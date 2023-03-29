Василий Уткин: «Хуже фанатов Роналду только фанаты Загитовой»

Теги Василий Уткин Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу болельщики Франк Лебеф высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд женское катание Алина Загитова Футбол

Василий Уткин сравнил фанатов Криштиану Роналду и Алины Загитовой.

«Что ни говори, а хуже фанатов Роналду (я именно о фанатах) только фанаты Загитовой», – написал блогер после новости о словах Франка Лебефа про защитников португальского форварда.

Роналду и правда много забивает карликовым сборным? Мы проверили – правда!

Загитова зря злится на журналистов. Это признак, что популярность срывает крышу

Материалы по теме

70 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anton Didenko
Ну держись, Василий!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Волков
Он и сам Фанат Алины, раз она из головы не выходит!😍
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Curiouscat
Отхватит же кастрюлю с борщом на свою немытую голову, опасный и тернистый путь избрал Василий.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tsamourlidis_mufc
Другое дело фаны Анкары Месси😎
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Domian
В теме Загитовой особо не разбираюсь, а вот про Роналду и его фан базу в точку.
Дети со временем поймут что ЧМ - вершина всего, не случайно более 5 миллиардов аудитория.
Детки, ваша ЛЧ только 324 миллиона собирает.
Не пытайтесь даже)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Okaka
Ответ Надира Юнусова
Этот жиробас тоже хочет похайпиться на имени Загитовой и ее фанатах.
вы только подтвердили его слова )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Okaka
Василий обратил против себя всех домохозяек
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Карма такая карма
Ответ Roman Betenya
Я бы сказал, что самым диким фанатикам любого футболиста далеко до обычного любителя фигурного катания. Даже в политических срачах не такой градус ненависти, злобы и яда, как в обсуждении тривиальнейших новостей из мира фигурки. Всегда заглядываю туда с ведром попкорна :)
Жиза.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ксевитт Никкель
Ответ Gemma157
ну все.. сейчас загидомохозяйки бросят поварешки, борщ с котлетами и кинутся в атаку. ожидайте на ветке комменты про то, что загитова выиграла единственный в мире супердупермегашлем в фигурном катании и что ее все травили за это, а она еще и все превозмогла и преодолела..
Так ты, получается, медодомохозяйка, геммочка? Не примазывайся к футболерам, ты еще хуже, просто с другой стороны)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Okaka
фанаты Загитовой хуже фанатов Месси и КриРо ))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
2ran
Ждем лавины комментаров фигурки. Пока они явно обдумывают планы блицкрига)
Ох, Васятка....)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rudenzik
Ну всё, зря это он сказанул, теперь фанаты Загитовой разорвут его, прощай Вася
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пол Ганарара:
Ответ Мгер Цолакян
И откуда у Заготовкой такая фанбаза на спортсе, особенно они любят Медведеву, под любым постом с ней всегда какая-то грязь. Зато Алиночка самая лучшая, талантливая во всем и красавица.
глорихантерши, домохозяйки татарского происхождения и боты, руководимые ее мамулей
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
denten96
Ответ .ru
опытный блогер знает... за счёт чего можно подрасширить свою аудиторию
Он вообще спец по расш(ж)ирению
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ксевитт Никкель
Ответ Мгер Цолакян
И откуда у Заготовкой такая фанбаза на спортсе, особенно они любят Медведеву, под любым постом с ней всегда какая-то грязь. Зато Алиночка самая лучшая, талантливая во всем и красавица.
Футбольные фанаты очень любят тусить на фк ветках, странно, что вы не знаете, что в постах про Медведеву её все поддерживают и хейтерских коммов очень мало
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vladimir Arutin
Уткин ярый фанат Щербаковой .
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Карл-Хайнц Кёрбель
Хуже только глорье гнома
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ольга Матвеенко
Уткина я в первый раз увидел по телеку, его пригласили как "типа эксперта" на какой-то матч, по-моему, на нтв. Чувак ковырялся в телефоне, что-то невпопад мычал... типичный хейтер... дела, видимо, совсем испортились)) такое вечно-унылое отражение губерниева...
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екн Лор
Ответ .ru
опытный блогер знает... за счёт чего можно подрасширить свою аудиторию
Вася-конъюктурщик точно знает. Сейчас хейтить Роналду в тренде, глоры заценят
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ксевитт Никкель
Ответ .ru
полегче там, коньконогие...
Не обижайся, но коньки на ногах намного лучше, чем мяч вместо головы)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
abrbal
Ответ Мгер Цолакян
И откуда у Заготовкой такая фанбаза на спортсе, особенно они любят Медведеву, под любым постом с ней всегда какая-то грязь. Зато Алиночка самая лучшая, талантливая во всем и красавица.
понеслась
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ruscello
Вася все еще предан Фернанду Шалана.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anna Leonova
Хуже уткина только губерниев. А нет - оба хуже.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
.ru
Ответ Ксевитт Никкель
Мячеголовые поддержат)
полегче там, коньконогие...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
abrbal
Ответ Roman Betenya
Я бы сказал, что самым диким фанатикам любого футболиста далеко до обычного любителя фигурного катания. Даже в политических срачах не такой градус ненависти, злобы и яда, как в обсуждении тривиальнейших новостей из мира фигурки. Всегда заглядываю туда с ведром попкорна :)
те вообще долбанутые. просто пипец
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий