Все о 800 голах Овечкина в НХЛ. Подсчитали даже дни недели, в которые он чаще забивал

Мало текста и много картинок.

Александр Овечкин перешагнул очередной юбилейный рубеж – последний крупный в погоне за Гретцки. Больше особых праздников не будет: либо обгонит великого канадца, либо нет. А если все совсем идеально сложится, то, может, и отпразднует 900 шайб в НХЛ уже как единоличный лучший снайпер в истории.

Но пока этот момент слишком далеко, стоит остановиться, порадоваться и просто посмотреть, с чем Овечкин подошел к решающему – и, вероятно, затяжному – рывку. Мы собрали, кажется, всю возможную статистику по тем 800 голам, что Алекс уже забил.

По сравнению с прошлым юбилеем, к примеру, он сменил своего любимого соперника – на 700 шайбах это была «Тампа», а вот постоянный ассистент остался тот же, несмотря на травму – Никлас Бэкстрем. Можете, кстати, сравнить с предыдущей инфографикой – так получится еще интереснее.