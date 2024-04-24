10 главных героев «Металлурга» – они сделали клуб чемпионом

Суровая банда Разина.

«Металлург» – обладатель Кубка Гагарина в сезоне-2023/24. Клуб закрыл финальную серию с «Локомотивом» в четырех матчах. Сенсация? Если бы это спрогнозировали год назад, то вряд ли бы кто-то поверил. Тренер Андрей Разин взял трофей в первом сезоне после перехода в новый клуб. Ему помогал состав, в котором на лидерские роли неожиданно вышли молодые игроки.

Илья Набоков, вратарь

Набоков привлекал внимание не только на льду – запомнился костюмами перед матчами. Самого стильного вратаря КХЛ прямо сейчас узнают в лицо даже за пределами Магнитогорска.

Просто напомним: 21-летний Набоков проводил первый полноценный сезон в КХЛ. Год назад он котировался на место в ротации, но выиграл конкуренцию и в плей-офф заменился всего раз.

Голкипер «Металлурга» провел в розыгрыше Кубка Гагарина четыре сухих матча – засушил и «Локомотив» во второй игре (1:0). Кажется, он совсем не нервничает. Теперь за Ильей следят скауты клубов НХЛ, а звездный однофамилец Евгений Набоков выписывает ему публичную похвалу. Пример Набокова доказывает: быстрый прогресс возможен вообще на любом уровне.

Данила Юров, нападающий

Перейти из низших звеньев на место лидера? Легко. Бывший тренер «Металлурга» Илья Воробьев развивал Юрова, но не поверил в реальность его бомбардирского таланта. Андрей Разин предоставил Даниле главное – время на площадке. Сравниваем регулярки: средний показатель всего за год увеличился на семь минут (15:12). Юров стал главным бомбардиром клуба (49 очков).

В плей-офф он мелькал в протоколе реже остальных ведущих нападающих «Металлурга» (9 очков), но дублем «Спартаку» (5:3) и голом «Автомобилисту» (3:2) сделал путь до финала легче. За выступлениями Юрова в КХЛ следит «Миннесота». Данила уже принял решение – важнее еще сезон поиграть в России. Подтверждать статус он будет в качестве обладателя Кубка Гаагрина.

Егор Яковлев, защитник

Капитан «Металлурга» пропустил весь финал из-за травмы. По сезону к нему копились претензии за индивидуальные ошибки, хотя регулярку 32-летний Яковлев отыграл на привычно высоком уровне (27 очков, «+12» полезность). Лучшая встреча плей-офф – седьмая против «Автомобилиста» (3:2). Яковлев поучаствовал в ней ассистом и всегда был на площадке при голах «Металлурга».

С «Локомотивом» Яковлев вынужденно обрел другой статус. Играть уже не мог, но на скамейке остался. Переоделся в костюм и получил формальную должность ассистента тренера. Отбивал кулачки игрокам, поддерживал их на площадке и в раздевалке.

Сами хоккеисты «Металлурга» отмечали пользу от советов Егора. Капитан оставался в этой роли даже без спортивной формы.

Никита Гребенкин, нападающий

Сложный характер Гребенкина помог «Металлургу» в момент, когда в игровом плане все складывалось не так ярко. После прорывной регулярки (41 очко) у Никиты резко упало игровое время. Инсайдеры объясняют: дело в его возможном скором отъезде в НХЛ. В плей-офф Гребенкин стал эмоциональным лидером «Металлурга» – всеми способами заводил команду .

Канцеров объяснял для «Матч ТВ» важную ошибку вратаря «Локомотива» (2:1, ОТ): «Никита Гребенкин его [Исаева] перед овертаймом спровоцировал. Просто подъехал и сказал пару слов. Я выезжал, настраивался на дополнительное время. Вижу – Гребенкин катит к их вратарю. Исаев пытается от него уехать, а Греба все настойчивее и настойчивее». Такое давление сработало.

Робин Пресс, защитник

Разин забрал из «Северстали» нескольких игроков, но Пресса позвал на ключевую позицию. Через него «Металлург» выстраивает все комбинации в большинстве. Шведский легионер регулярно ошибается у собственных ворот – тренер прощает. Важнее, что Робин обеспечивает вклад в атаке. В трех матчах финала он отмечался ассистами, а с «Амуром» (4-2) набирал очки в каждой встрече.

Руководство «Металлурга» еще в марте разговаривало с Прессом о планах на будущее. Тот вроде бы подтвердил – готов и дальше играть в Магнитогорске. Вместе с Прессом находит себя американец Люк Джонсон. Его используют на решающих вбрасываниях (59,8% в плей-офф). Представьте, если с измененным лимитом «Металлург» найдет еще пару таких легионеров?

