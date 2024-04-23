Что происходит в ЦСКА: лидеры уходят, будет много новичков, Воробьеву ищут помощников

Перестройка в топ-клубе.

ЦСКА вылетел из плей-офф КХЛ еще в первом раунде – получил 1-4 в серии с «Локомотивом». После этого клуб поменял главного тренера: вместо Сергея Федорова назначен Илья Воробьев. Параллельно Иван Федотов расторг соглашение с ЦСКА и уехал в «Филадельфию». Теперь ЦСКА провел итоговую пресс-конференцию, где президент Игорь Есмантович многое об этом прояснил.

Кого теперь точно не будет в ЦСКА

Игорь Есмантович: «Кто уходит? Не останется Плотников, Григоренко, Светлаков, не останется Слепышев, не останется Дитц, не останется Федотов».

ЦСКА давно отдельно анонсировал переход Ивана Федотова в «Филадельфию». Федотов уже дебютировал в НХЛ, а теперь подписывает контракт с «Филадельфией» еще на два сезона. Соглашения Плотникова, Григоренко и Светлакова завершаются. Инсайдеры называют по ним разные варианты. По Светлакову объявлено – тот точно уходит в клуб из Восточной конференции.

Неожиданно в этом списке оказались Антон Слепышев и Даррен Дитц. Оба имеют действующие контракты до 30 апреля 2025 года. Прямо сейчас клуб договаривается с их агентами, чтобы игроки перешли в другие команды. При этом подтверждено, что ЦСКА сохраняет Константина Окулова и Никиту Нестерова. Такие новости настраивают, что топ-клуб резко и серьезно перестраивается.

Из всех потерь выделяется фигура Михаила Григоренко. В регулярке-2023/24 он набрал 45 (18+27) очков за 59 матчей. Позже Григоренко подтвердил уровень и в плей-офф, где за пять матчей против «Локомотива» выдал лучшие показатели в ЦСКА (7 очков). Это единственный хоккеист ЦСКА в матчах на вылет с полезностью (+4) выше +2. На рынке сложно найти равноценную замену.

Почему Иван Федотов так неожиданно уехал в НХЛ

Игорь Есмантович: «Парень вернулся в команду, попробовал перезагрузиться. Не вышло. Парень честно отработал, отслужил. Обговорили, решили, что там могут быть другие возможности, и отпустили».

Президент ЦСКА отдельно подчеркнул, что не считает летнее подписание Федотова ошибкой. Тогда клуб не смутил его год без профессиональной игровой практики. Не смущает и после провального сезона. Есмантович утверждает: Федотов переговорил с клубом и рассказал о лучших финансовых возможностях в НХЛ. Поэтому ЦСКА без проблем отпустил его в «Филадельфию».

Вопросов вокруг истории Ивана Федотова по-прежнему много. Стоило ли год назад идти на прямой конфликт с ИИХФ и «Филадельфией», чтобы точно оставить его у себя? Почему ЦСКА так легко отказался от Ивана сейчас? Кто виноват в провале Федотова в сезоне-2023/24? Были ли у клуба альтернативы или хотя бы возможность подписать вместе с ним равного конкурента?

На ЦСКА по-прежнему наложены санкции от ИИХФ. Сам Федотов теперь оказался в странной ситуации. «Филадельфия» верит в его прогресс, но в игровом плане надежда на возвращение прежней формы пока не прослеживается. Иван весь сезон показывал одинаковые недоработки : ошибался в игре клюшкой, пропускал в ближний угол. Не убедил и в первых матчах в НХЛ.

Как ЦСКА объясняет отставку Сергея Федорова

Игорь Есмантович: «В этом клубе нужно каждый год сражаться и бороться за кубок. К сожалению, не вышло. Для этого существует наблюдательный совет, в котором находятся серьезные руководители, они собрали нас и приняли решение признать работу неудовлетворительной и по итогам этой работы Сергея Викторовича отстранить».

Есмантович добавил еще одну важную деталь – ЦСКА раздумывал о возможных тренерских перестановках и во время сложного сезона. Все обсуждалось с игроками и самим Федоровым, но доработать турнир все-таки решили прежним составом. Напоминаем: ЦСКА завершил регулярку на шестом месте. Чуть не оказались ниже, но помогла февральская серия поражений у «Торпедо».

