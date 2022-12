Суперскилл раннего Овечкина – скоростные проходы с флангов. Его было сложно догнать и почти невозможно предсказать

21% голов и мощнейшее стартовое впечатление в НХЛ.

Недавно со мной произошла довольно невероятная штука – я переоткрыл для себя Овечкина. Это кажется невозможным – вряд ли на планете существует хоккеист, к которому было приковано больше внимания. Но оказалось, что дистанция в почти 800 голов слишком длинна, чтобы одновременно держать в голове ее целиком.

Накануне взлома Овечкиным девятой сотни шайб в НХЛ я решил посмотреть все его голы – на тот момент 780 штук, видос об этом есть у меня на канале – и результат стоил того. Конечно, для начала я получил мощнейший заряд позитива по отношению к легенде №8 – такое количество шайб подряд заметно искажает восприятие; но есть и кое-что кроме того.

Этот просмотр дал отличное представление о развитии Овечкина как нападающего: как менялось содержание его результативности, как и откуда он забивал на разных этапах своей карьеры. И сегодня поговорим о его мощнейшем старте в НХЛ и конкретном способе забивать, который произвел неизгладимое впечатление на весь мир и стал, извините, визиткой молодой русской восьмерки.

Ниже разбираем как раз этот способ забивать.

Принимаем пас в средней зоне

Для меня это что-то среднее между открытием и воспоминанием. Когда мы сегодня говорим «Овечкин», трудно отделаться от знаний о нем современном. Овечкин сейчас – это глыба во многих отношениях, и железная связь с одной областью на площадке – левым кругом вбрасывания, его офисом – выглядит как стилеобразующая.

Но его без малого 800 голов уходят в прошлое на 17 лет назад – и в эти времена Овечкин был очень разным. 800 голов Овечкина – это несколько разных овечкиных, несколько разных его личных эпох и несколько разных эпох зрительского впечатления от его игры. Сегодня мы говорим о том, на каком флоу Овечкин зашел в НХЛ – пересматривая его голы с самого первого, я вспомнил именно это впечатление.

Впечатление от молодого Овечкина было монструозным и он сформировал его, конечно, никакими не бросками из офиса и вообще не то чтобы бросками. Важны были проходы – резкие, наглые, силовые и скоростные одновременно, и какие-то неизбежные. Звук от его коньков стоял в ушах, даже когда его голы показывали по новостям.

Примеры знакомы каждому. Два самых эффектных, запоминающихся гола старта его карьеры (а может быть и карьеры вообще) были забиты как раз из таких проходов; один из них считается лучшим голом Овечкина.

Но я навсегда запомнил вот эту шайбу «Монреалю» – она не менее овечкинская по настроению.

Тем, кто имеет представление о современном Овечкине, это покажется исключением – ну очевидно, подумаете вы, что в основном он вкладывает из офиса, а из проходов ну вот было пару раз. Другая крайность, впрочем, тоже будет не совсем справедливой – такие голы формировали впечатление об Овечкине, хотя даже в начале карьеры забивал он не только так.

Но почти все голы из проходов были выдающимися – и их было достаточно много.

За четыре первых сезона Саши в НХЛ (сегодня говорим только о них) он забил 199 голов и 42 из них – вот ровно такими проходами (я довольно строго откидывал какие-то гибридные ситуации – с выходами 1-в-0 с края или 2-в-1 без розыгрыша, с прямым броском, и так далее). Это 21,1%.

В этих проходах меня удивила вариативность – это не какой-то один способ забивать, а несколько приемов и куча возможных их комбинаций – обводка, ложный замах, бросок из-под защитника, уход от защитника и бросок со свободного льда; и вот точность броска Овечкина регулярно вызывает удивление – ее мы тоже обсудим. Давайте рассматривать подробнее.

Проходы слева: 27 голов

Что такое проход по левому флангу наверное понятно, но вот один из ярчайших примеров:

Когда Овечкин залетал в чужую зону с левого края с шайбой на крюке, от возможного количества продолжений у защитников шла кругом голова – и в третьем-четвертом сезонах это было прям очевидно.

О том, что сложно показать на картинке. Одна из самых больших загвоздок в противодействии раннему Овечкину в этом проходе – кроме его скорости и силы – заключалась в том, что используя ложные замахи он мог показать, что будет обыгрывать, а потом сразу бросить. Я показал четыре варианта развития, но их можно умножить на два – потому что перед каждым мог последовать еще и замах. Овечкин мог уйти в центр. Или сблизиться и бросить. Или сблизиться, а потом еще показать и все-таки уйти в центр.

