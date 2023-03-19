Семью с тремя детьми не пустили на матч «Урала» – у семимесячного ребенка не было Fan ID (Baza)

Семью с тремя детьми не пустили на стадион, так как у семимесячного ребенка не было Fan ID.

Как сообщает телеграм-канал Baza, Илья и Кристина очень любят футбол и болеют за «Зенит». Они решили сходить на матч «Урал» – «Динамо» в Екатеринбурге.

Раньше они ходили на футбол с двумя дочками, но на этот раз решили взять с собой и семимесячного сына. Вся семья оформила Fan ID, но сделать его для малыша не удалось – по словам Ильи и Кристины, «Госуслуги» не пропускали его фотографии.

В итоге семья пошла на матч « » – « », решив, что вряд ли кто-то будет придираться к отсутствию паспорта болельщика у семимесячного ребенка. Однако на матч их в итоге не пустили.

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