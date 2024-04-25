Неизвестные детали о победе «Металлурга»: драка на фан-секторе, нервы Никитина, кепка «Спартака» на льду

Вы точно их пропустили.

«Металлург» – обладатель Кубка Гагарина в сезоне-2023/24! Клуб закрыл серию с «Локомотивом» в четырех матчах. Заключительная игра (2:1) проходила в Ярославле. «Металлург» отпраздновал победу на гостевом стадионе – и это получилось уникально.

Четвертый матч вообще превратился в сериал с закрученным сюжетом и совсем неожиданными составляющими.

Матч превратился в битву нервов: игроки «Локомотива» били Гребенкина и бесили Набокова

● Прямо сейчас Ярославль живет хоккеем – через сутки после этой игры состоится пятый матч финала МХЛ. В той серии «СКА-1946» пока выигрывает у «Локо» (3-1), и за два дня город может получить два проигранных финала. При этом на основных рекламных афишах в день четвертой игры чаще попадались анонсы концертов, которые состоятся в ближайшее время.

Прямые отсылки к хоккею все-таки нашлись:

● «Локомотив» совсем не думал о поражении, но с первых минут нервничал даже тренер Игорь Никитин. Обычно он давит на судей, но рядом с игроками выглядит спокойным. Теперь же Никитин дергано ходил по скамейке и часто посматривал на табло. Так происходило даже во время атак «Локомотива». Его не расслабил и гол Лихачева – игрока, в которого Никитин не верил .

● Никита Гребенкин – автор решающей провокации в третьем матче финальной серии (2:1, ОТ). Теперь он получил за это жесткий ответ от игроков «Локомотива». В одном из эпизодов Сергей Андронов и Артур Каюмов вдвоем уложили Гребенкина на лед. Тогда он сильно ударился головой. После этого Никита тяжело поднимался, но судьи сочувствовали ему лишь на словах.

● Матч запомнился малым количеством удалений. Арбитры регулярно пропускали пограничные моменты, а хоккеисты такой подход полностью поддерживали и создавали атмосферу. Пример: при атаке «Локомотива» судьи заметили пас рукой – как в моменте с отмененным голом Иванова из второго матча (0:1). Герой той ситуации Мартин Гернат отреагировал объятиями с линейным.

● Оказалось, что MVP плей-офф Илью Набокова можно вывести из себя. До четвертой игры финала он выглядел вратарем без нервов. Набокова постоянно били по ловушке, когда он уже фиксировал шайбу. Один из ударов его все-таки довел: Илья замахнулся клюшкой в сторону игрока «Локомотива». И тут же одернул себя – было бы обидно получить такой нелепый штраф.

● «Локомотиву» не хватало свежести. Кажется, вся энергия осталась в победных омских матчах, после которых «Авангард» уволил Михаила Кравца. Никитин регулярно просил не переигрывать смены. Он сам жестикулировал людям на площадке, что пора меняться. Одна из смен оказалась важной: «Локо» выдержал давление в зоне, а поменявшийся игрок в итоге перехватил шайбу.

● Пик отчаяния для «Локомотива» наступил с первыми же проблемами. Никитин в последнюю секунду взял просмотр на предмет блокировки вратаря, когда «Металлург» сравнял счет. Даже без повторов очевидно: Исаев лежал на льду и в любом случае не участвовал в эпизоде. Кажется, Никитин и сам понимал ошибку с просмотром – он опять бесконечно двигался и смотрел на судей.

● «Локомотив» заработал штраф за затяжку времени, но успокоился. Действия отдельных игроков настраивали, что у команды все нормально. Яркий индивидуальный перформанс выдал Степан Никулин. Сначала игрок «Локомотива» выбил шайбу у обогнавшего его соперника, а через секунду ушел от силового приема. После этого еще и поговорил с хоккеистом «Магнитки».

● Символично, что в такой близкой встрече все решило большинство. Нападающий «Локомотива» Егор Аверин ударил игрока «Металлурга» клюшкой прямо на глазах у арбитров – такое не проигнорировать при всем желании. Вовченко прошил Исаева, а в сторону льда сразу полетела кепка. Она ударилась в стекло и осталась за пределами коробки. До хет-триков в матче не дошло.

● Никитин до последнего влиял на игру, а напряжение нарастало. «Локо» снял вратаря за три минуты до сирены – и чуть не получил гол в пустые ворота. В последнюю секунду защитник «Локомотива» сыграл по шайбе, а бежавший игрок «Металлурга» сам прикатился в створ. Психовали оба – лупили клюшками по льду и штангам. Триумф «Металлурга» это не отменило.

● Тут снова интересно поведение Никитина. После сирены он ушел к краю скамейки – оттуда наблюдал за праздником «Металлурга» на другом конце площадки. При желании Никитин пошел бы и в раздевалку, но оставалась ключевая формальность – рукопожатия. «Локомотив» ждал их несколько минут. Некоторые хоккеисты в то время оставались на площадке и смотрели в пустоту.

Веселье «Металлурга»: Разин позвал болельщиков на лед, а Пресс ушел из раздевалки во время празднования

В игровое время четвертого матча случились еще два интересных эпизода. Сначала на площадку выбежал болельщик – такое в КХЛ теперь происходит все чаще. Уже при счете 1:2 на фанатском секторе «Локомотива» разгорелась потасовка. Прямо на фоне атаки «Локо» подрались несколько болельщиков – через пару минут их увели стюарды. Игра все это время не останавливалась.

После поражения «Локомотива» стадион опустел не сразу. Фанаты «Металлурга» ожидаемо до последнего оставались на трибунах. Вот только не спешили с уходом и некоторые болельщики «Локо». Снимали радость «Металлурга» и вручение команде Кубка Гагарина. Когда пропали и они, начался хаос. Кто-то залез на паровоз, расположенный на фанатском секторе «Локо».

Символизм поражения «Локомотива» – в этом кадре:

«Металлург» активно взаимодействовал с теми, кто так далеко полетел за командой. Никита Гребенкин заводил трибуны на кричалки. Тренер Разин вообще исполнил интересное: подошел к людям на секторе, сделал несколько фотографий, а дальше позвал некоторых из них на лед. Егор Яковлев, Игорь Гераськин и Дмитрий Силантьев не отказали оставшимся в автографах.

Те активно зазывали и Сергея Мозякина, но тот почему-то громкие просьбы игнорировал.

Помните кепку, которая не долетела до площадки в момент шайбы Вовченко? Какая-то там все равно оказалась. Но почему «Спартак»?

Что еще было на льду:

В победной раздевалке находилось так много людей, что Илья Набоков едва прорвался к партнерам через толпу. Немногочисленные легионеры «Металлурга» сторонились общего праздника – у них и без этого вышла интересная радость. Робин Пресс и Люк Джонсон сначала держались вместе. Потом Джонсон присоединился к партнерам, а Пресс ушел от коллектива.

Мы нашли его на льду, когда Робин общался с сотрудником стадиона. Тот спрашивал, почему Пресс не перешел в «Локомотив». Швед делал вид, что не понимает на русском. Через пару секунд он же на русском поблагодарил этого человека за поздравление с победой в Кубке Гагарина. Пресс катался по площадке с бутылкой шампанского и разговаривал по телефону.

Каждый проживал чемпионский момент по-своему.

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Фото: Александр Плеханов; РИА Новости /Григорий Сысоев; vk.com/hcmetallurg