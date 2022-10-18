🔥800 голов Овечкина в НХЛ: хет-триком просто вынес «Чикаго», начав уже на 24-й секунде
Просто браво!
Накануне владелец «Вашингтона» Тед Леонсис заявил ESPN, что не собирается проводить перестройку в клубе в ближайшие годы. Одна из причин – возможный рекорд Овечкина: «Если же мы будем играть очень плохо, я не думаю, что Алекс побьет рекорд».
Но, кажется, по этому поводу беспокоиться не стоит, и капитан вполне еще может застать резкое омоложение команды и стать дядькой в раздевалке – уже в статусе лучшего снайпера НХЛ в истории. Александр набрал очень мощный ход и нацелился на очередной полтинник в карьере. В последних 13 матчах он набрал 20 (12+8) очков и при этом, похоже, поборол свою традиционную дрожь перед важными шайбами: пусть с 794-й до 800-й шайбы он прошел всего за 4 матча!
То, что Овечкин заряжен и не испытывает никакого волнения, стало понятно уже на 24-й секунде матча с «Чикаго». Режиссеры трансляции еще показывали предматчевые установки тренеров (к счастью, на пол-экрана), а Александр уже праздновал:
С голом под номером 799 тоже долго ждать не пришлось: на 9-й минуте в большинстве он буквально занес шайбу тачдауном в ворота после наброса Шири.
По такому настрою – и нынешнему уровню «Чикаго» – хет-трик был неминуем. В третьем периоде «Вашингтон» поймал соперника на ошибке в их же зоне. Энтони Манта мог и сам бросать почти по пустым воротам – но дождался своего капитана и отдал передачу ему.
Все партнеры Овечкина выскочили на площадку, чтобы его поздравить. На лед полетели кепки, а трибуны стоя оплодировали – но фишка в том, что «Кэпиталс» играли в гостях. Пауза затянулась на несколько минут.
К слову, Александр в этот вечер не только получал подарки от партнеров, но и сам выдавал на пустые ворота (пусть и с рикошетом) – еще во втором периоде он помог отличиться ван Римсдайку.
В НХЛ не приняты послематчевые рукопожатия (только в конце серии плей-офф), но даже хоккеисты «Чикаго» не стали игнорировать достижение Овечкина – Макс Доми и Патрик Кэйн сразу после сирены поздравили соперника.
Что за вечер без новых достижений? Пройдемся по основным:
• Овечкин – третий игрок в истории НХЛ, который добрался до 800 шайб;
• Овечкин – первый в истории НХЛ по количеству голов, открывавших счет в матче – 136 (у Ягра – 135);
• Овечкин – третий по количеству голов, заброшенных на первой минуте (12, у Мессье – 13, у Кросби – 14);
• Овечкин – шестой по количеству хет-триков в регулярках НХЛ (29). Больше только у легенд: Эспозито (32), Бретт Халл (33), Майк Босси (39), Марио Лемье (40), Уэйн Гретцки (50).
У Александра – очередной юбилей. И сам факт 800 шайб с трудом укладывается в голове. Но что, если это не последний его юбилей с двумя нулями?
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 14 декабря, 05.00, «United Center (hoc)»
- 0:1 – 2 Овечкин (Шири, Карлсон)
- 0:2 – 9 Овечкин (Милано, Шири)
- 1:2 – 20 Джонсон (Хайра, Маккейб)
- 1:3 – 25 ван Римсдайк (Строум, Овечкин)
- 2:3 – 32 Тэйвс (Рэддиш)
- 2:4 – 38 Дауд (Обе-Кюбель, Хэтэуэй)
- 2:5 – 47 Овечкин (Кузнецов, Манта)
- 2:6 – 50 Манта (Дженсен)
- 3:6 – 59 Доми (Кэйн, Митчелл)
- 3:7 – 60 Орлов (Хэтэуэй, Обе-Кюбель)
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Фото: REUTERS/USA TODAY Sports
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