Овечкин снялся в сериале Сергея Жукова (да, из «Руки Вверх»): зачитал рэп про спорт и сыграл в настольный хоккей

Не поверите, но пост не про 800 шайб.

Николай Басков, Баста, Александр Плющенко (Гном Гномыч), Александр Овечкин и Кай Метов – кто может объединить такую разношерстную компанию? Разве что Сергей Жуков и его комедийный сериал «Евгенич», в котором все они и снялись. В декабре на телеканале «Пятница» стартовал второй сезон – и среди музыкальных звезд неожиданно затесалась легенда «Вашингтона» – хоккеист появился в третьей серии, вышедшей накануне.

«Мы давно дружим с Сергеем и я с большим удовольствием принял приглашение сняться в его сериале, – рассказал Овечкин. – Вдвойне приятно, что Сергей сочинил для меня песню про спорт. Все знают, что я особо неравнодушен к теме популяризации спорта и хоккея в России, поэтому мне приятно, что удалось об этом спеть».

Овечкин читает рэп про спорт: о подтягивании, заботе о здоровье и шайбах

Овечкин появился в «Евгениче» на 24-й минуте третьей серии с фразой: «А где я могу Евгенича найти? Мне от него песня нужна». Сотрудница студии ответила, что, возможно, придется очень долго ждать. Александр ярко парировал: «Я ждал чемпионат мира. Я ждал Кубок Стэнли. А еще летел 110 часов. Поверьте, я умею ждать».

Потом Евгенич и Ворохов (Владимир Сычев) возвращаются на студию и встречают спящего Овечкина. Хоккеист жалуется им, что люди начали менее спортивными – и среди причин называет алкоголь и смартфоны: «Мне бы такую песню, чтобы люди начали заниматься спортом».

Герой Жукова не сразу узнал в Овечкине звездного хоккеиста, но потом сравнил его с Харламовым. Александр попросил у Евгенича рэп-песню – а когда Евгенич и Ворохов играли в настольный хоккей, получился бит для нее.

В итоге накидали и слова – их исполняли втроем:

Спорт – это модно, Стильно и народно. Заниматься спортом Может кто угодно. Бокс, футбол, хоккей Или пятиборье. Главное, что спорт Очень важен для здоровья. Спортом заниматься Сегодня может каждый. Ты подтянулся раз, А лучше, если дважды. Дорожка беговая Каждому нужна. И будет очень скоро Спортивная страна.

Все завершается припевом (повторяется два раза):

Займитесь спортом Скорее люди. Страна здоровой И сильной будет. Берите клюшки И шайбы тоже. Здоровье в жизни Всего дороже.

Потом прибежал оператор в маске с лицом Овечкина, который наложил на песню спортивные звуки.

Клип записывали уже на льду – с хоккеистами и группой поддержки.

Видео с участием Овечкина завершается моментом, когда он сам снимает маску с собственным изображением и улыбается в кадр.

«Евгенич» – сериал Сергея Жукова, куда он приглашает друзей

Это уж второй сезон комедийного сериала «Евгенич», премьера первого состоялась год назад – 9 декабря 2021-го (оценка 5,9 на «Кинопоиске»). Производством занимается компания «Руки Вверх Продакшн», а продюсером и композитором выступает сам Сергей Жуков, он же исполнитель главной роли – музыкального продюсера Евгенича.

Перед премьерным выпуском сериала Жуков рассказывал «Афиша Daily»: «В этом сезоне мы довольствовались нашими дружескими отношениями и старались захватить все аудитории: Акинфеев – это любители спорта, Лолита – гениальная актриса, Билан – для понятно какого зрителя, Милохин – для тусовки тиктока». Теперь за спорт в сериале отвечает еще и Овечкин.

Музыкант не скрывал, что на подбор героев сериала повлияли и дружеские связи. Игорь Акинфеев сыграл в первом сезоне самого себя. Его песня называлась «Акинфей». На этом слове в итоге построен почти весь трек, но параллельно сам вратарь вбрасывает фразы: «Рукой могу, ногой могу, поймать могу, отбить могу».

При этом Жуков сам писал песни для тех, кто снимался в сериале – и альбом с треками из первого сезона можно послушать отдельно.

Как Овечкин попал в сериал «Евгенич»: помогла дружба с Жуковым, а съемкам мешал график

Летом Овечкина заметили на концерте «Руки Вверх!» – вышел на сцену вместе с Сергеем Жуковым и завел зал, исполняя «Крошку мою» а капелла. Позже музыкант в интервью рассказал, что они с Александром давно дружат и стараются друг друга поддерживать: Жуков ходит на матчи Овечкина, а тот по возможности посещает его концерты.

Журнал «Телепрограмма» в начале декабря анонсировал второй сезон «Евгенича» с 48 героями из мира кино, спорта и музыки. Там же раскрывались некоторые подробности: артистов ловили во время съемок для записи песен в мини-трейлере, а Жуков говорил о сложностях с записями спортсменов: «Например, так было с Сашей Овечкиным, который живет в другой стране и в России бывает редко».

Кстати, это мог быть не первый сериал с участием хоккеиста. Телеканал СТС вспоминал, что Овечкина много раз приглашали в «Молодежку» – 6-сезонном проекте о хоккейной команде «Медведи». Сняться помешал хоккейный график, но однажды Александр приехал на запись серии как почетный гость.

А вообще хоккеист уже снимался. В 2010 году вышел фильм «Зайцев, жги! История шоумена». В актерском составе 60 человек – среди них и Овечкин. Александр сыграл самого себя, но позже говорил в интервью RTVI о продолжении карьеры так: «В кино точно не предлагали. Если бы предложили, можно было бы попробовать. Но, опять же, это время».

Овечкин снимается в клипах, ходит на концерты Бузовой и поет песни Бритни Спирс

К музыке Александр Овечкин гораздо ближе, чем к кино. Ти Джей Оши рассказывал, что в обычной жизни капитан похож на большого ребенка: «Просто отличный товарищ по команде. Шутник. Он не стесняется петь песни Бритни Спирс на заднем сиденье автобуса». Но репертуар неоднородный – после победы в Кубке Стэнли игроки «Вашингтона» постоянно пели We Are The Champions. Отличился и Овечкин – подрубился в момент, когда готовил.

Сычев и Казанский брали у хоккеиста интервью, где в том числе спрашивали его о музыке. Тогда Овечкин называл себя меломаном: любит рэп и танцевальную музыку. Из исполнителей выделял Эминема, Гуфа и Бузову. Сочетание неожиданное, но Александр не шутил – летом он проводил время в России: не только сыграл в футбол за московское «Динамо», но и сходил вместе с женой на концерт Ольги Бузовой.

Связь с группой «Руки Вверх» Овечкин поддерживал не только через концерты. Александр сам пел «Крошка моя» на дне рождении сына. С Анастасией Шубской их постоянно замечают в караоке.

Но поет он не только на русском языке. В 2009 году Овечкин снялся в забавном рекламном ролике Eastern Motors. Спел там от души – так, что это выступление вспоминал даже сайт НХЛ.

Еще Овечкин снимался в клипе Кати Лель на песню «Пусть говорят» – хотя слов ему там и не дали.

Участвовал в съемках Comedy Club вместе с Сергеем Драгни. Правда, большинство моментов снято благодаря технологии дипфейк, но, кажется, пел Овечкин сам (разумеется, обработка голоса была).

А вот, пожалуй, самый известный эпизод эстрадной карьеры Овечкина – Саша Белый вместе с хоккеистов сделали клип на песню «Чемпион»:

Фото: кадры сериала; vk.com/Телеканал «Пятница»