ЦСКА официально признает: Федорову никак не помогли два титула в предыдущих сезонах. Серия с «Локомотивом» вообще стала первой проигранной в его тренерской карьере. Похожая история ранее случалась с Игорем Никитиным, которого уволили из ЦСКА после поражения в финале Кубка Гагарина. Федоров приходил на его место, а уходит как раз на фоне проигрыша Никитину.

Останется ли Федоров в ЦСКА в другой роли? Пока Есмантович подтвердил актуальное место Федорова в наблюдательном совете. Ранее Борис Михайлов рассказывал: будущее тренера зависит от руководства Роснефти. «СЭ» писал, что Федоров вряд ли устроится на тренерскую должность в сезоне-2024/25. От него самого никакой конкретной информации еще не поступало.

Главные цели Ильи Воробьева – почему он вообще оказался в ЦСКА

Игорь Есмантович: «Сейчас не так много тренеров сегодня могут находиться в давлении, касающегося сложного результата своей работы. Илья Петрович поднимал чашку, говоря на сленге. Мы видели его работу в 2022 году, когда играли с ними в финале и выиграли кубок. Мы все обсудили с ним, послушали его, какое у него видение развития».

ЦСКА заранее анонсировал назначение Воробьева, но без ключевых деталей. Теперь известен срок его контракта – три года. Клуб вместе с Воробьевым уже обсуждает и кандидатуры новых помощников. В следующий сезон клуб зайдет без Равиля Якубова, Сергея Наумова и Игоря Кравчука. Зато Александр Попов сохраняет должность тренера по развитию игроков.

После ухода из «Металлурга» Воробьев пропустил сезон-2022/23. В это время он смотрел хоккей и ездил на стажировку в «Ванкувер». Подробно о его назначении в ЦСКА мы рассказывали отдельно . В условиях ухода лидеров ЦСКА все равно ставит перед Воробьевым чемпионские задачи. Это косвенно подтвердил Есмантович, а еще раньше проговаривал Борис Михайлов.

В ЦСКА не снимают задачу по развитию молодых игроков. В «Металлурге» у Воробьева с этим возникали сложности. Лучший бомбардир клуба в регулярке-2023/24 Данила Юров при нем выходил в низших звеньях, хотя позже благодарил Воробьева за вклад в развитие. Талантливая молодежь у ЦСКА есть: в момент болезни лидеров сразу несколько игроков заходили в состав .

Каких новичков в ближайшее время подпишет ЦСКА

Игорь Есмантович: «Мы работаем, надеюсь, что получится сработать в этом направлении. Фамилий мы сейчас называть не можем. У всех ребят есть обязательства за океаном, все получают зарплату, нужно относиться к этому с уважением».

Так Есмантович прокомментировал инсайды о подписании в ЦСКА игроков из Северной Америки. Он не называл конкретных хоккеистов, но до этого инсайдеры много о них писали. Кто может перейти в ЦСКА уже летом: Иван Просветов («Колорадо»), Руслан Исхаков («Айлендерс»), Денис Гурьянов («Филадельфия»), Егор Афанасьев («Нэшвилл»), Даниил Гущин («Сан-Хосе»).

В сезоне-2023/24 в КХЛ может поменяться лимит на легионеров. Решение о переходе к пяти иностранцам в заявку на матч рассмотрит ФХР. Летом 2023-го ЦСКА отказался от вратаря Адама Рейдеборна. До этого швед выигрывал с клубом Кубок Гагарина, но ушел именно из-за ужесточения лимита. Сейчас ЦСКА общался с Рейдеборном по поводу возможного возвращения.

Рейдеборн отказывается. В данный момент он выступает за швейцарский «Берн», где хочет до конца отработать контракт. Из опытных игроков ЦСКА рассматривает 32-летнего защитника Никиту Зайцева. Пока тот выступает за «Чикаго». Новичков в ЦСКА будет много – это Есмантович уже не отрицает. При Воробьеве клуб перестроится, но руководство обещает хороший состав.

Фото: РИА Новости /Сергей Гунеев, Алексей Филиппов, Владимир Федоренко, Григорий Сысоев