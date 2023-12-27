«После этих слов Месси выдали гражданство Китая». Встречайте, лучшие комментарии года

Привет! В 2023-м мы ежемесячно собирали подборки ваших лучших комментариев. Пришло время для топа за весь прошлый год, но сначала традиционное напоминание.

●‎ перед вами не прямой список самых заплюсованных комментов – мы отобрали из них те, которые показались нам наиболее интересными, остроумными или просто смешными;

●‎ все картинки кликабельные – при желании можно перейти в сами новости и посты.

Лучших из лучших выбираете вы – внизу вас ждет опрос!

Фото: East News/AP Photo/Ryan Sun, File