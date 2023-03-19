Семью с тремя детьми не пустили на матч «Урала» – у семимесячного ребенка не было Fan ID (Baza)

Теги премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Урал Екатеринбург-Арена стадионы Fan ID Футбол

Семью с тремя детьми не пустили на стадион, так как у семимесячного ребенка не было Fan ID.

Как сообщает телеграм-канал Baza, Илья и Кристина очень любят футбол и болеют за «Зенит». Они решили сходить на матч «Урал» – «Динамо» в Екатеринбурге.

Раньше они ходили на футбол с двумя дочками, но на этот раз решили взять с собой и семимесячного сына. Вся семья оформила Fan ID, но сделать его для малыша не удалось – по словам Ильи и Кристины, «Госуслуги» не пропускали его фотографии. 

В итоге семья пошла на матч «Урал» – «Динамо», решив, что вряд ли кто-то будет придираться к отсутствию паспорта болельщика у семимесячного ребенка. Однако на матч их в итоге не пустили.

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190 комментариев

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ZenitFan
Ответ migel1205
Раньше уважал зенитовцев,а теперь они продали душу.
я после этой новости должен заплакать ?
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Антон Ивонов
Ответ Shuller18
Уж какие есть. После подобных прецедентов уже вопросы к законодательным органам, пускай они совершенствуют.
- НЕСОВЕРШЕННЫЕ правила соблюдать ?!
- Уж какие есть
==
уже было.
- ...Не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет!
- Так ведь других нет!
- Вот никаких и не читайте
(с)

пысы
шулер, готовьте вазэлын
сегодня вам порвут...
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Николай
Полнейший дебилизм и театр абсурда ! В глаза посмотреть бы этому реформатору - кому пришла идея устроить этот шабаш ! Вот уж действительно : горе от ума.
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Сергей Троянов
Кто не пустилл, тот проявиил бдительность
Теперь медаль получит. Надо этого человека поздравить.
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Олег Жданов
"Ещё не вечер.. "-Там ещё беременные рвутся на трибуны(видел..) Ребёнок ещё не родился.. но уже считается человеком!! Как допустили..??? А вообще-то народ резвится, а уровень дебилизма в стране растёт!!!
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Ikraslov
Как сообщает телеграм-канал Baza, Илья и Кристина очень любят футбол и болеют за «Зенит». Они решили сходить на матч «Урал» – «Динамо» в Екатеринбурге.

В огороде бузина, а Урал Зенит Динамо
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murzzzzzilka
Ответ migel1205
Только зенитовцы не верят,но это нормально.
А они вообще в альтернативной реальности живут, так что неудивительно:)
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migel1205
Ответ ZenitFan
ничего не хочу сказать, но взрослый разумный человек, прежде чем купить билеты на всю семью, узнает, пропустят ли их с ребенком, на которого не оформлен фан айди. а так все похоже на заказ. какая не справедливость, семью любителей футбола не пропустили не стадион из-за отсутствия фан айди у семимесячного болельщика . я уже молчу , что вообще у людей в голове, когда идут на стадион с таким маленьким ребенком. что у людей в голове?
Раньше уважал зенитовцев,а теперь они продали душу.
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Ruscello
Странно, что пацану еще пожизненно не запретили стадион посещать.
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kokakoka
Из-за главного возможного хулигана не пустили.
Бдительные сотрудники безопасности не зря свой хлеб едят.
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murzzzzzilka
Трындец, конечно…
Где там защитнички этого фан-айди?
Нормально в вашем воображении такое? Правильно все?
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migel1205
Ответ ЗЕНИТ65
Кто-то верит в этот бред?
Только зенитовцы не верят,но это нормально.
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prus_3
Душещипательная история, надежный источник, что еще настоящему журналисту нужно?
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Den-is
Ответ Demyan Grachev
как будешь отцом-поймешь. почему не в школе?
Еще один безрассудный эгоист
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zanuda59
#####, каким же надо быть ########, чтобы ввести FanID для детей, посесяющих стадион в сопровождении взрослых.
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dedmaker
Ну и хорошо, что не пустили, а то своим плачем всю тишину на стадионе нарушил бы
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Demyan Grachev
Ответ Den-is
Не я один такой, который не понимает, как у этого мужика в голову пришло тащить младенца на футбол. Там весь Екатеринбург недоумевает. Так еще и девочек 4 и 5 лет отроду таскает. Они там что-то понимают?) _________________________ Зачем ребенку в 7 месяцев футбол?»: екатеринбуржцы накинулись на отца, который не попал на матч с младенцем
как будешь отцом-поймешь. почему не в школе?
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СИ
Там где РФС , там «победа»!
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dem
Ответ Kit244098
Нет, не утка. На фантанке было интервью с этим парнем. С фамилией , именем и прочими причиндалами. Чувак сам в охренении от этой ситуации.
Тогда ждём премию доблестным сотрудникам службы контроля, такое злодеяние удалось предотвратить.
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Demyan Grachev
юный террорист и иноагент)
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Адепт Суперлиги
Ладно, хорошо. Вы ввели фан айди. Почему вы в госдурке не дорабатываете закон, почему вы сидите и портите жизнь даже порядочным людям? У всего этого звиздеца может быть лишь одна цель - это намеренное, целенаправленное выбивание людей с массовых футбольных мероприятий. Партия Родниных-Журовых и прочих Тарасовых, которые откровенно ненавидят футбол и прямым текстом заявляют, что деньги с футбола уходят вникуда, пропихивают фан-айди, прекрасно понимая, что рано или поздно это убьет популярность к внутренней лиге окончательно, и следовательно, бюджеты будут распределяться в их фигурки, хоккеи и прочие, якобы, исконно русские виды спорта. А они и их пособники эти деньги будут успешно осваивать. Мерзость.
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Serj Serj
Ответ Алекс Я
Очень похоже на утку.
Алеся,в утку ты по нужде ходишь
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Den-is
Не я один такой, который не понимает, как у этого мужика в голову пришло тащить младенца на футбол. Там весь Екатеринбург недоумевает. Так еще и девочек 4 и 5 лет отроду таскает. Они там что-то понимают?)
_________________________
Зачем ребенку в 7 месяцев футбол?»: екатеринбуржцы накинулись на отца, который не попал на матч с младенцем
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Старый Негр
А это что у нас прилетело и крякает? А это, дети, называется "утка")
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Валентин и ыч
Всего лишь не пустили, а могли бы и 14 суток дать за дискредитацию фан айди.
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