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«После этих слов Месси выдали гражданство Китая». Встречайте, лучшие комментарии года

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Привет! В 2023-м мы ежемесячно собирали подборки ваших лучших комментариев. Пришло время для топа за весь прошлый год, но сначала традиционное напоминание.

●‎ перед вами не прямой список самых заплюсованных комментов – мы отобрали из них те, которые показались нам наиболее интересными, остроумными или просто смешными;

●‎ все картинки кликабельные – при желании можно перейти в сами новости и посты.

Лучших из лучших выбираете вы – внизу вас ждет опрос!

 
 
 

Фото: East News/AP Photo/Ryan Sun, File

Какой комментарий понравился больше всех?
707 голосов
№20 – Илюмжинов и инопланетяне
6%
№19 – Зря Вася полез на фигурку
5%
№18 – Сутормин и 50 тысяч
1%
№17 – Никто не зовет работать учителем
5%
№16 – А если б соской кинул?
3%
№15 – Внимательно посмотрите список
7%
№14 – В лицензии
2%
№13 – Зарема и Промес
2%
№12 – 207 зрителей
3%
№11 – Кане и Бане
2%
№10 – Милонов и Fan ID
0%
№9 – Вы все завидуете!
2%
№8 – Месси и Тайвань
7%
№7 – На Хорватию не хватило денег
1%
№6 – Собаку съел
10%
№5 – Устала и ушла
7%
№4 – Промес авторитет
2%
№3 – Молодой Ямаль
4%
№2 – Пофамильное перечисление
5%
№1 – Стэтхэм
26%
21 комментарий
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По-моему, самое сложное голосование на спортсе!
+17
-1
+16
у меня, как и у многих, привычка - сначала зайти почитать комменты, а потом уже саму новость или материал
+13
-2
+11
Ответ TresModiosVir
так Канчельскис прав
Есть такая вещь, не знаю, слышал ли. Называется - пруфы.
+5
-1
+4
Мне про расширенный состав сборной понравилось. Довольно тонко.
+1
0
+1
Думал, думал смешной комментарий...и не придумал.
+1
-1
0
Люди, помогите, как мне сделать так, чтобы картинки в спортс отображались?
Мне для того чтобы посмотреть фото приходиться кликать на черный фон картинки и только потом я уже вижу ее содержание
+1
-1
0
Одно вот не понятно. Новость про Ямаля.
Пользователь заблокирован. Значит, что-то нарушил. Может даже накрутил себе рейтинг. Его в топ! Странно
+1
-1
0
Про список сборной - топ.
0
0
0
Со Стетхемом бороться нереально
0
0
0
Ответ TresModiosVir
так Канчельскис прав
Да, да. И информация от конкретных людей тоже имеется
0
0
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Ответ Jan Paskel
у меня, как и у многих, привычка - сначала зайти почитать комменты, а потом уже саму новость или материал
А тут ещё какие-то новости с материалами есть?
+1
-1
0
Ответ Диванный Хоккебол 1
А лучшие комментарии за декабрь будут?
Будут! В начале января.
+1
-1
0
Ответ Cruel Snake
Одно вот не понятно. Новость про Ямаля. Пользователь заблокирован. Значит, что-то нарушил. Может даже накрутил себе рейтинг. Его в топ! Странно
В топе не он, а его коммент
0
0
0
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