Мостовой об учебе на тренера: «Понял, что без этой бумажки никуда не берут. 20 лет отыграл в футбол – никто не звал. Может, с ней возьмут»

Александр Мостовой заявил, что открыт для предложений от футбольных клубов.

Ранее бывший игрок сборной России подал документы для обучения в академии по специальной программе для профессиональных игроков.

«Я никогда не заявлял, что хочу работать в « ». Наоборот, говорил, что меня туда не зовут ни на какую должность. Но я всегда с иронией к этому отношусь.

Цель получения тренерской лицензии – работать в футбольном клубе на любой должности. Понял, что без этой бумажки тебя никуда не берут, и это на моем примере. Двадцать лет отыграл в футбол и десять без футбола – никто никуда не звал. Думаю, может, с бумажкой возьмут, ха-ха.

Хотя с учетом того, что вижу: вчера на должность тренера « » взяли какого-то человека. Это уже вообще… У меня всегда был открыт телефон. Но просто никто не звал», – сказал Мостовой.

Да, Мостовой будет учиться на тренера! «Бумажка» откроет безграничные возможности👑