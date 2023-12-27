«После этих слов Месси выдали гражданство Китая». Встречайте, лучшие комментарии года
Привет! В 2023-м мы ежемесячно собирали подборки ваших лучших комментариев. Пришло время для топа за весь прошлый год, но сначала традиционное напоминание.
● перед вами не прямой список самых заплюсованных комментов – мы отобрали из них те, которые показались нам наиболее интересными, остроумными или просто смешными;
● все картинки кликабельные – при желании можно перейти в сами новости и посты.
Лучших из лучших выбираете вы – внизу вас ждет опрос!
Фото: East News/AP Photo/Ryan Sun, File
Какой комментарий понравился больше всех?
707 голосов
№20 – Илюмжинов и инопланетяне
6%
№19 – Зря Вася полез на фигурку
5%
№18 – Сутормин и 50 тысяч
1%
№17 – Никто не зовет работать учителем
5%
№16 – А если б соской кинул?
3%
№15 – Внимательно посмотрите список
7%
№14 – В лицензии
2%
№13 – Зарема и Промес
2%
№12 – 207 зрителей
3%
№11 – Кане и Бане
2%
№10 – Милонов и Fan ID
0%
№9 – Вы все завидуете!
2%
№8 – Месси и Тайвань
7%
№7 – На Хорватию не хватило денег
1%
№6 – Собаку съел
10%
№5 – Устала и ушла
7%
№4 – Промес авторитет
2%
№3 – Молодой Ямаль
4%
№2 – Пофамильное перечисление
5%
№1 – Стэтхэм
26%
Мне для того чтобы посмотреть фото приходиться кликать на черный фон картинки и только потом я уже вижу ее содержание
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