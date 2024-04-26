Что именно Разин изменил в «Магнитке»? Нашли важные чемпионские детали

Все это принесло Кубок Гагарина.

Тренер Андрей Разин выстроил чемпионский «Металлург» всего за сезон. В финале его команда с сухим счетом обыграла «Локомотив» (4-0), который последовательно развивался несколько лет. На результат повлияли точечные изменения в «Магнитке», которая в плей-офф-2022/23 еще с Ильей Воробьевым без шансов вылетела от «Авангарда» (0-4) во втором раунде.

Мы много писали про эмоциональную составляющую триумфа «Металлурга». Рассказывали про уникальный путь вратаря Ильи Набокова – в 21 год он выдал четыре сухих матча в плей-офф и заслуженно получил MVP. Не менее интересна история самого Разина : до получения Кубка Гагарина его знали по легендарной драке в «Ижстали» и пресс-конференциям.

Теперь – ответ на ключевой вопрос. Какие задумки Разин реализовал в «Металлурге», что команда так быстро вернулась на вершину КХЛ?

Разин нагрузил команду интенсивными тренировками – перенес наработки из «Северстали»

Андрей Разин давно тренирует на высоком уровне – доходил до серебряных медалей ВХЛ с «Ижсталью», выступал в плей-офф с «Автомобилистом», делал крепкого середняка из «Северстали». «Металлург» – первый топ-клуб в его карьере. Илья Воробьев работал в Магнитогорске с 2019 года и построил собственную систему. Разин ее модернизировал.

Тренер честно признавался: летом 2023-го руководство поставило перед ним задачу – Кубок Гагарина за два ближайших сезона. Она выполнена уже в первый год. Разин основательно подошел к работе: игроки «Металлурга» столкнулись с тяжелой предсезонной подготовкой. Не зря сам он говорит о собственных своеобразных баллонах.

Занятия у Разина действительно тяжелые, но недовольных нет.

Уникальность подхода Разина подчеркивал защитник Робин Пресс. Шведскому легионеру проще остальных: он прочувствовал все детали еще в «Северстали». Вместе с баллонами столкнулся с занятиями по боксу: «Это было непривычно еще в Череповце, но увлекательно. Не так часто приходилось это делать за карьеру. Такие тренировки весьма интенсивные и тяжелые».

При подготовке команды Разин полностью отказался от втягивающего цикла. У него хоккеисты сразу начинали лето с серьезных нагрузок, поэтому к старту регулярки подходили в форме. Последующих спадов не избежали – за весь чемпионат у «Металлурга» их было три: в конце сентября (три поражения подряд), в конце октября (пять) и в начале декабря (четыре).

Даже так команда все время боролась за лидерство на Востоке. «Металлург» удержал первое место в конференции победой в заключительном матче против «Авангарда» (3:1). После этого попал на хабаровский «Амур» (восьмое место Востока). В плей-офф команда Разина проиграла лишь семь матчей, а сложнее всего далась серия с «Автомобилистом» (4-3).

Никита Гребенкин после чемпионства готов к отъезду в «Торонто». Там опыт тренировок у Разина точно поможет. Гребенкин рассказывал еще летом: «В этом году более интенсивные сборы, чем в прошлом. Не скажу, что было страшно. Большие паузы между упражнениями и хорошая готовность всей команды к нагрузкам дали о себе знать. Глаза боялись баллонов, а ноги делали ».

Другие детали объяснял сам Разин. «Магнитка» приступила к тренировкам на неделю позже, а сам цикл сократился по времени. Двухнедельный объем на льду уместился в неделю, занятий на земле стало меньше. Позже поменялся и тактический подход. В «Северстали» Разин строил игру от обороны, но в «Металлурге» оставил больше свободы и места для атакующего креатива.

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Подход Разина – играют лучшие: поэтому часто менялись звенья и появились неожиданные герои

«Магнитка» заняла четвертое место по числу шайб в регулярке (212). Для сравнения: в сезоне-2022/23 клуб тоже был в четверке, но забивал меньше (189). По-прежнему важную роль сыграло большинство (20,5% реализации, 47 шайб). При Воробьеве этот показатель выглядел чуть лучше (21%, 41 гол), но его «Металлург» имел меньше попыток и выходил одинаковыми бригадами.

У Разина они менялись везде. Поставьте рядом игровые сочетания из первого матча в регулярке (до трансферов и изменения ролей) и на заключительную игру финала против «Локомотива». Даже если не учитывать будущие обмены, то заметны перестановки в первой тройке нападения. Михайлис и Карпов остались в клубе, но получили от Разина другие функции.

Первоначально «Металлург» опирался на опыт:

К концу сезона «Магнитка» превратилась в самую молодую чемпионскую команду (средний возраст – 26 лет и 34 дня):

Эксперименты с ведущей тройкой продолжались до полуфинала. Лишь в серии с «Авто» Разин окончательно пришел к сочетанию Канцеров – Зернов – Силантьев. По Зернову все понятно: в Кубке Гагарина он раскрыл снайперские качества (12 голов). Канцеров и Силантьев так прогрессировали в дебютном сезоне, что личным трудом выиграли конкуренцию.

11 апреля Разин произнес важные слова, проговорив ощущения каждого зрителя матчей «Металлурга»: «Кто мог подумать, что Набоков будет основным вратарем, а Канцеров и Силантьев вести за собой в первой пятерке?» Вряд ли на это надеялись и сами хоккеисты. Особенно Илья Набоков – он переиграл приехавшего из «Лукко» крепкого вратаря Загидулина.

Статусы ничего не значили для Разина. В декабре «Металлург» обменял защитника Григория Дронова в «Трактор» на вратаря Никиту Подскребалина. В Магнитогорске Дронов проводил на льду по 19 минут, но не показывал выдающихся цифр (23 матча, 3+5, полезность -5). После его обмена коллектив слабее не стал, хотя Подскребалин даже не навязал Набокову конкуренцию.

При выборе состава Разин опирался на людей двух категорий: бывшие игроки «Северстали» и перспективные хоккеисты. Новый тренер «Северстали» Козырев не сработался с Вовченко и Петуниным, талантливый Гераськин после ухода из Череповца мучился в «Авангарде». Всех постепенно подхватил Разин – у него все снова попали в привычные условия и заиграли.

Заслуга Разина в развитии перспективных игроков прослеживается на случае Данилы Юрова. Воробьев публично выделял его недостатки, использовал только в низших звеньях и совсем не верил в бомбардирские способности. Новому тренеру Юров быстро все доказал: повысил игровое время (в среднем – 15:12) и стал лучшим бомбардиром в регулярке (49 очков, 21+28).

Опытные игроки переориентировались на помощь талантам. Капитан Егор Яковлев даже с травмой создавал атмосферу уже в костюме – в финале его переставили на роль ассистента тренера. Михайлис часто запарывал моменты, а в ключевом эпизоде из первого матча финала все равно забил. Карпов после яркой регулярки (41 очко) вроде бы потерялся (в Кубке Гагарина – 0+4).

Вот только Карпов проявил себя в самое нужное время – креативным пасом в овертайме с «Автомобилистом» (3:2, ОТ).

«Металлург» Разина зависит только от одного легионера – ему прощаются вообще все ошибки

Два последних сезона КХЛ проходили в условиях разного лимита. При Воробьеве «Металлург» во многом опирался на канадцев. В воротах играл легионер Эдвард Паскуале, в нападении солировали Филипп Майе (53 очка в регулярке-2022/23) и Брендан Лайпсик (еще без гражданства , 44 очка). Им помогали защитник Коди Керран и нападающий Джош Керри.

Все они именно в плей-офф проявили себя не так ярко, хотя Воробьев долго искал к каждому индивидуальный подход. Позже он подводил печальный итог зависимости от иностранцев: «У Керри сезон вообще не задался, у него было четыре травмы, и довольно серьезные. Лайпсик и Майе были лучше, но до того уровня, который они показывали в прошлом году, не дотянули».

Разин полностью пересобрал легионеров в условиях ограничений – максимум три иностранца в заявке на матч в сезоне-2023/24. Защитник Робин Пресс приехал за ним из «Северстали», нападающий Люк Джонсон – из АХЛ. Случился и трансферный провал: Жан-Себастьян Деа подписал однолетнее соглашение с «Металлургом» на 80 миллионов рублей.

30-летний канадец с опытом игры в НХЛ в «Металлурге» совсем провалился: 18 матчей, 6 (3+3) очков. Разин сначала понизил его время, а затем легко отпустил в «Нефтехимик». Он не мог до последнего ставить игрока, не приносившего пользу. И честно признал отсутствие у нападающего Деа перспектив в «Металлурге»: «Просто не оправдал доверия». Молодежь выглядела сильнее.

Статистика Джонсона и до «Металлурга» смотрелась сомнительно – 18 очков и полезность -26 в сезоне-2022/23. Разин перекидывал его в разные тройки, а потом нашел пользу. В регулярке Джонсон (22 очка) стал одним из лучших во всей КХЛ по игре на точке (63,4%). Поэтому в «Металлурге» он всегда выходил на ключевые вбрасывания – без цели набить показатели.

Джонсона можно назвать человеком, выстраивающим игру звена и прокачивающим партнеров. Робин Пресс наоборот перекрывал недостатки очками. Разин сделал защитника Пресса центральной фигурой при розыгрыше шайбы в чужой зоне и в формате большинства. Швед занял второе место в списке бомбардиров плей-офф (3+14) и насобирал наибольшее число ассистов.

Показательная история – победный гол «Металлурга» в первом матче серии с «Локомотивом» (2:1). Он получился из подставления Петунина на пятаке после броска Пресса от синей.

При этом у Пресса регулярно случались ошибки и технические недоработки. В матче с «Амуром» (3:2) шайба залетела в ворота Набокова рикошетом от его конька. Пресса продавливали, он делал неточные передачи в собственной зоне. Если бы не атакующая роль, то Робину точно не простили бы таких вещей. Кажется, с ним Разин пошел на сознательный выбор между лучшим и худшим.

Тренер разъяснял, почему Робин так сильно важен для «Магнитки»: «В последней игре Пресс привез гол. Все его, конечно, попинали, пообсуждали. Но Пресс не был бы Прессом, если бы не начинал огромное количество атак, рискуя диагональными передачами. Мы бы очень мало с шайбой проходили среднюю зону. Из 15-20 передач он один-два раза может ошибиться».

Руководство «Металлурга» считает, что Пресс прогрессирует и в обороне. Поэтому клуб готов к продлению его контракта. Зависимость от одного хоккеиста точно не мешает команде, а найти на рынке адекватную альтернативу сложно. Зато еще возможно добавить иностранцев на другие роли – в КХЛ все ближе возвращение лимита в пять иностранцев.

Путь «Металлурга» – в цитатах Разина: они ярче всего демонстрируют командный прорыв

Бывший тренер «Металлурга» Илья Воробьев уходил из клуба на фоне удручающей атмосферы. Результата не было, команда находилась в кризисе. Потом Воробьев весь сезон просидел без работы – наблюдал за преображением «Металлурга» со стороны. Весной он думал, что в будущем еще возможно возвращение в «Магнитку». Теперь ушел в ЦСКА, потому что понял – шансов нет.

Разин отводил удар от игроков. Он привычно шутил на пресс-конференциях, но там же не забывал о публичной похвале. Таланты всегда чувствовали его поддержку, а в какой-то момент тренер просто наслаждался их игрой. Такой быстрый прогресс клуба стал сенсацией, если сравнивать с прошлым годом. «Металлург» Разина победил всех стабильностью.

Локальные неудачи не помешали вере Разина в итоговый результат. Смотрите по его же высказываниям:

● 11 сентября : « Да, был брак, но вы [журналисты] тоже ошибки в статьях допускаете. Когда молодым доверяешь – это их окрыляет».

● 13 октября : «Металлург» немножечко в яме. Нам надо до ноября дотерпеть».

● 29 октября : «Плетью сейчас нельзя отлупить, к сожалению. Поэтому санкций к игрокам, совершившим ошибки, быть не может, хотя с удовольствием бы это сделал»

● 1 декабря : «Нам надо было немного опуститься на землю. Столько побед – они приедаются. Ребята смотрят в таблицу и думают, что соперник сам отдаст матч».

● 10 января : «У «Металлурга» всегда задача – выиграть Кубок Гагарина, а не пройти первый раунд».

● 26 февраля : «Зритель вернулся на трибуны, прорыв молодежи – много положительных моментов. Доволен концовкой регулярки, хотя не было задачи выиграть Восток».

● 15 апреля : «Многие не верили в «Металлург». Мы доказали, что у нас хороший коллектив, вышли в финал, несмотря на трудности. Горд за ребят».

● 24 апреля: «Выиграли, а теперь – бухаем».

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Почему именно «‎Металлург» выиграл Кубок Гагарина

Фото: РИА Новости /Павел Бедняков, Григорий Сысоев, Александр Кряжев; ХК «Металлург» Магнитогорск