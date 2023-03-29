Василий Уткин: «Хуже фанатов Роналду только фанаты Загитовой»
Василий Уткин сравнил фанатов Криштиану Роналду и Алины Загитовой.
«Что ни говори, а хуже фанатов Роналду (я именно о фанатах) только фанаты Загитовой», – написал блогер после новости о словах Франка Лебефа про защитников португальского форварда.
Роналду и правда много забивает карликовым сборным? Мы проверили – правда!
Загитова зря злится на журналистов. Это признак, что популярность срывает крышу
Дети со временем поймут что ЧМ - вершина всего, не случайно более 5 миллиардов аудитория.
Детки, ваша ЛЧ только 324 миллиона собирает.
Не пытайтесь даже)
Ох, Васятка....)