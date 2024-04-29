Агент Бурмистрова: «Александр хочет остаться в «Спартаке». Ждем решения клуба»

Александр Чернов прокомментировал ситуацию с контрактом Александра Бурмистрова.

Форвард перешел в «Спартак» из «Металлурга» в мае прошлого года. Соглашение 32-летнего игрока со столичным клубом действует до 30 апреля.

«Ждем решения «Спартака». Сам бы он [Бурмистров] хотел остаться в команде, у него такое желание есть», – сказал агент игрока Александр Черных.

За красно-белых нападающий набрал 18 очков (2+16) в 50 матчах регулярного чемпионата.

В трех играх плей-офф он отметился голевой передачей.