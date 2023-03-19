Семью с тремя детьми не пустили на матч «Урала» – у семимесячного ребенка не было Fan ID (Baza)
Семью с тремя детьми не пустили на стадион, так как у семимесячного ребенка не было Fan ID.
Как сообщает телеграм-канал Baza, Илья и Кристина очень любят футбол и болеют за «Зенит». Они решили сходить на матч «Урал» – «Динамо» в Екатеринбурге.
Раньше они ходили на футбол с двумя дочками, но на этот раз решили взять с собой и семимесячного сына. Вся семья оформила Fan ID, но сделать его для малыша не удалось – по словам Ильи и Кристины, «Госуслуги» не пропускали его фотографии.
В итоге семья пошла на матч «Урал» – «Динамо», решив, что вряд ли кто-то будет придираться к отсутствию паспорта болельщика у семимесячного ребенка. Однако на матч их в итоге не пустили.
Fan ID делает наш футбол заложником
Как в Италии внедряли и отменяли Fan ID. Дошло даже до суда
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
- Уж какие есть
==
уже было.
- ...Не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет!
- Так ведь других нет!
- Вот никаких и не читайте
(с)
пысы
шулер, готовьте вазэлын
сегодня вам порвут...
Теперь медаль получит. Надо этого человека поздравить.
В огороде бузина, а Урал Зенит Динамо
Бдительные сотрудники безопасности не зря свой хлеб едят.
Где там защитнички этого фан-айди?
Нормально в вашем воображении такое? Правильно все?
_________________________
Зачем ребенку в 7 месяцев футбол?»: екатеринбуржцы накинулись на отца, который не попал на матч с младенцем