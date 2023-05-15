Кирсан Илюмжинов: «Спрашивал инопланетян, почему они не раскроются. Один ответил: «Вы же с муравьями не общаетесь. Уровень цивилизации еще не дорос»

Теги ФИДЕ Кирсан Илюмжинов Владимир Путин Борис Ельцин Шахматы

Бывший глава ФИДЕ Кирсан Илюмжинов рассказал о том, как его похищали инопланетяне.

Илюмжинов возглавлял Международную шахматную федерацию (ФИДЕ) с 1995 по 2018.

– Ваш контакт с инопланетянами. Как это было?

– Сентябрь 1997 года, Москва. Они позвали на балкон. Я вышел и вскоре оказался у них на корабле. Все просто.

– Даже не удивились?

– Я спрашивал, почему они не раскроются, не расскажут всем о себе. Один из них ответил: «Ну, вы же с муравьями не общаетесь. Уровень цивилизации у вас еще не дорос». 

Когда очутился дома, сначала подумал, что приснилось. Но потом помощник и водитель рассказывали, что час искали меня в квартире – все перерыли. Успели запаниковать. А потом раз – и я материализовался. Скорее всего, версия про сон была их внушением – чтобы я с ума не сошел. Все же по-разному реагируют. 

– Все?

– Мне несколько президентов государств рассказывали, что у них был контакт с инопланетянами. Не говорят об этом публично, потому что боятся – вдруг их примут за сумасшедших. Василий Смыслов признавался мне, что их с супругой Надеждой тоже забирали. На самом деле, таких людей не так мало.

– Как они выглядят?

– Которых видел я – чуть выше нашего роста, в желтых скафандрах. 

– Помните реакцию друзей, когда впервые про это рассказали?

– Да я особо не хотел. Но потом инопланетяне снова пришли. Начали спрашивать: «Почему не рассказал про нас? Почему молчишь? Боишься ли?» Я объяснил, что, если бы все рассказал Вася Пупкин, люди бы махнули рукой – ну, перепил. А когда о таком заявляет президент Калмыкии и ФИДЕ – это уже другое. 

Даже брал лист бумаги, считал плюсы и минусы. Последнего было больше: будут смеяться родственники, достанут журналисты, Борис Ельцин может не понять.

– Вы ему говорили?

– Конечно. Он сказал: «Кирсан, иди работай». Но у них есть свои данные. Неслучайно Владимир Путин недавно дал поручение Курчатовскому институту заниматься неопознанными объектами. В Лондоне существует целый отдел в правительстве. У Папы Римского – отдельная обсерватория.

Вот надо мной до сих пор прикалываются. Но мы что, от обезьяны произошли? Из ребра? Да вряд ли. Недавно была Пасха. Не хочу богохульствовать, но получается, человек ходил по воде, его распяли, а он воскрес и улетел на небо – и в это миллиарды верят. А я говорю про инопланетян, и меня называют сумасшедшим. Но разве одно более невероятное, чем другое? Меня-то просто забрали и вернули.

– А что от вас хотели?

– Я пробыл 8 часов и задавал море вопросов. Им тоже многое было интересно. Сначала я помнил все досконально, а со временем что-то стало стираться. 

Это сейчас модно хайповать. Но на тот момент такого понятия не было, да я и сам был популярен. Зачем мне известность со знаком минус? Просто решил рассказать, как было. Тем более, они сами попросили.

– Больше контактов не было?

– Пока нет, но я бы хотел. Спросил бы, почему они до сих пор все еще не раскрываются. Их же полно вокруг нас. Еще Циолковский писал, что наша галактика кишит разными цивилизациями. 

Вот муравей ползает и думает, что мир ограничивается тем, что он видит. А вокруг столько всего! Так и у нас, – сказал Илюмжинов.

«Инопланетяне спросили: «А почему ты не рассказал про нас?» Интервью Кирсана Илюмжинова, которое унесет в космос

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53 комментария

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Ваня-председатель
Это лучшее, что я читал на спортсе за всю историю его существования
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Алексей Ильин
Ну и где Малдер и Скалли, когда они так нужны???
+50
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Ебздрогыч
Забористая трава в Калмыкии!
+35
-6
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Thomas Schaaf
"Не хочу богохульствовать, но получается, человек ходил по воде, его распяли, а он воскрес и улетел на небо – и в это миллиарды верят."

Смелое заявление для российского чиновника)
+27
-3
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Penguin
Кирсан, иди работай
+18
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Oleg Olegov
"Борис Ельцин может не понять"
Борис Ельцин и не такое видел в хорошие дни)
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Иван Иванов
– Помните реакцию друзей, когда впервые про это рассказали?
– Да я особо не хотел. Но потом инопланетяне снова пришли. Начали спрашивать: «Почему не рассказал про нас? Почему молчишь? Боишься ли?»

Стендапер от бога.
+17
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+16
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Уит
а прикиньте, если правда???)))
+11
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Вечно в бане
Говорил я ему, Кирсан, ну вылей ты тот кумыс, не послушался.
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Stormbringer
Везет мужику, целых 8 часов с Месси общался)
+16
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Главный агроном Ноу Камп
Все может быть, но бритва Оккама неумолима. Не понятно, существуют ли инопланетяне, а если существуют, то вступают ли они в контакты с председателями шахматных федераций, но то, что психические болезни существуют - к сожалению, правда. Как и желание хайпа у некогда известных лиц, которые хотят напомнить о себе.
+8
0
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psa.1207
— Я спрашивал, почему они не раскроются, не расскажут всем о себе.
Один них ответил: «Нам не поверят. Не у всех такие качественные грибы и трава, как у тебя».
+7
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Юрий Воронин
Ответ Алексей Ильин
Ну и где Малдер и Скалли, когда они так нужны???
Здесь нужны санитары!
+4
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WPN
Маковые поля Калмыкии - это сильно, правда Кирсан?
+3
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MikhaL
И этот человек руководил целым регионом долгое время.
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Зубы Дзюбы
Ответ Ебздрогыч
Забористая трава в Калмыкии!
Вот он нулевой пациент походу
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Франк Небо
А как это "выборочное инопланетное стирание памяти" работает? То есть он не помнит о чём с ними разговаривал 8 часов, но помнит пару вопросов, как они выглядят и сам факт диалога. Разве не логично, если ты хочешь, чтобы человек забыл о твоём существование, полностью стереть память об этом моменте. А если инопланетянам пофиг и они не стирают память, то как же удобно, что люди почему-то не помнят подробности о встречах с ними.
+2
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Lordk
До 61 года неплохо справлялся с шизофренией. Хочется пошутить, но как-то и не очень хочется.
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dimur
Я одного не понял: зачем его вернули?
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guizzy
Вот так поиграешься с муравьём, а потом его среди своих будут за дурака считать и подшучивать над ним )
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vero Bianconeri
Сильно!😃😃😃
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pasmike
Ну вот хоть что-то дельное на спортсе, а то одни эскортницы вперемежку с бредом Мостового...
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Hit Zavod
Муравьи не думают, вот и здесь тоже самое
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Dj_dale
А вы думали после ЧМ ничего интересного в шахматах не будет? Астрологи объявили неделю мистического Кирсана :D
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Sodad
В калмыцкий чай кокаин добавляют, от этого он белый?
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