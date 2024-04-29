Александр Самонов: «У Козлова североамериканский уклон – нет оров, криков, пихача не по делу. Если не выполняешь требования – не играешь»

Александр Самонов поделился мнением о тренере «Салавата» Викторе Козлове.

Уфимский клуб по итогам регулярного чемпионата занял третье место в таблице Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина «Салават Юлаев» уступил «Трактору» со счетом 2-4 в серии.

Виктор Козлов продолжит руководить командой в следующем сезоне.

– Если брать регулярный сезон, то по нему от «Салавата» исключительно позитивные впечатления остались. Команда очень быстро смогла перестроиться и дальше шла только вверх. Согласны?

– Да, полностью согласен. Уфе и уфимским болельщикам такой хоккей больше по душе, и нам интереснее так играть.

Да, такой хоккей более энергозатратный, но это наша работа. Когда играешь в такой хоккей, больше эмоций и движения. Все видели, что у нас очень мобильная команда.

– Как Виктор Козлов справлялся с этой ситуацией на старте сезона, как удалось так быстро встать на нужные рельсы?

– Тренерский штаб предложил изменения в игре, команда хорошо на это откликнулась. Не было притирок или недовольства, просто быстро перестроились, оттачивали все на тренировках, и на игре все быстро стало получаться.

– Расскажите, что в Козлове такого, что его так любят игроки?

– Он спокоен в любой ситуации, как бы ни складывался матч. У него немного североамериканский уклон – нет оров, криков, пихача не по делу. Он все старается донести спокойно, если у тебя что-то не получается, тренеры постараются объяснить, показать наглядно еще раз.

Понятно, что у всех есть терпение и точка невозврата, но, мне кажется, Виктор Николаевич не такой. Он спокойно все доносил. Есть определенные требования, выполняешь их – все нормально, играешь. Не выполняешь – наверное, не будешь играть. Все спокойно, на честности.

Он знает, что у него в штабе каждый за что-то отвечает, – сказал вратарь «Салавата» Александр Самонов.