История любви Овечкина и «восьмерки»: взял номер из-за мамы и связывал с ним главные даты в жизни

Теперь «8» в счетчике его голов надолго.

Восьмерка уже давно стала неотъемлемой частью образа Овечкина. С момента выбора на драфте-2004 он сохранял эту цифру на свитере «Вашингтона». В 2020-м сайт НХЛ признал Александра лучшим игроком в истории из выступавших под восьмым номером. «Great 8» – «Великая восьмерка» – одно из прозвищ Овечкина, которое ему выбрали фанаты.

В общем, он с цифрой настолько давно, что даже не все знают, откуда это пошло.

Восьмерка в «Вашингтоне» – в честь мамы, а у нее – в честь любимого баскетболиста

Татьяна Овечкина – самый влиятельный человек в карьере Александра. Он постоянно и во всем подражал родителям, поэтому из-за мамы и выбрал игровой номер в НХЛ.

Она играла за баскетбольное «Динамо» и сборную СССР, дважды брала олимпийское золото под восьмеркой. Но и ее выбор был неслучаен – она с детства восхищалась баскетболистом Владимиром Цинманом, поэтому и попросила себе такой же номер. «С тех пор восьмерка всегда была со мной: начиная с детской школы и заканчивая олимпийской сборной», – говорила она «Советскому спорту».

Семья Овечкиных называет это фирменным номером – и при этом делает отсылку к тому, что заниматься хоккеем Александр начал в восьмилетнем возрасте, когда старший брат отвел на тренировку. Восьмерка сопровождает игрока и в обычной жизни. В 2017 году у них с Анастасией Шубской проходила яркая свадебная церемония. Дата – 8 июля. Помолвку провели раньше, но привязали мероприятие ко Дню семьи, любви и верности. Еще интереснее, что Овечкин и Шубская познакомились в августе 2008 года, а их первенец родился 18 августа 2018-го.

В «Вашингтоне» восьмерка стала отличительным символом Овечкина. The New York Times рассказывал об акции, когда он подписывал детям пенопластовые восьмерки. «Великой восьмеркой» его публично называет Яромир Ягр. Восьмерка вписана в ссылку на твиттер Овечкина, где он иногда вкидывает отсылки к собственному номеру. Однажды показывал встречу с Третьяком на представлении олимпийской формы: «8 звезд на плечах. Мой номер тоже 8».

В 2021 году Овечкин выпускал NFT-коллекцию. Ее дата релиза – 8 августа.

Что восьмерка принесла Овечкину: фанатскую любовь, рекламные контракты, признание в НХЛ

Сразу несколько хоккеистов набрали голоса в опросе за лучшего игрока НХЛ с восьмым номером: Селянне, Нили, Даути, Ларионов, Рекки. Овечкин легко опередил их всех – получил в сумме 53 очка. За десять лет до этого лига сделала 60-минутный документальный фильм о его карьере. Английское название – Alex Ovechkin: The Gr8. Уже тогда его величие все окончательно считали.

Его ассоциация с восьмеркой особенно ярко проявлялась на фоне других звезд НХЛ. В 2009 году защитник Майк Комисарек вынужден был уступить Овечкину восьмой номер на Матче звезд НХЛ. Вместо этого Комисарек взял там 44-й: «Может быть, он угостит меня пивом или пригласит куда-нибудь пообедать».

Восьмерка – основа и для рекламных контрактов. Hublot делал акцию с Овечкиным и представлял специальные часы: в красном стиле, отдельно выделена восьмерка. Всего выпущено 100 экземпляров таких часов. Их до сих пор можно заказать примерно за 2 млн рублей.

С номером Овечкина связаны и акции болельщиков. Фанат пришел на матч с плакатом «Ови, ты номер 8, я номер 26. 2+6=8. Мы оба великие!» Александр оценил и после матча с «Калгари» подарил ему клюшку. Хотя, конечно, куда известнее фанат, который сделал восьмерку из своей бороды:

В 2019-м Овечкин был послом НХЛ в Китае. На китайском языке его имя написали из трех иероглифов. Один из них означал восьмерку – с отсылкой к номеру.

Александр вдохновляет собой других. Майкл Карконе (один сезон в НХЛ) заходил в профессионалы с восьмеркой из-за любви к легенде. Хоккеистка Ия Гаврилова копировала манеру игры и празднования Овечкина – и естественно играла за сборную под таким же номером. А вот форвард «Динамо» Скоренов брал в Беларуси 32-й номер – с отсылкой на другой номер в карьере Ови.

Как и зачем он отказывался от восьмерки – какие еще номера брал в спорте

• 3 – в футбольном «Динамо». Александр выбрал этот номер из-за отца. Тот сам играл в футбол и выходил за «Динамо» под третьим номером. Овечкин сыграл в футбол за бело-голубых только один матч – летом клуб проводил товарищескую игру с «Амкалом» – и именно под тройкой. Александр дебютировал удачно – забил гол Федору Маслову.

• 24 – в память о Кобе Брайанте, который разбился на вертолете в январе 2020 года. Овечкин вышел на разминку перед игрой с «Нэшвиллом» в форме с 24-м номером. Затем эта форма пошла на аукцион, а все деньги – в фонд семьи Брайанта. Сам хоккеист всегда восхищался Кобе. В 2016-м они встречались на матче НБА, а Брайант тогда подарил ему кроссовки и подписанную майку.

• 32 – начинал в «Динамо». До отъезда в НХЛ играл за бело-голубых в Суперлиге именно под этим номером. На время локаута нападающий возвращался в КХЛ – и снова брал 32-й. Под восьмеркой тогда выступал защитник Баранцев, но отбирать цифру у партнера Ови не стал. В интервью RTVI он признавался, что готов завершить в «Динамо» карьеру – и, кажется, понятно, под каким номером.

• 69 – этот номер на его сумке. История недавно засветилась для зрителей в России, но Овечкин давно использует сумку с таким номером. Подробности вскрылись еще в 2017-м: однажды у него украли форму в аэропорту. Поэтому нападающий решил таким образом замаскировать собственное снаряжение. Сам 69-й номер за всю историю НХЛ вообще брали только два игрока.

Фото: eastnews.ru/Patrick Smith; globallookpress.com/ALEX EDELMAN; AFP/Mitchell Layton; РИА Новости/Владимир Федоренко