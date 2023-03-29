Василий Уткин: «Хуже фанатов Роналду только фанаты Загитовой»

сравнил фанатов и Алины Загитовой.

«Что ни говори, а хуже фанатов Роналду (я именно о фанатах) только фанаты Загитовой», – написал блогер после новости о словах про защитников португальского форварда.

Роналду и правда много забивает карликовым сборным? Мы проверили – правда!

Загитова зря злится на журналистов. Это признак, что популярность срывает крышу