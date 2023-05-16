Мостовой об учебе на тренера: «Понял, что без этой бумажки никуда не берут. 20 лет отыграл в футбол – никто не звал. Может, с ней возьмут»

Теги Спартак премьер-лига Россия РФС Динамо Москва Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой заявил, что открыт для предложений от футбольных клубов.

Ранее бывший игрок сборной России подал документы для обучения в академии РФС по специальной программе для профессиональных игроков.

«Я никогда не заявлял, что хочу работать в «Спартаке». Наоборот, говорил, что меня туда не зовут ни на какую должность. Но я всегда с иронией к этому отношусь.

Цель получения тренерской лицензии – работать в футбольном клубе на любой должности. Понял, что без этой бумажки тебя никуда не берут, и это на моем примере. Двадцать лет отыграл в футбол и десять без футбола – никто никуда не звал. Думаю, может, с бумажкой возьмут, ха-ха.

Хотя с учетом того, что вижу: вчера на должность тренера «Динамо» взяли какого-то человека. Это уже вообще… У меня всегда был открыт телефон. Но просто никто не звал», – сказал Мостовой.

Да, Мостовой будет учиться на тренера! «Бумажка» откроет безграничные возможности👑

82 комментария

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M_i_t_y_a
11 лет отучился в школе, никто не зовёт работать учителем. Очень странно
+232
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ПОШОЛ ПОШОЛ
Вот облом будет, когда и с ней не возьмут
+97
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2882
Ответ Dmitry Orlov
20 лет ждал, что позовут работать водителем, но понял, что без водительких прав - никуда не берут. Придётся получать эту бумажку.
Да не. 20 лет пассажиром в автобусе откатался, и ждал , что позовут водителем.)
+69
0
+69
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Dmitry Orlov
20 лет ждал, что позовут работать водителем, но понял, что без водительких прав - никуда не берут. Придётся получать эту бумажку.
+61
-2
+59
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ProLL
Ответ ПОШОЛ ПОШОЛ
Вот облом будет, когда и с ней не возьмут
Наоборот, 100% кто-нибудь возьмет. Иначе как объяснить круговорот всех этих Рахимовых-Шалимовых-Талалаевых. Мостовой отлично впишется в эту компанию.
+37
-1
+36
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africanio
Десять лет пролежал в больнице, почему-то не берут доктором работать
+22
0
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anmsm33
Ответ M_i_t_y_a
11 лет отучился в школе, никто не зовёт работать учителем. Очень странно
Это пять!))
+23
-2
+21
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воен
Он не знает.
+15
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+14
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E V
Что-то подсказывает , что не в бумажке дело ...
+12
-1
+11
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Никул
Журналисты без шуток, прекратите издеваться над человеком с психологическими проблемами. Каждый день по 5 цитат Мостового исключительно ради стеба в коментах. У человека действительно свистит фляга, а вы на этом трафик делаете.
+7
0
+7
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vaniaEee
25 лет ем конфеты никто не зовёт кондитером
+5
0
+5
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Mr Azimof
Ответ Джефф Лебовски
Ну, если получит только "бумажку", а не образование, подтверждённое бумажкой, то правильно, если не возьмут. Лично ко мне много таких приходило наниматься. У меня на собеседованиях тесты, такие ушлые не проходили 😏
А ты что, тот Лебовски который богатый?
+3
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sancho81
Мне начинает казаться, что он всех троллит...не?)
+2
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Remy Cabella
Вот он удивится, когда и с ней никому не будет нужен
+3
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U
Сколько ещё открытий предстоит человеку...
+2
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Super Bock
Интересно хотя бы месяц продержится ? Или уйдет под вопли, что ничему новому его тут не научат.
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Bugy
Ответ Прэзидент оф зе Юнайтед Стэйтс
54 года прожил, а ума не набрал. Ой.... Не берут, не потому что ты без бумажки, а по другой причине. Может, еще лет 20 проживет, поймет.
он еще кучу отмазок может накидать, и про агентов и про связи тд и тп, а он же 20 лет отыграл
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Лужин
Он вообще знает другие слова? В сотый раз уже про эти 20 лет и про бумажку говорит.
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Игорь Пичугин
Я видел как мой отец машиной управляет, я знаю где педали сцепления, газа, тормоза, и двумя руками за руль держись и скорость переключать, зачем я должен на какие-то права учиться.
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AIBOLIT66
Сорок лет сидел Иван-дурак на печке...
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Ильдар Фарукшин
"Мечты сбываются " но Саша не в твоём случае
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newjersey
Хочу чтобы он стал топовым тренером, будет смешно. Если провалится, то ожидаемо
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Артур Ганненко
Ну блин, у Мостового, что друзей нет? Могли бы уже намекнуть ему, что пора прекратить из себя клоуна делать.
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Алексей Муравьёв
Как он уже за............бал, если честно это просто.........!!!
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Bugy
изивните, Александр, а почему должны звать? чисто потому что 20 лет отыграл и потом 10 языком чесал об этом? На тв и позвали, в чем проблема
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