Александр Петунин, нападающий

Финальная серия против «Локомотива» без вклада Петунина наверняка затянулась бы. Он вытащил на себе два близких матча. В первом (2:1) отдал передачу в падении на гол Михайлиса, а затем перекрыл вратаря Исаева и удачно подставил клюшку (подробно – тут ). До яркого включения Петунина «Локомотив» вел в счете и настраивался на вполне ожидаемую победу.

По статистике «Локо» доминировал почти всегда, но индивидуальные перформансы лидеров «Металлурга» это перекрывали. Смотрим третью встречу (2:1, ОТ) серии – в ней снова все решил Петунин. В овертайме он бросил так, что шайба от борта отскочила прямо в конек Исаева. От него и залетела в ворота. Пересмотреть этот курьез с разных ракурсов и по кадрам можно по ссылке .

Денис Зернов, нападающий

В каждом сезоне от Зернова ждали той игры, которую он наконец-то показал. Денис – автор уникального статистического показателя. Лидер снайперского рейтинга плей-офф-2023/24 (11 голов) отдал всего две голевые передачи. При этом Зернов сам создавал для себя моменты: продавливал защитников (с его-то физическими данными) и постоянно лез на ворота, что помогло сравнять счет в последнем матче сезона.

Когда защитники «Локомотива» эмоционально били его в финале (вы же помните полет Зернова в борт? ), Денис казался железным человеком. Зимой агент Зернова рассказывал, что у игрока были финансово выгодные предложения от других клубов. Он сам пошел на уступки, чтобы остаться в Магнитогорске. Решение в пользу личного комфорта в случае Зернова оказалось правильным.

Дмитрий Силантьев, нападающий

Летом 2023-го Силантьева мало кто знал. Яркая история – сам факт его попадания в «Металлург»: «Просто с агентом мы прислали в «Магнитку» видеонарезку моих лучших моментов. Так получилось, что меня взяли на просмотр». Разин поверил в Силантьева после первых тренировок с командой. В регулярке Дмитрий постепенно подходил к основе – играл в среднем по 10 минут.

Прорыв случился в матчах на вылет. Теперь дебютный сезон Силантьева считается максимально успешным. В розыгрыше Кубка Гагарина Дмитрий набрал 16 (5+11) очков, а в решающих играх выходил уже на 15-16 минут. Тот случай, когда время на льду увеличилось как раз из-за влияния на результат. Только представьте: сезон-2022/23 парень провел в команде «Рязань-ВДВ» из ВХЛ.

Роман Канцеров, нападающий

Если взглянуть на показатели Канцерова в регулярке-2023/24, то в них нет практически ничего примечательного. 19-летний пацан выбил 15 (8+7) очков за 53 матча. Личный результат неплохой, но глобально Канцеров не сильно повлиял на результаты «Металлурга». Вот только в плей-офф сложилась обратная история – там Роман стал важным игроком «Магнитки» в каждой серии.

Канцеров вытащил два матча с «Амуром» (3:2 и 3:1), где забросил победные шайбы. В шестой игре серии со «Спартаком» (3:0) он отпраздновал гол перед скамейкой соперника – такие эмоции уже не перебороть. На седьмую встречу против «Автомобилиста» (3:2) вдруг вышел Канцеров-ассистент (0+2). Позже Роман отметился передачей и в тяжелом третьем матче с «Локо» (2:1, ОТ).

Андрей Разин, тренер

Разин вообще не улыбался после голов «Металлурга» на любой стадии плей-офф. Зато на пресс-конференциях шутил над судейским корпусом, вспоминал жопу в Саратове и рассуждал о прогрессе команды. «Металлург» вместе с ним выиграл Восток, а по Кубкам Гагарина теперь сравнялся с ЦСКА и «Ак Барсом» (по 3). В «Северстали» Разин и близко не имел таких перспектив.

Интересно, что до сезона-2023/24 Разин никогда не проходил в плей-офф КХЛ дальше первого раунда. Зимой у него спрашивали по поводу целей «Металлурга» на этот год. Тогда Разин четко проговорил: «Перед «Магниткой» всегда стояла максимальная задача – выиграть Кубок Гагарина». За этим его и позвали на место Воробьева, когда клуб вылетел во втором раунде.

Разин вернул «Металлург» на вершину – все получилось.

Фото: РИА Новости /Сергей Гунеев, Алексей Колчин, Григорий Сысоев, Сергей Бобылев ; metallurg.ru