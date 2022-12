Олимпийское золото Плющенко, Крейг – Джеймс Бонд и «Не родись красивой». Каким был мир, когда Овечкин забивал свои первые голы в НХЛ

Приготовьтесь к ностальгии.

Овечкин забросил очередную юбилейную шайбу – и этим в последние годы никого не удивить: казалось бы, совсем недавно была 700-я, 600-я, а там и первая сотня вроде бы недалеко. Но на самом деле прошло уже очень много времени – больше 17 лет! И жизнь за это время очень сильно изменилась.

Давайте же вспомним, что происходило в мире с осени 2005-го по апрель 2006-го – в тот момент, когда Овечкин только выбивал свои первые 50 шайб.

• В России образован новый регион – Пермский край: слияние Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа.

• Губернатор Тюменской области Сергей Собянин стал руководителем Администрации президента. Дмитрий Медведев, занимавший этот пост, стал первым вице-премьером.

• Впервые федеральным канцлером Германии становится женщина – Ангела Меркель.

• Сборная Германии выигрывает общемедальный командный зачет на Олимпиаде в Турине, Россия – четвертая: после немцев, Австрии и США;

• Хоккейная сборная России с Овечкиным в составе выбивает Канаду в четвертьфинале, но остается без медалей (0:4 с финнами и 0:3 с чехами). Чемпионы Игр – сборная Швеции.

• Евгений Плющенко со второй попытки становится олимпийским чемпионом в мужском фигурном катании. Швейцарцу Стефану Ламбьелю – второму призеру – он привез больше 17 баллов.

• Будущая фигуристка Камила Валиева только родилась, а Алина Загитова уже готовится пойти в секцию фигурного катания.

• Баскетбольный ЦСКА в пятый раз в своей истории выиграл Евролигу.

• Чемпионом России-2005 по футболу во второй раз становится московский ЦСКА.

• После провального локаутного сезона «Ак Барс» выиграл кубок – в финале всухую обставили «Авангард» (3-0).

• Роналдо забил рукой в товарищеском матче Россия – Бразилия в Москве (0:1).

• Группа Pussycat Dolls выпукает дебютный альбом PCD, а t.A.T.u – второй международный – Dangerous and Moving.

• Дэниэл Крейг объявлен как новый Джеймс Бонд, Риз Уизерспун получила «Оскар» за роль в фильме «Преступить черту».

• Нолан выпускает «Бэтмен. Начало», а у Гарри Поттера выходит уже четвертая часть – «Гарри Поттер и Кубок огня».

• По телеканалу «Россия» крутят сериал «Мастер и Маргарита» Владимира Бортко, на СТС вовсю идет «Не родись красивой», а на ТНТ готовятся запустить «Счастливы вместе».

• «Дневной дозор» собрал 31 млн долларов и стал главным фильмом российского проката в тот период – обошел по сборам в стране даже иностранные ленты.

• Телеканал CBS транслирует премьерный сезон «Как я встретил вашу маму».

• На «Первом канале» – премьера шоу «Большие гонки».

• В финале Высшей лиги КВН 2005 впервые чемпионами стали две команды – «Нарты из Абхазии» и «Мегаполис» – с одинаковым количеством баллов. При прошлых двойных чемпионствах такого не было.

• В России запускается социальная сеть «Одноклассники».

• Выходят комьютерные игры Serious Sam II, Call of Duty 2, Civilization IV и Need for Speed: Most Wanted

• Представлен новый автомобиль Mercedes-Benz W221.

• Один из самых популярных телефонов в России – Sony Ericsson W800i (Walkman). До презентации Стивом Джобсом айфона остается около года.

