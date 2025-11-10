Юго Экитике: «Хочу быть не «многообещающим трансфером», а хорошим игроком, который проведет отличный сезон»

Юго Экитике: хочу быть хорошим игроком, который проведет отличный сезон.

Юго Экитике намерен успешно провести дебютный сезон в «Ливерпуле ». Ранее Тьерри Анри назвал его переход на «Энфилд» самым многообещающим в 2025 году.

«Это хорошо. Он кумир для нас, французских игроков. Я знаю, что он добился больших успехов в Премьер-лиге, поэтому принимаю этот комплимент.

Но я не хочу быть «многообещающим трансфером». Хочу быть хорошим игроком, который проведет отличный сезон», – сказал Экитике.

В 10 матчах сезона АПЛ на счету форварда 3 гола и 1 ассист.