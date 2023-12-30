Кристиан Хорнер: «Роль Ньюи изменилась, техническая команда «Ред Булл» не зависит от Эдриана»

«Ред Булл» научился быть независимым от Ньюи, отметил Хорнер.

По словам руководителя «Ред Булл» , легендарный конструктор может отвлекаться на параллельные проекты без ущерба для развития болида.

Хорнер привел в пример «Манчестер Юнайтед», одним из ключевых игроков которого в 1990-х являлся Эрик Кантона. После ухода футболиста манкунианцы продолжили побеждать под началом тренера Алекса Фергюсона.

«Эдриан является значимой частью команды, частью того, чего мы достигли. Но, конечно, за последние годы его роль изменилась, и техническая команда под управлением Пьера Ваше превосходно себя проявляет и не зависит от Эдриана.

Он может вступить в работу, выйти из нее, заняться другими проектами. Так эволюционирует любая команда.

Я всегда был большим фанатом «Манчестер Юнайтед» – даже не «Ман Юнайтед», а Алекса Фергюсона. В команде был Кантона, а потом она эволюционировала.

«Ред Булл» сильнее с Эдрианом, но, разумеется, остальная часть коллектива развивается», – отметил Хорнер.

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