Слишком много вариантов – не забываем про скорость – как раз поэтому защитники во время таких проходов регулярно выглядят просто растерянными.

Вот смотрите: Саша делает замах, и кажется, что сейчас последует какое-то радикально другое продолжение – может быть, финт или поворот в центр, но он просто бросает. И это гол.

Именно эта вариативность меня и зацепила, она и выглядит легендарной. Мало того, что в проходе у Овечкина все происходит довольно быстро, он еще и был максимально непредсказуем. Я представляю, о чем думали защитники и вратари, когда попадали под налет Ови: «Оу, ага, значит, он может сразу бросить, а может уйти вле...» – и к концу этого рассуждения шайба уже, скорее всего, была в воротах.

С учетом того, что Овечкин в принципе считается довольно простым и предсказуемым форвардом – и эффективным как раз за счет этой простоты – пересмотр его ранних голов открыл мне кое-какое новое знание. Саша с самого начала был в том числе и хитрым нападающим, и его скорость, его напор не должны смущать.

Проходы справа: 15 голов

Налеты с правого фланга смотрелись менее вызывающе и их было поменьше, но они тоже работали довольно здорово. Там у Овечкина как у праворукого нападающего было поменьше вариантов – все-таки сложно что-то изобрести, когда крюк смотрит в борт.

Может и не так удивительно, что самый эффектный гол заход по правому краю Овечкин забил после того, как сместился влево – это та самая шайба «Финиксу».

Да, ложный замах и тут умножает количество вариантов – Овечкин легко переходил от одного варианта к другому, будто бы замедляя или вовсе останавливая время в момент переключения опций, как мы делаем в какой-нибудь стрелялке типа Red Dead Redemption.

Фишки

Еще несколько штрихов, на которые стоит обратить внимание.

Выбор момента броска

Когда я увидел достаточно много голов и проходов Овечкина, я начал замечать, что он берет не только мощью и точностью броска – хотя и этим тоже. Он не просто продавливает соперников, он играет с вратарем и защитником – прячет момент броска, меняет угол атаки и заставляет гадать, когда и как шайба вылетит с его крюка. И очень, очень часто выходит из этой игры победителем.

Он и так двигался достаточно быстро, и фактор скрытого момента броска дополнительно усложнял задачу вратарю и защитникам – даже если защитник хотел принять на себя бросок, он просто не мог найти момент момент броска.

Вот например такой его гол.

Кажется, что момент для броска упущен и нападающему нужно срочно найти какое-то более удобное положение, но тут следует бросок и его никто не ждет, и шайба залетает в ворота.

Точность броска

Тут, конечно, надо понимать, что Овечкин всю карьеру очень много бросает. За первые четыре сезона в НХЛ он бросил 1791 раз, это на 500+ раз больше второго лучшего результата (Олли Йокинен – 1279), и точность бросков в случае заброшенных шайб – это не сама по себе точность, а результат большого числа попыток: что-то да залетит.

Но эта точность все равно впечатляет – к тому же процент попаданий у Саши все равно приличный, на уровне всех остальных суперзвезд НХЛ – 12,4%. На видео эти 12 с лишним процентов иногда смотрятся просто выдающимся образом и непонятно, как вообще вратари могли что-то этой точности противопоставить.

***

Думаю многие помнят: с течением времени результативность Овечкина начала мутировать. С шестого сезона она заметно упала и хотя позже снова поднялась на уровень плюс-минус 50 шайб, но структурно уже никогда не была прежней: шайб из проходов стало меньше, больше стало голов из статики и – давайте хором – из левого круга вбрасывания, то есть из офиса.

К тому моменту менялся уже и статус Овечкина – вместо главной молодой звезды мирового хоккея он становился настоящим авторитетом – и теперь проходы выглядят памятью о том, каким был ранний Овечкин.

А он был великолепен.

Фото: East News/Jim McIsaac / Getty Images North America / Getty Images via AFP, Mitchell Layton / Getty Images North America / Getty Images via AFP, Bruce Bennett / Getty Images North America / Getty Images via AFP, Scott Cunningham / Getty Images North America / Getty Images via AFP, PATRICK SMITH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP