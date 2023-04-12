Садьо Мане ударил Лероя Мане после поражения от с «Манчестер Сити».

« » проиграла английскому клубу (0:3) в первом матче 1/4 финала .

По данным Bild, Мане ударил по лицу в раздевалке после игры. разбил губу партнеру по мюнхенскому клубу.

Разногласия между футболистами начались еще на поле во время игры, на 83-й минуте в трансляцию попал их спор после одного из игровых эпизодов, после чего конфликт не утих в раздевалке. Мане, вероятно, не понравилось то, как Сане разговаривал с ним на поле.

Стычку игроков разняли два других футболиста «Баварии».

Сане пришлось вывести из раздевалки для того, чтобы он успокоился. Клуб официально еще не комментировал данный инцидент.

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