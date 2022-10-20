Вы просили собрать все юбилейные голы Овечкина в одном месте. Смотрим, как он праздновал, и вспоминаем ваши комментарии

Только круглые числа.

Утром 14 декабря всего за какие-то 60 минут хоккейного матча праздник, в простонародье именуемый «День второго полуфинала чемпионата мира», неожиданно был переименован в «День 800-го гола Овечкина» – и пошли народные гуляния!

Дошли и до комментариев на Sports.ru, где среди прочих праздничных сообщений попалось такое:

Ради читателей мы уже закатали рукава и включили программы видеомонтажа, но НХЛ нас опередила, выпустив несколько роликов с голами Овечкина. Например, уложила все 800 шайб в 15 минут. Максимально спрессовали, конечно – если включить скорость х2, вообще ничего не поймете.

Есть, к слову, ролик и с самыми важными голами капитана «Вашингтона» – главная красота и все юбилейные, но и там все слишком лаконично: 77 секунд на все. Поэтому давайте просто вспомним юбилейные голы Овечкина – а заодно и то, что писали на Sports.ru в то время.

700-й гол – 22 февраля 2020-го, гостевой матч с «Нью-Джерси»

Овечкин в третьем периоде из непривычного для себя круга вбрасывания – причем бросил так сильно, что даже если бы кто-то встал на пути шайбы, кажется, он залетел бы в ворота вместе с ней.

НХЛ 23 февраля 700-й гол Овечкина в НХЛ!!! Нью-Джерси – Вашингтон. 22 февраля 2020 года. НХЛ Смотрите в Яндекс.Эфире

Что писал Sports.ru: «Просто вдумайтесь: ни один русский хоккеист не забивал 700 голов в сильнейшей лиге планеты! Мы стали свидетелями невероятного момента. Ощущение от сезона Овечкина только одно – в хоккее происходит что-то невероятно важное. Наверное, похожее чувство испытывали фанаты каждый раз, когда Гретцки обновлял рекорды Горди Хоу и переписывал историю» (Егор Параскун).

Что писали в комментариях:

600-й гол – 12 марта 2018-го, домашний матч с «Виннипегом»

Александр немного подзавис на цифре 598 – не забивал 3 матча, но против «Джетс» разродился дублем. Как раз вовремя – после гостевой серии «Вашингтон» заскочил домой ровно на одну игру. Овечкин еще даже не подозревал, насколько счастливым будет год (только Алексей Белов, босс хоккея на Sports.ru, все знал заранее).

Что писал Sports.ru: «Исторический гол был забит в матче с «Виннипегом» – и это символично сразу по нескольким причинам. Во-первых, «Джетс» были любимым соперником Овечкина, когда они еще назывались «Трэшерс» и были прописаны в Атланте. Во-вторых, против него сегодня играл Патрик Лайне, который до этого матча делил с ним первое место в снайперской гонке лиги и называл Александра кумиром детства» (Родион Власов).

Что писали в комментариях:

500-й гол – 10 января 2016-го, домашний матч с «Оттавой»

«Кэпиталс» просто вынесли дома «сенаторов» (7:1), а Овечкин сначала забросил из офиса юбилейную шайбу, чем заметно затянул матч, а под конец еще и разменял шестую сотню вторым голом.

Что писал Sports.ru: «Кто лучший хоккеист мира? В дивную эпоху продвинутой статистики ответить на этот вопрос практически невозможно, не добавляя скучных оговорок типа «в игре на обеих половинах площадки» и не рисуя увлекательных таблиц, которые будут гармонично учитывать сильные и слабые стороны. Но для тех, кто, в хорошем смысле, живет прошлым и застал времена метафизических разборок между Бэтменом и Суперменом, есть отличная новость. Парни, не сомневайтесь, лучший – Овечкин, и он такой точно один» (Никита Петухов, Антон Руднев).

Что писали в комментариях:

400-й гол – 20 декабря 2013-го, гостевой матч с «Каролиной»

Те времена, когда Овечкин соревновался по голам не с историческими легендами, а со вполне реальными соперниками, против которых выходил на лед. Правда к моменту, как он отправил шайбу в пустые ворота «Харрикейнс», и таких было немного: Ягр, Селянне, Игинла, Госса, Альфредссон, Марло.

Что писали на Sports.ru: «Какой-то суперигры Александр на прошлой неделе не показывал, и, тем не менее, на его счету очередные три гола и четыре очка. В матче с «Каролиной» он забросил 400-ю шайбу в НХЛ, а на следующий день довел число голов в сезоне до 30.

Что касается критики со стороны Рона Маклина и разговоров о двусторонней игре Овечкина, то матчи с «Каролиной», «Филадельфией» и «Девилс» только подлили топлива в эту дискуссию. «Кэпиталс» потерпели два поражения, а их снайпер, несмотря на обилие голов, завершил неделю с отрицательным показателем полезности «минус 1» (Артем Зырянов).

Что писали в комментариях:

300-й гол – 6 апреля 2011-го, гостевой матч с «Торонто»

Момент, когда левый круг вбрасывания уже укреплялся в хоккейном сознании как офис Овечкина, а главной надеждой «Лифс» еще считался Фил Кессел. Ничем не примечательный гол в формате 5-на-3, но очень красивое количество шайб к 26 годам Александра.

Что писали на Sports.ru: «Для этого ему понадобилось 473 матча – 6-й результат в истории НХЛ. Ови достиг этой отметки в 25 лет и 200 дней – также 6-й результат в истории НХЛ. В концовке сезона капитан «Вашингтона» набрал неплохой ход, но, тем не менее, впервые в карьере не добрался до отметки в 40 голов» (Игорь Еронко).

Что писали в комментариях:

200-й гол – 5 февраля 2009-го, домашний матч с «Лос-Анджелесом»

Все просто: перехват в чужой зоне – и бросок. Но подумать только: игрок «Кингс» решил сыграть на партнера, рядом с которым стоял Овечкин. А ведь к его четвертому сезону в НХЛ соперники должны были уже избавиться от таких мыслей.

Что писали на Sports.ru: Лучше всех достижение Овечкина прокомментировал его одноклубник Сергей Федоров. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли знает, что советовать своему молодому партнеру: «Мне кажется, Саше стоит чаще играть на партнеров. Ну и действовать немного хитрее, стараться скрывать свои намерения от защитников» (Вадим Кузнецов).

Что писали в комментариях:

100-й гол – 12 октября 2007-го, гостевой матч с «Рейнджерс»

Идеально завершил начатое Майком Грином – вероятнее всего, защитник так и хотел забить до того, как его повалили. Красиво обыграл Пола Мару и одного из своих любимых вратарей – Хенрика Лундквиста. Правда, «Рейнджерс» все равно выиграли 3:1, а Яромир Ягр набрал 0+3.

Что писали на Sports.ru: «Хотя «Кэпиталс» после трех лихих побед притормозили, Овечкин забил свой 100-й гол, 202-е очко и обошел Яромира Ягра в клубном списке лучших бомбардиров. Яромир, правда, провел в составе «Столичных» не самые лучшие свои матчи, но все равно приятно – сам Ягр позади» (Дмитрий Глазкин).

Что писали в комментариях (под новостью «Яромир Ягр: «Дальнейшая карьера Овечкина вызывает опасения» от 16 октября 2007-го).

P.S. Что писали в комментариях 8 октября 2007-го под новостью «НХЛ. Овечкину выбили зуб»:

Фото: REUTERS/Jamie Sabau-USA TODAY Sports