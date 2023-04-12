Мане ударил по лицу Сане в раздевалке «Баварии» после 0:3 от «Ман Сити» и разбил ему губу

Теги Бавария Манчестер Сити бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Садьо Мане Лерой Сане Футбол

Садьо Мане ударил Лероя Мане после поражения от с «Манчестер Сити».

«Бавария» проиграла английскому клубу (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

По данным Bild, Мане ударил Лероя Сане по лицу в раздевалке после игры.Садьо разбил губу партнеру по мюнхенскому клубу.

Разногласия между футболистами начались еще на поле во время игры, на 83-й минуте в трансляцию попал их спор после одного из игровых эпизодов, после чего конфликт не утих в раздевалке. Мане, вероятно, не понравилось то, как Сане разговаривал с ним на поле.

Стычку игроков разняли два других футболиста «Баварии».

Сане пришлось вывести из раздевалки для того, чтобы он успокоился. Клуб официально еще не комментировал данный инцидент.

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40 комментариев

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MMDV
Ответ 6tspey7tb5
А как же святой Мане)))
Никогда таким он не был. Поэтому в Ливерпуле решили продать его, и продлить Салаха, а не наоборот.
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Ketanest
Старое африканское правило : Бей своих, чтобы чужие боялись.
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Enchanter WIZZARD
Мане конечно одно из главных разочарований сезона. Думали, что заменит Леву и будет много забивать и станет главным звеном в атаке Баварии, а в итоге даже в старт не всегда попадает. А статистика 6+4 в Бундеслиге за Баварию за 20 матчей и вовсе швах. А ведь фанаты писали в инсту Баварии : берите Криша!!!
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Aggrrist
Ответ 6tspey7tb5
А как же святой Мане)))
Святым его сделали школьники в комментариях, которые его только на картинках видели. Мне кажется, в футболе поумолчанию все п:::расы. Где много денег и амбиций соответствующие и люди.

Как сказал Златан "деньги это неважно, важно много денег". Сам он прекрасные футболист, но отбитый на голову персонаж.
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Victor Victor
Ответ 6tspey7tb5
А как же святой Мане)))
Мане всегда был с характером, а хватит его не за примерное поведение, а за много хороших дел вне футбольного поля
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Ваня-председатель
По делу е...нул
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Cruel Snake
Тухельненько у них в раздевалке
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Spaten
Характер нордический, выдержанный. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения.
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TravenS
Ответ 10ztv
роль каспера исполнял
Поправлю, роль Гнабри)
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Александр Зубков
Разнимали Кане и Бане.
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Logan Couture
Сейчас придет секта свидетелей Вальверде и расскажет, что ну не может такой хороший человек кого-то ударить
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red hikkikomori
А я говорил что не просто так Нагельсманн испугался когда на него Мане орал)
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Pok_Toholo
Да редактор запутался в их фамилиях
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cruyff_14
Бывшие АПЛовцы по примеру Тухель/Конте
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Victor Victor
Наконец решили выяснить как правильно - через "С" или через "М"
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Юрий Костыгин
Расист, не иначе.
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GerbertS
передержался на рамадане
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TravenS
Ответ Давид Agabekyan
Что-то он везде скандалит кроме Ливерпуля. Как Клопп его успокаивал? И для чего Мане из супер тепличных условий так спокойно ушёл. Неужели Ливерпуль так мало предложил?
Та он и в Ливерпуле мутил воду. С Салахом в частности. Строит из себя топ-игрока, а на деле обычный середняк, удачно попавший в систему Клоппа
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romavor
Мане всегда был неадекватом
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El Fenomeno 9️⃣
Это два разных человека?😯
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Alex Sarus
Ответ Давид Agabekyan
Что-то он везде скандалит кроме Ливерпуля. Как Клопп его успокаивал? И для чего Мане из супер тепличных условий так спокойно ушёл. Неужели Ливерпуль так мало предложил?
У Мане самая большая личка вроде в Баварии.
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BananaMama
Старый-добрый ФК Голливуд возвращается)
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sergen
Как похорошела бавария при тухеле!)
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Appa
Какая здоровая атмосфера у самого грамотного клуба мира, однако.
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marsover
Ответ 6tspey7tb5
А как же святой Мане)))
Добро должнл быть с кулаками😂
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