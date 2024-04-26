Два проигранных финала в Ярославле – спорный итог всего хоккейного сезона в России

Реплика Александра Плеханова.

«Локомотив» проиграл «Металлургу» в финале Кубка Гагарина (0-4).

«Локо» проиграл «СКА-1946» в финале Кубка Харламова (1-4).

В 2020 году Даниил Исаев стал автором цитаты, которая разошлась на мемы. На летнем турнире Sochi Hockey Open «Локомотив» тогда выиграл у СКА (3:2). Исаев отбил 22 броска, а клубные соцсети охарактеризовали его игру так: «Фартожопый». Сам Исаев все это еще и проговорил публично. Сложно пересматривать такое видео после его автогола в игре с «Металлургом».

Куда исчез весь фарт у «Локомотива»?

Главные серии в двух турнирах завершились 24 и 25 апреля – с разницей в сутки. Символично, что обе закончились на ярославских аренах. Система «Локомотива» настраивалась на золотой дубль, а в итоге получила лишь утешительный серебряный. Болельщики в комментариях все еще спорят об успешности сезона для клуба. Кажется, это бессмысленно: занять второе место обидно всегда.

Можно много рассуждать о привлекательности хоккея Никитина. Понятно одно – массовому зрителю смотреть на его «Локомотив» тяжело. Вот только такой «Локомотив» существует уже давно: сам Никитин работает в клубе с 2021 года. Он поступательно формировал костяк состава, дорабатывал собственную модель игры, а в сезоне-2023/24 все-таки вывел клуб на пик.

Перед стартом плей-офф «Локомотив» входил в число потенциальных победителей Кубка Гагарина. Единственный недостаток – атака. Лучшим бомбардиром клуба в регулярке стал Максим Шалунов – 36 (17+19) очков. «СЭ» утверждает , что Шалунов идет в четверке самых высокооплачиваемых игроков КХЛ. За год он без бонусов заработал 90 миллионов рублей.

Больше него получают Ткачев (101 млн) и Буше (95 млн), Радулов – столько же (90 млн). Рекордсмен КХЛ Никита Гусев (89 очков) в том же рейтинге зарплат не попал даже в 20-ку (67 млн). «Локомотив» не соревновался с игроками уровня Гусева и отыграл весь сезон по принципу: «Мы сколько-то забьем, а пропустим все равно меньше». А потом проиграл все матчи финальной серии с разницей в одну шайбу.

Для понимания: Шалунов в этом финале травмировался. В четвертом матче против «Магнитки» за «Локомотив» забил Ярослав Лихачев. После вот таких слов Никитина: «Почему мы должны ставить на зеро?» Так Никитин объяснял малое количество игрового времени у Лихачева в плей-офф. Оказалось, что внутренние резервы способны на тот самый необходимый креатив.

Никитин понял это слишком поздно.

Андрей Разин переиграл Игоря Никитина смелостью. В первом сезоне в «Металлурге» он поставил на молодежь, простил все ошибки защитнику-бомбардиру Робину Прессу, сделал героем сезона 21-летнего вратаря. Разин открыто шутил про жопу в Саратове – из нее за эти годы выбрался к Кубку Гагарина. Финальной серией он открыто наслаждался. Тогда же Никитин работал – и проигрывал.

Что все это значит?

Наш автор Егор Бульчук справедливо отметил , что из «Локомотива» давно пропала жизнь. Она осталась где-то в тех словах Исаева. Даже регулярные шутки Игоря Никитина о погоде все время отдавали грустью. Все это не отменяет глобального: вечная работа «Локомотива» вела клуб к логичному результату – победе в главном российском турнире. Оставался один соперник.

Поражение «Локомотива» в финале Кубка Гагарина переворачивает все впечатления от российского хоккея. Как воспринимать его дальше?

Получается, что можно всего за один сезон пересобрать состав и сделать чемпионскую команду?

Можно забыть про аргументы, что каждому тренеру нужно время?

Можно добиться успеха с десятым бюджетом в лиге?

Можно просто поверить в молодых пацанов – они переиграют тех, кто получает десятки миллионов?

Можно достать людей из ВХЛ, вернуть пару нападающих из аренд – победа обеспечена?

Взглянув на путь «Металлурга», каждый руководитель клуба КХЛ проговорит для себя эти вопросы. А еще он посмотрит на параллельный итог сезона в МХЛ. Там доминирует другой подход от СКА: тот годами переманивал к себе талантов из других школ. СКА постоянно набирал талантов на несколько составов. И вот «СКА-1946» во второй раз в истории выиграл Кубок Харламова.

Вы же помните, что случилось с лидерами предыдущей чемпионской команды? Права на половину из них ушли в «Спартак» в сделке по обмену Александра Никишина. Есть вратарь Сергей Иванов, нападающие Дмитрий Бучельников и Матвей Мичков – все прямо сейчас катаются по арендам. СКА пока не научился выводить эту молодежь на высший уровень в клубной системе.

«Локомотив» вел себя по-другому. Вместе с «Трактором» клуб выпускал на уровне КХЛ в сезоне-2023/24 наибольшее число воспитанников. Даже с учетом возможностей соперников клубная вертикаль регулярно поставляет таланты. Дмитрий Симашев и Даниил Бут попали в «Аризону» уже по итогам первого раунда драфта НХЛ-2023. И оба продолжают развитие в «Локомотиве».

Они же спустились в «Локо» на пятый матч против «СКА-1946» (1:2). Проиграли и его.

Проиграл здоровый подход. Проиграла выстроенная годами работа. Поэтому теперь везде мелькают слова Романа Ротенберга: «Во второй раз за три сезона «СКА-1946» оказывается на самой вершине – и это показатель того, насколько хорошо работает наша клубная система».

Та самая система, где во время плей-офф МХЛ один тренер меняет другого после двух проигранных матчей.

Можно сделать вывод: двойное серебро «Локомотива» демонстрирует, что там работа идет хуже.

Спорно. Разве это так?

Фото: РИА Новости /Григорий Сысоев; ХК «Локомотив»