, кто такой Кантона для МЮ того времени и кто такой Ньюи для РБ сейчас. Я бы по значению и важности для команды не сравнил Эрика даже с Максом. В конце концов Эрик ушел и команда все равно по силе не потеряла, убери Эдриана и РБ кончится. Они уже это проходили, когда Ньюи уходил проектировать катера.
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