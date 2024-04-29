Хмелевски получит 240 млн рублей от «Салавата» за 3 года по новому контракту («СЭ»)

Саша Хмелевски заработает 240 млн рублей за три года в «Салавате».

24-летний форвард подписал с клубом новое соглашение до конца сезона-2026/27.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», зарплата игрока за три года составит 240 миллионов рублей. 75 из них Хмелевски получит в следующем чемпионате, в сезоне-2025/26 – 80, в сезоне-2026/27 – 85 миллионов.

В прошедшем регулярном чемпионате на счету хоккеиста 56 (27+29) баллов в 67 матчах за «Салават Юлаев». Он стал лучшим снайпером и бомбардиром команды.

В плей-офф Хмелевски провел 6 игр и набрал 7 (2+5) очков.