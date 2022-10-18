🔥800 голов Овечкина в НХЛ: хет-триком просто вынес «Чикаго», начав уже на 24-й секунде

Просто браво!

Накануне владелец «Вашингтона» Тед Леонсис заявил ESPN, что не собирается проводить перестройку в клубе в ближайшие годы. Одна из причин – возможный рекорд Овечкина: «Если же мы будем играть очень плохо, я не думаю, что Алекс побьет рекорд».

Но, кажется, по этому поводу беспокоиться не стоит, и капитан вполне еще может застать резкое омоложение команды и стать дядькой в раздевалке – уже в статусе лучшего снайпера НХЛ в истории. Александр набрал очень мощный ход и нацелился на очередной полтинник в карьере. В последних 13 матчах он набрал 20 (12+8) очков и при этом, похоже, поборол свою традиционную дрожь перед важными шайбами: пусть с 794-й до 800-й шайбы он прошел всего за 4 матча!

То, что Овечкин заряжен и не испытывает никакого волнения, стало понятно уже на 24-й секунде матча с «Чикаго». Режиссеры трансляции еще показывали предматчевые установки тренеров (к счастью, на пол-экрана), а Александр уже праздновал:

С голом под номером 799 тоже долго ждать не пришлось: на 9-й минуте в большинстве он буквально занес шайбу тачдауном в ворота после наброса Шири.

По такому настрою – и нынешнему уровню «Чикаго» – хет-трик был неминуем. В третьем периоде «Вашингтон» поймал соперника на ошибке в их же зоне. Энтони Манта мог и сам бросать почти по пустым воротам – но дождался своего капитана и отдал передачу ему.

Все партнеры Овечкина выскочили на площадку, чтобы его поздравить. На лед полетели кепки, а трибуны стоя оплодировали – но фишка в том, что «Кэпиталс» играли в гостях. Пауза затянулась на несколько минут.

К слову, Александр в этот вечер не только получал подарки от партнеров, но и сам выдавал на пустые ворота (пусть и с рикошетом) – еще во втором периоде он помог отличиться ван Римсдайку.

В НХЛ не приняты послематчевые рукопожатия (только в конце серии плей-офф), но даже хоккеисты «Чикаго» не стали игнорировать достижение Овечкина – Макс Доми и Патрик Кэйн сразу после сирены поздравили соперника.

Что за вечер без новых достижений? Пройдемся по основным:

• Овечкин – третий игрок в истории НХЛ, который добрался до 800 шайб;

• Овечкин – первый в истории НХЛ по количеству голов, открывавших счет в матче – 136 (у Ягра – 135);

• Овечкин – третий по количеству голов, заброшенных на первой минуте (12, у Мессье – 13, у Кросби – 14);

• Овечкин – шестой по количеству хет-триков в регулярках НХЛ (29). Больше только у легенд: Эспозито (32), Бретт Халл (33), Майк Босси (39), Марио Лемье (40), Уэйн Гретцки (50).

У Александра – очередной юбилей. И сам факт 800 шайб с трудом укладывается в голове. Но что, если это не последний его юбилей с двумя нулями?

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Фото: REUTERS/USA TODAY Sports