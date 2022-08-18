Как Овечкин провел лето: забивал «Амкалу», гладил крокодила, играл в волейбол с Алабой, пел на концерте «Руки вверх», танцевал под Бузову

А ведь август еще не кончился.

Если б в сентябре каждый хоккеист НХЛ писал сочинение на тему «Как я провел лето...», работа Александра Овечкина выходила бы не на паре двойных листочков, а в целой 24-страничной тетради. Капитан «Вашингтона» умеет отдыхать – и возможно, как раз в этом секрет того, что он все еще продолжает гнаться за Гретцки.

Отпуск для Овечкина начался гораздо раньше, чем он того хотел: 13 мая «Кэпиталс» уступили в овертайме шестого матча «Флориде» (хотя в целом имели шансы забрать ту серию) и закончили сезон.

Конечно, можно было бы сидеть, рефлексировать и копаться в себе все четыре месяца до предсезонных матчей – но какой в этом смысл? В иной ситуации Александр бы поехал развеяться в сборную – вот только ЧМ-2022 проходил без России.

Тогда хоккеист сразу полетел на родину, где у него с зимы находилась семья – уже 18 мая он был с женой, сыновьями и псом Блэйком.

Еще до начала лета нападающий успел посмотреть в деле других профессиональных спортсменов. Например, сходил на матч любимого футбольного «Динамо» – Александру и Сергею Овечкиным даже дали под конец безнадежной игры с «Сочи» ударить в гонг.

А потом Ови-старший еще принял участие в награждении игроков «Динамо» бронзовыми медалями.

Уже на следующий день Александра можно было увидеть на домашнем баскетбольном матче ЦСКА, который бился в финале с «Зенитом» – и нападающий больше переживал за питерский клуб, где играет его друг Виталий Фридзон.

Через несколько дней хоккеист со старшим сыном пойдут в раздевалку поздравлять его с чемпионством.

Но все же главным в отпуске для хоккеиста была семья. День рождения Овечкина-самого младшего прошел под тематикой «Синий трактор».

А среди гостей двухлетнего Ильи оказался даже живой крокодил – Александр его погладил в одном из конкурсов, спокойно угадав, что у него в руках. Железные нервы, конечно.

У Александра, может быть, и отпуск, а вот Сергею Александровичу рано расслабляться – надо тренироваться.

Александр и Анастасия Овечкины успели отметить годовщину свадьбы, сняв отель с видом на Красную площадь.

Разумеется, Овечкин был и на финале Кубка России с участием «Динамо» – но его статистика как талисмана клуба пока отрицательная (0 побед, 1 ничья, 2 поражения). На матче он сфотографировался с Егором Кридом, у которого вскоре зависал на дне рождения.

На том празднике он исполнил песню совсем не из репертуара Крида – а из «Руки вверх». Естественно, «Крошка моя».

Оказалось, что это была лишь репетиция – через несколько дней Овечкин заводил хитяру прямо в «Лужниках», стоя рядом с Сергеем Жуковым. Тут же, со сцены, он признался в любви своей жене.

А как можно усидеть на концерте «Руки Вверх»?

До этого был концерт Ольги Бузовой – здесь, правда, обошлось без выхода на сцену с песнями «Руки вверх». Но не без танцев.

Но вообще пел в этом отпуске хоккеист часто. Вот, например, «Спектакль окончен» в компании агентов Сергея Федотова и Шуми Бабаева – все это на дне рождения Дмитрия Орлова.

Была и другая культурная программа – с женой Анастасией Александр сходил на модный показ Аники Керимовой и Татьяны Плакcиной, дочери Любови Успенской.

Но главное спортивное событие лета – для Овечкина и для российского спорта в принципе – игра хоккеиста за «Динамо» в товарищеском матче с «Амкалом» (на секундочку – участником 1/128 финала Кубка России).

Александр вывел команду на поле с капитанской повязкой и в бутсах из специальной коллекции Nike Totti, выпущенной в ограниченном количестве. На поле он провел всего 11 минут – но этого хватило, чтобы забить гол.

Его хит на игроке «Амкала» Майке Крапивникове оказался чуть ли не интереснее гола. Хотя Овечкин и не собирался никого хитовать – в него просто влетели.

До того, как осуществить мечту своего детства, Овечкин успел поиграть еще с одним профессиональным футболистом – защитником «Реала» Давидом Алабой, но в волейбол и в Турции. С ними же были Станислав Галиев, Александр Радулов и Виталий Фридзон.

Разумеется, был и хоккей – Александр Овечкин принял участие в прощальном матче Александра Семина в Красноярске, где отметился хет-триком. Как и герой праздника.

До самой игры, кстати, Овечкин вместе с Александром Семиным, Павлом Дацюком и местным губернатором Алекандром Уссом сажали деревья на острове Татышев.

Еще был благотворительный матч, организованный Фондом Артемия Панарина – игра прошла в поддержку 6-летнего Елисея Артамонова, проходящего длительную нейрореабилитацию в Барселоне из-за ошибки врачей.

Кроме того, он принял участие в гала-матче паралимпийской сборной России по следж-хоккею, а до этого встречался с юными следж-хоккеистами «Спартака».

Встреч у Овечкина вообще было много – в том числе и с известными спортсменами. Например, с Никитой Нагорным – олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике.

А еще с фигуристкой Александрой Трусовой, бравшей олимпийскую медаль в этом году, и Марком Кондратюком – чемпионом Пекина в командных соревнованиях.

С олимпийской чемпионкой по фигурному катанию в командных соревнованиях Камилой Валиевой:

Возможно, великая фотография: Александр Овечкин и русский нэкстван Матвей Мичков. Через несколько лет узнаем точно.

Овечкин принял участие в ролике блогера и тиктокера Субхана «Subo» Мамедова. Не знаете, кто это – спросите у младшего поколения.

Забавно, но Александр проиграл азербайджанскому блогеру в соревновании по попаданию в перекладину.

Разумеется, Александр принял непосредственное участие и в турнире своего имени – в Красногорске в августе проходил Кубок Александра Овечкина, в котором участвуют хоккеисты до 12 лет. Капитан «Вашингтона» встретился с командами и сыграл в выставочном матче в составе «Легенд хоккея».

Интересно, что это был не единственный турнир с нэймингом Овечкина – 13 августа в «Лужниках» провели OviCyberCup по NHL22, организованный хоккеистом. Там играл и сам Александр, но в шоу-матчах – кроме этого он проявил себя как комментатор, отработав финал. С ним в паре трансляцию вел Вячеслав «Buster» Леонтьев, которому нападающий перед этим подарил хоккейную экипировку на 700 тысяч.

Что за отпуск без бани? Правильно – неполноценный.

К слову, на этом не все. Август не закончен, а в расписании у Овечкина еще символический удар по мячу перед матчем футбольных «Динамо» и «Спартака» в эту субботу вместе с очередными нервами на трибуне, участие в открытой тренировке хоккейного «Динамо» с вручением подарков болельщикам, а еще посадка деревьев в Подмосковье – хотя, может, уже и не в этом году.

А как вы провели это лето?

Фото: телеграм-канал ФК «Динамо», телеграм-канал ПБК ЦСКА, официальный сайт «Спартака», фонд Артемия Панарина, соцсети Анастасии Шубской, Станислава Галиева, Матвея Мичкова, Александры Трусовой, Никиты Нагорного, Камилы Валиевой, Субхана Мамедова, cybermos.ru, РИА Новости/Рамиль Ситдиков, Алексей Филиппов, Владимир Астапкович