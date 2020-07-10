«Я приехал за мечтой, а не за деньгами». Первый сезон Овечкина в НХЛ

Каким он был.

Что писали об Овечкине до дебюта в НХЛ

«Он лучший из всех, кого я видел за много, много лет. Пожалуй, последним, кто произвел такое же впечатление, был Марио Лемье. Я видел Уэйна Гретцки в 18 лет. Овечкин – игрок другого типа, но в нем больше шести футов (187 сантиметров), со временем он обрастет мясом и будет весить около 100 кг. Алекс катается со скоростью ветра, у него характер лидера и лазерный по точности бросок. Он выкладывается в каждой смене, доказывая, что может приносить пользу и в обороне. В чем его слабости? Их нет (Рик Дадли, бывший генеральный менеджер «Флориды» в августе 2004-го).

«Вашингтон» – худшая команда НХЛ, но это даже хорошо. Им вернется на драфте следующего года, когда «Кэпиталс» смогут выбрать под первым номером Фила Кессела. Это главная задача «Кэпс» на сезон. Играть так плохо, насколько возможно. Но Овечкин – это находка, и как минимум одна причина купить билет в D.C все же есть. Хотя «Вашингтону» нужно провалиться еще несколько лет, набирать талантливых юниоров, и потом увидите, к чему это приведет. Не беспокойтесь, фанаты «Кэпс», через 3-5 лет у вас будет Кубок Стэнли» (Джон Бучигросc, ESPN в августе 2005-го).

«Овечкин – это Павел Буре в теле Марка Мессье» (генеральный менеджер «Вашингтона» Джордж Макфи, Sport Illustrated в августе 2005-го).

Первое интервью

Первый контракт

Переговоры, которые вел агент Дон Мин, завершились за месяц до старта регулярного чемпионата. Овечкин получил подписной бонус в размере 600 тысяч долларов, максимальный для новичка оклад в 984 тысячи и цель войти в топ-10 бомбардиров/снайперов сезона, чтобы заработать еще 2 миллиона. В суперлиге ему предлагали гарантированные 3 миллиона.

Первая смена

90 процентов из вас вспомнят первую заброшенную шайбу Овечкина в НХЛ, но что на счет стартовой смены? На 38-й секунде игры с «Коламбусом» новичок швыряет на борт Cухи, выбивает им заградительное стекло и спокойно едет на скамейку. Это он так разминался.

Первая жертва

Вратарь Паскаль Леклер, проводивший лишь третий матч в лиге. На тот момент игрок «Коламбуса» был в числе лучших молодых вратарей мира, но из-за травм он себя не проявил. Если бы Паскаль не стал первым голкипером, пропустившим от Овечкина, о нем бы сейчас, может, и не вспоминали. Шла 28-я минута матча. Дайнюс Зубрус и Джефф Хэлперн растащили оборону, а НХЛ тогда еще не знала, насколько опасен неприкрытый Овечкин.

Овечкин образца первых месяцев игры в НХЛ – это не только голы щелчками от левого круга вбрасывания. Со своей любимой точки он забросил десятую по счету шайбу за «Кэпиталс», а до этого стерег отскоки на пятаке, баловал вот такими проходами и даже убегал от защитников в меньшинстве.

Пока, наконец, не пошло.

ВИДЕО

Первая встреча с Кросби. И на обложке журнала тоже

Нагнетают

Что писали про Овечкина в начале сезона:

«Овечкин может стать для «Кэпиталс» путеводной звездой, которой никогда не было в клубе. Род Лэнгуэй, Майк Гартнер и Дэйл Хантер приходили в команду уже сложившимися игроками, Петера Бондру в отличие от Алекса было легко сбить с ног. Яромиру Ягру платили десятки миллионов, чтобы убедиться в том, что он был не на своем месте, а Олафа Колцига за маской и огромными щитками практически не разглядеть.Овечкин молод, талантлив и голоден до побед. Он схватывает английский так быстро, как приобретает фанатов. К тому же он не прочь покрасоваться перед камерами. Вспомните, как Овечкин вытащил язык после второго гола в ворота «Коламбуса», чтобы показать, как он устал (Стив ДеШазо, Free Lance-Star, октябрь 2005-го).

«Всегда есть вероятность, что Овечкин может стать вторым Тео Флери или Алексом Дэйглом. Перспективными новичками с безумной юниорской статистикой, не сумевших оправдать ожидания. Но не похоже, что Алекс настолько безумен, чтобы устроить драку у входа в стрип-клуб, как это сделал Флери. Он вежлив, скромен и мечтает выиграть Кубок Стэнли с «Кэпиталс». Неужели владелец клуба Тед Леонсис устроил ему промывку мозгов? Неужели Овечкин не следил за «Вашингтоном» в России? Но мне все равно. Чем больше он будет верить в это, тем больше игр с его участием мы увидим в D.C. Гилберт Аринас, ЛаВар Аррингтон и Клинтон Портис – замечательные спортсмены. Но Овечкин в свои 20 лет лучше, чем кто-либо из них. Даже если вы не любите хоккей, сходите на Ови. Потому что через три года «Рейнджерс» подпишут с ним контракт на 100 миллионов, и вы пожалеете, что поленились» (Майкл Бушнелл, Managing Sports Editor в ноябре 2005-го).

«Он обожает игру. Ему как будто 12 лет, он без ума от хоккея. Овечкин или на льду, или смотрит видео с другими командами. И ему это нравится, а тренировать его одно удовольствие. Для меня он как Марк Мессье. Он не похож на обычного русского хоккеиста. Он ведет команду за собой, он может забивать и играть в тело» (главный тренер «Вашингтона» Глен Хэнлон, официальный сайт НХЛ в ноябре 2005-го).

«Не вижу в НХЛ более быстрого игрока, чем Овечкин. Он бегает даже лучше, чем Ковальчук. Сразу видны гены бывших спортсменов, хотя бросок у Ильи получше. Впрочем, все равно ставлю на то, что Ковальчук завоюет «Морис Ришар» в конце сезона и забьет около 70 голов» (Джон Буччигросс, ESPN в ноябре 2005-го).

«Колдер Трофи»? Его выиграет Дион Фанюф» (Дон Черри, Calgary Sun в ноябре 2005-го).

Первая покупка

Первый сосед по комнате

Им мог стать Дайнюс Зубрус, но Овечкин попросил, чтобы его поселили к англоговорящему хоккеисту для большей языковой практики. Повезло Брайану Уиллси, который уже через год «дрессировал» другого европейского новичка – Анже Копитара из «Лос-Анджелеса». Пройдемся по остальным партнерам. Главными звездами того «Вашингтона» был 35-летний Олаф Колциг, Дайнюс Зубрус, ну и можно назвать завсегдатая чемпионатов мира, американца Джеффа Хэлперна и Криса Кларка. Четвертым бомбардиром команды в сезоне стал Уиллси, что очень многое скажет о тех «Кэпиталс». Овечкину приходилось надеяться в основном только на себя. Вот пас Зубрусу через всю чужую зону на гол.

Уже зимой Овечкина боялись так, что у защитников подкашивались ноги.

А вратари пропускали после его бросков с отрицательных углов. Это гол №20.

Первый гол Майка Грина в НХЛ. Разумеется, с передачи Ови.

13 января 2006-го Овечкин сделал хет-трик в матче с «Анахаймом». Гол в овертайме стал для него 30-м в сезоне.

Через три дня в игре с «Финиксом» он сотворяет ЭТО. Фотоверсия прилагается.

Тапочки

Что говорили о нем в середине сезона:

«Не знаю, когда в последний раз в НХЛ был такой новичок. Ковальчук был хорош, но Овечкин это другой уровень, это шаг вперед. Хотя бы потому, что он не односторонний снайпер, а любит играть в тело. Овечкина не выбивает из игры, если кто-то жестко встретит его самого. Он встанет и побежит вперед. Не так, как Кросби, который начинает плакать. В этом и есть разница между ними (Даниэль Альфредссон, Ottawa Sun в декабре 2005-го).

«Овечкин напоминает мне Федорова и Буре, но при этом он играет жестко. Алекс не из тех игроков, что придумывают всякие хитрые комбинации, пытаются взять за счет техники. Он разрежет вашу оборону как нож масло и пойдет на ворота, заставив ошибиться вашего защитника» (Барри Смит, The Tribune в январе 2006-го).

«Он напоминает меня в дебютном сезоне за «Джетс» (Теему Селянне, Washington Post в январе 2006-го).

«Овечкин – нападающий исключительно забивной, он очень любит единоборства. Кросби – форвард другого плана, распасовщик, диспетчер. Как знать, кто получит «Колдера» в этом сезоне. Если бы меня заставили голосовать сегодня, отдал бы приз Овечкину. Но на самом деле время покажет, кто лучше» (Яромир Ягр, «Спорт-Экпресс» в январе 2006-го).

«После матча с «Вашингтоном» я проснулся и левая половина моего тела была в синяках и болела так, будто я попал в автомобильную аварию. Видимо, это называется «меня отовечили» (Эрик Уайнрик, официальный сайт «Сент-Луиса» в январе 2006-го).

«Мне всегда казалось, что в Овечкине есть что-то от Горди Хоу. Он может задавить тебя мощью, может обыграть за счет мастерства. Да, определенно он напоминает мне Горди» (Кен Хичкок, официальный сайт «Филадельфии» в феврале 2006-го).

«Понимаю, что канадским болельщикам будет нелегко слышать это после четвертьфинала Олимпиады в Турине, но, по-моему, мы только что видели еще один широченный шаг Александра Овечкина на пути к тому, чтобы стать лучшим игроком мира. Лучшим и самым зрелищным» (Пол Хантер, Toronto Sun в феврале 2006-го).

«Финнам и чехам удалось остановить Овечкина на Олимпиаде, но через четыре года в Ванкувере к Алексу присоединятся еще два бриллианта – Александр Радулов и Евгений Малкин. Это будет что-то» (Джек Тодд, Montreal Gazette в феврале 2006-го).

На чем ездил

2005 Cadillac Escalade. В июле 2006-го автомобиль был выставлен на аукцион официального сайта НХЛ.

Майкл Джордан против Татьяны Овечкиной

Первая обложка журнала без Кросби

Первый звоночек

21 марта 2006-го в матче с «Монреалем» Глен Хэнлон усадил Овечкина в запас на 14 минут, так как игрок несколько раз подряд проигнорировал его указания по длине смен и тому, как играть в обороне. Новичка предупреждали о том, что недопустимо не соблюдать указания тренеров, но он продолжил действовать по-своему. «Это его первый год в НХЛ, и он должен усвоить правила, которым нужно следовать. Ты можешь произвести первое впечатление только один раз, и «Кэпиталс» пытаются сделать так, чтобы Овечкин все усвоил правильно. Если не сейчас делать эти коррективы в его игре, то когда?» – рассказал The Washington Post источник в команде.

Он же объяснил, что не понравилось Хэнлону. В середине второго периода, когда «Вашингтон» играл в меньшинстве, Овечкин покинул зону обороны, отправился к красной линии и стал ждать пас, который бы вывел его один на один вместо того, чтобы помогать партнерам. Они остались в положении 5 на 3. Вскоре Александр отказался покидать площадку при игре в большинстве и остался на льду, когда его звали вернуться на скамейку.

Гол №49

Гол №50

О чем говорили в конце сезона:

«Если бы не Овечкин, не знаю, что бы сейчас делал «Вашингтон». Он обязательно выиграет «Харт Трофи» в своей карьере. Вряд ли в этом году, но не вижу причин, по которым его нельзя было бы номинировать» (Олаф Колциг, Toronto Sun в марте 2006-го).

«Алекс хорош не только, как индивидуалист. Крис Кларк и Дайнюс Зубрус не просто так проводят свои лучшие сезоны в карьере. Звезды делают своих партнеров еще лучше, и они правильно относятся к работе, и они управляемы тренерами. У Овечкина есть все названные мною качества. У него есть харизма, которая притягивает к себе людей» (владелец «Вашингтона» Тед Леонсис, The Washington Post в марте 2006-го).

«Интересно, согласится ли «Вашингтон» отдать Овечкина «Торонто» за Сундина, Такера, Каберле и любого другого игрока на их выбор? Уверен, что да. Согласятся ли «листья» на это? Какими бы крутыми не были Сундин и К, они так и не смогли приблизить команду к победе в Кубке Стэнли. На месте «Мэйпл Лифс», я бы заложил в банке их арену, чтобы заполучить Овечкина. Нет гарантий, что он станет Максом Бентли, который принес «Торонто» чемпионства в 60-х, но Алекс – единственный игрок НХЛ с потенциалом стать таким нападающим. Он не сможет добиться побед с «Кэпиталс», но мог бы попытаться сделать это в «Мэйпл Лифс». Если бы получил шанс» (Петер Уортингтон, Toronto Sun в марте 2006-го).

«Задача «Кэпиталс» – строить команду вокруг Овечкина» (AP, апрель 2006-го)

«Овечкин на два года старше Кросби, и он играл в относительно спокойно обстановке, где на него никто не давил. Два партнера Сида завершили карьеры по ходу сезона, в отставку был отправлен главный тренер, а Эдди Олчик заставлял его играть на левом фланге, а не в центре. У него была ужасная команда, на него давил тот факт, что он стал ассистентом капитана. Серьезно, многие профессиональные спортсмены начинали свои карьеры в таких условиях?» (Джо Старки, Pittsburgh Tribune Review в июне 2006-го).

Что говорил Овечкин:

«Ресторан с русской едой в Вашингтоне я пока не нашел. Когда мама приезжала ко мне в гости, то много готовила, а сейчас я или готовлю сам, или ем в «Макдональдсе» или «Старбаксе» (Официальный сайт НХЛ).

«Если бы НХЛ была в России, все внимание приковывали бы мне, а не Кросби. Я не против того, что все говорят только о Сидни. Он отвлекает на себя всех, и, может, на меня не будет оказываться такое давление. Посмотрим, о ком будут говорить больше в конце сезона (официальный сайт НХЛ).

«Не могу сравнивать себя с Кросби, так как мы разные игроки. Он отличный диспетчер, как Гретцки, хорошо видит площадку. Моя работа – забивать голы» (AP).

«Пару лет назад посмотрел с отцом «Щелчок». Он сказал мне: «Если хочешь выжить в НХЛ, должен делать так, как в этом фильме» (Star Phoenix).

«Почему я ношу темный визор? Не знаю. Не хочу быть, как все. Хочу делать так, как хочу, и все (официальный сайт НХЛ).

«Если я получу денежные бонусы по итогам сезона, буду рад. Если нет – ничего страшного. Я приехал сюда за мечтой. Если бы думал о деньгах, остался бы в России и зарабатывал три миллиона долларов» (Washington Post).

«Мне понравился фильм «Американский пирог». А сейчас самый любимый – «Как потерять парня за 10 дней» (официальный сайт НХЛ).

«О чем я мечтаю сейчас? Завоевать Кубок Стэнли с «Вашингтоном» (официальный сайт НХЛ).

Фото: Gettyimages.ru/Mitchell Layton

P.S. Материал впервые опубликован на сайте 6 февраля 2015-го