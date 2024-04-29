Хмелевски получит 240 млн рублей от «Салавата» за 3 года по новому контракту («СЭ»)

Теги Салават Юлаев КХЛ Спорт-Экспресс Саша Хмелевски деньги Хоккей

Саша Хмелевски заработает 240 млн рублей за три года в «Салавате».

24-летний форвард подписал с клубом новое соглашение до конца сезона-2026/27.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», зарплата игрока за три года составит 240 миллионов рублей. 75 из них Хмелевски получит в следующем чемпионате, в сезоне-2025/26 – 80, в сезоне-2026/27 – 85 миллионов.

В прошедшем регулярном чемпионате на счету хоккеиста 56 (27+29) баллов в 67 матчах за «Салават Юлаев». Он стал лучшим снайпером и бомбардиром команды.

В плей-офф Хмелевски провел 6 игр и набрал 7 (2+5) очков. 

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10 комментариев
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Ответ Амин Манн
это не с вашего кармана.
А с какого?
+6
0
+6
Это просто ограбление!!!!!
+4
-1
+3
Ябтакжил
+3
-1
+2
Хорошо,что в КХЛ остаётся, здесь он один лучших легионеров, однозначно
+3
-1
+2
А что, нормальная цена для него.
+3
-1
+2
Всё равно на Самона вся надежда.
+1
0
+1
Ответ Камиль Мухаметшин
дроздов в цска уходит
Хмелевски рано или поздно окажется там же.
+1
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дроздов в цска уходит
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Плюс в конверте. А то уж больно мало получается.
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