Юго Экитике: «Хочу быть не «многообещающим трансфером», а хорошим игроком, который проведет отличный сезон»
Юго Экитике: хочу быть хорошим игроком, который проведет отличный сезон.
Юго Экитике намерен успешно провести дебютный сезон в «Ливерпуле». Ранее Тьерри Анри назвал его переход на «Энфилд» самым многообещающим в 2025 году.
«Это хорошо. Он кумир для нас, французских игроков. Я знаю, что он добился больших успехов в Премьер-лиге, поэтому принимаю этот комплимент.
Но я не хочу быть «многообещающим трансфером». Хочу быть хорошим игроком, который проведет отличный сезон», – сказал Экитике.
В 10 матчах сезона АПЛ на счету форварда 3 гола и 1 ассист.
Что «Динамо» делать с Карпиным?11120 голосов
Оставлять, дать поработать
Увольнять сейчас
Увольнять в зимнюю паузу
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: The Telegraph
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости