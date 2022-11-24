Овечкин – худший игрок «Вашингтона» по «плюс-минус». Что это за показатель и зачем он нужен?

Почему из-за него переживают топ-игроки.

Полезность – один из самых занятных и при этом спорных пунктов хоккейной статистики. К примеру, Александр Овечкин уже давно доказал свое величие – он идет к 800-й шайбе в НХЛ и надеется побить исторический рекорд Уэйна Гретцки, но вместе с тем не может вылезти из минусов в этом сезоне. У него «-11» в 30 матчах, он худший по показателю в «Вашингтоне» (вместе со Строумом) и 25-й с конца во всей лиге – хотя какое-то время вообще шел последним.

И такая ситуация не то чтобы удивительна. В сезоне-2013/14 у него вообще были «-35» в графе «плюс-минус» – тогда Овечкин радовался, что хотя бы не стал худшим в НХЛ.

Показатель полезности или «плюс-минус» – как правильно?

Оба варианта верные и используются даже на сайте КХЛ. Но первый лучше отражает само определение: показатель полезности – это соотношение заброшенных и пропущенных шайб в момент, когда конкретный игрок находился на льду. Второе же название корректнее подчеркивает суть этой статистики: за заброшенные шайбы пятерка игроков получает плюсы, за пропущенные – минусы.

С 2007 года «плюс-минус» введен в НБА. Там смысл похожий: через него высчитывается разница набранных и пропущенных очков в момент нахождения баскетболиста на площадке. Но и в НХЛ, и в НБА этот момент постоянно критикуется. Президент «Питтсбурга» по хоккейным операциям Брайан Бурк ярко сравнивал «плюс-минус» с лошадиным дерьмом – хотя от него доставалось и другой статистике.

К сезону-2022/23 появилось множество различных выкладок по командам и игрокам. И за последние десятилетия показатель полезности утратил влияние и статус при объективной оценке хоккеистов, но он все еще остается важным для фанатов и самих игроков.

Кратко: за что в хоккее начисляются плюсы и минусы

Плюсы можно набрать за голы в равных составах или в меньшинстве – их получают все хоккеисты забросившей команды, которые в тот момент находились на льду. Не учитывается исполнение буллита – за него плюсы никто не зарабатывает. Нет бонусов и за шайбы в большинстве, поэтому часто лидеров лиги по голам и передачам нельзя найти в топе по «плюс-минус». Или же вообще они в самом низу.

Показатель полезности придуман для оценки игры хоккеиста в равных составах. Минусы добавляются за пропущенные голы в формате 5-на-5 и в большинстве. Это никак не относится к вратарям – им плюсы и минусы не полагаются. Уже из-за такого факта снижается объективность «плюс-минус»: ошибка вратаря влияет на команду, но не на его личную статистику.

Формально «плюс-минус» помогает оценить эффективность хоккеиста на дистанции и в конкретном матче. Менеджеры клубов НХЛ смотрят на этот показатель и его динамику, когда подписывают новичка. В реальности же статистика по минусам искажается из-за многих факторов. На нее влияет, например, и снятие вратаря в конце матча – шайба в пустые ворота пойдет в минус для всей шестерки полевых.

Как и когда появилась статистика с плюсами и минусами

Sportsnet делал большой материал о показателе полезности – он назван самым противоречивым пунктом в статистических рейтингах. Его использовали еще в начале 60-х, но тогда «плюс-минус» был помощью для тренерского анализа. «Монреаль» первым продвинул идею его внедрения, а легендарный тренер Скотти Боумэн позже защищал эту статистику.

До 1975 года «плюс-минус» использовался только для внутренних подсчетов в клубах – на публику он не выносился. Игроки из НХЛ всегда уверяли, что этот показатель для них глобально не важен. Но, кажется, это не совсем так. К примеру, защитник Тревор Дэйли делился: «Он остается ключевой причиной, почему хоккеисты не хотят рисковать. Это замедляет саму игру».

До того, как руководители лиги обнародовали новую статистику, они считали ее объективной. Задумались уже после – из-за общей критики, когда обсуждались возможные изменения в подсчетах. Пока же дело дошло только до отказа от награды за лучший «плюс-минус». Последним обладателем NHL Plus-Minus Award стал Павел Дацюк (2007/08).

Современные эксперты считают полезность устаревшей. Она важна в сочетании с другими показателями – позволяет дополнительно оценить игрока, но новые метрики по отдельным критериям (скорость, броски) делают это намного лучше. Пример слабой стороны «плюс-минус»: Ковальчук входит в тройку худших игроков по полезности в НХЛ в этом веке, но вряд ли это портит его статус в глазах экспертов и фанатов.

На что же тогда влияет показатель полезности и какие у него недостатки?

Есть несколько историй, когда хороший показатель полезности помогал игроку выбить лучший контракт. Одну из них рассказывал Овечкин «Советскому спорту», когда анализировал свой отрицательный «плюс-минус»: защитник Джефф Шульц заработал за сезон «+50», а затем подписал четырехлетнее соглашение на 2,75 млн за сезон. Позже клуб в нем разочаровался и выкупил контракт.

Бывший игрок НХЛ Брайан Ролстон объяснял, что за показателем полезности чаще всего следят защитники. Он оценивал их ситуацию на уровне бомбардиров (смотрят на голы) и плеймейкеров (смотрят на передачи). Мнение Ролстона: «Вы определенно слышите разговоры об этом, когда приходит время подписывать контракты». Но нельзя обращать внимание только на «плюс-минус».

Что не так с показателем полезности:

«Плюс-минус» действительно лучше у оборонительных игроков;

В топ-командах игрокам банально легче набирать плюсы;

Только по показателю полезности нельзя объективно оценить качество игры;

Сами хоккеисты не всегда понимают формирование статистики «плюс-минус»;

Минус – это не всегда доказательство вины игрока в пропущенной шайбе.

Возьмем за пример неожиданный взлет «Нью-Джерси» в сезоне-2022/23. Уже состоялось повторение клубного рекорда – 13 побед подряд. Три из пяти лучших игроков клуба по показателю полезности сейчас играют в обороне. Главное: все основные лидеры «Нью-Джерси» резко улучшили собственный «плюс-минус», хотя до этого всегда играли с отрицательным.

Джек Хьюз выступает в НХЛ четвертый сезон. Всего за предыдущие три он набрал показатель «-46». Зато первые 27 матчей этого сезона Хьюз провел с «+11», хотя его среднее игровое время не менялось (примерно 19 минут). Похожая история и у Нико Хишира – тот уходил в минус три сезона подряд, но теперь резко подтянул «плюс-минус». Как и «Нью-Джерси» – командные результаты.

Edmonton Journal пришел к такому выводу: 40% плюсов и минусов выставляются неправильно. Статистика могла бы стать более точной, если б подвергалась модернизации (а попытки были). Издание ориентируется на систему Нельсона: в ней предлагается учитывать индивидуальную ответственность игроков в каждом конкретном моменте с голом.

Другой пример слабости в подсчете полезности – в анализе The Hockey Writers. Лукас Рэймонд в какой-то момент шел на «-20» по «плюс-минус», хотя соотношение всех шайб «Детройта» с его участием оставалось 80:74. Если б использовалась другая идея учета без скидки на игровые форматы, то Рэймонд играл бы на «+6». Такая разница получалась из-за его выходов в большинстве.

Наиль Якупов – первый номер драфта НХЛ-2012. Его карьерный показатель полезности аномально скакал. В НХЛ Якупов набирал в двух слабых сезонах за «Эдмонтон» «-33» и «-35». Зато после возвращения в Россию Якупов сразу набил «+22». Когда его спрашивали о формировании такой статистики в НХЛ, Наиль отвечал: «Нет, не понимаю. И понимать не хочу».

Лучшие и худшие игроки по «плюс-минус» в истории НХЛ и КХЛ

• Ларри Робинсон имеет лучший показатель полезности в истории регулярок НХЛ – «+722». За ним: Бобби Орр («+582»), Рэй Бурк («+527») и Уэйн Гретцки («+520»). Робинсон уже вошел в список 100 величайших игроков НХЛ. В книге «Игра» об этом написано так: «Он был тем редким игроком, чье влияние на игру было намного больше, чем любой статистический или конкретный вклад, который он мог бы внести».

• Сайт НХЛ не показывает полезность вообще у всех игроков в истории – ведь лига существовала задолго до 60-х, когда «плюс-минус» начали массово считать. Но и так можно обнаружить уникальные цифры. Боб Стюарт набрал «-257» за 575 матчей в регулярках НХЛ (действующий антирекорд), Дон Левер имел «-248» за 1020 игр.

Еще интересные факты по статистике «плюс-минус» в НХЛ:

Дмитрий Орлов входит в тройку лучших игроков «Вашингтона» за все регулярные сезоны – «+105»;

Если брать только плей-офф, то главным хоккеистом в истории лиги будет Яри Курри («+101»);

Федоров («+276»), Дацюк («+249») и Константинов («+185») – в четверке лидеров по показателю полезности за регулярку в «Детройте»;

Кучеров – самый полезный игрок «Тампы» в матчах плей-офф Кубка Стэнли («+38»).

• Мэт Робинсон – самый полезный игрок в истории КХЛ («+200»). Набрал это за 438 матчей в составе рижского и московского «Динамо», ЦСКА и СКА. Когда спрашивали о полезности, Робинсон смеялся: «Я просто стараюсь делать свою работу хорошо». Но в одном из интервью рассказывал, что акцентирует внимание именно на полезности. Ему это важно на уровне голов и ассистов.

• Кристапс Сотниекс заработал показатель полезности «-104» – это худший результат за всю историю КХЛ. В сезоне-2022/23 лидеры отрицательного рейтинга постоянно меняются. На первые строчки по минусам попадал Райан Спунер (минское «Динамо»), но как раз делал скидку на недостаток в этой статистике: «Большинство минусов заработал из-за голов в пустые ворота, таких уже было семь».

Фото: REUTERS/Geoff Burke-USA TODAY Sports, Tom Horak-USA TODAY Sports; РИА Новости/Алексей Филиппов; Gettyimages.ru/Karl Gehring