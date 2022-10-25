Овечкин забил 165 вратарям (любимые – Флери, Лундквист и Прайс), для некоторых – это воспоминание на всю жизнь

От Доминика Гашека до Даниила Тарасова.

Александр Овечкин зажег в Чикаго и стал третьим игроком в истории НХЛ, который забросил 800 шайб. Настоящая глыба и просто живая легенда, игрой которой можем наслаждаться в режиме реального времени. И погоня за Гретцки (и не только) – возможно, самое масштабное событие в хоккее на ближайшие месяцы и годы.

С его именем связано множество различных рекордов, но есть одно не самое очевидное достижение, которое еще впереди. Капитан «Вашингтона» за карьеру в НХЛ забивал 165 вратарям – более разнообразны были только Патрик Марло (177) и Яромир Ягр (178). Овечкину просто нужно время – ведь новые вратари в лиге появляются постоянно, а значит и список его жертв будет регулярно пополняться.

Любимые вратари: Флери, Лундквист и Прайс

Больше всех настрадался от Овечкина Марк-Андре Флери. Из 800 шайб на его долю пришлись 25 – за 44 матча, сыгранных против «Вашингтона». Но тут нет большого секрета – «столичные» часто играли против «Питтсбурга», в котором Флери провел большую часть карьеры.

Александр знал его слабые места и пользовался ими. Причем это касается не только непосредственно игры в воротах: помните, например, как он выводил из себя Флери в финале Кубка Стэнли, когда тот играл за «Вегас»?

«Даже не знаю, хочу ли я, чтобы Ови побил рекорд Гретцки. Уж слишком много голов он забил именно мне, – рассказывал Марк-Андре сайту НХЛ. – Откуда бы ни шел ему пас, бросок идет верхом и огромной силы. Особенно когда он в касание, у вратарей мало шансов среагировать».

Еще один «везунчик» – Хенрик Лундквист. Его «Рейнджерс» тоже достаточно часто встречались с «Кэпиталс», потому швед регулярно вынимал шайбу из своих ворот – 24 раза в 42 матчах. Хенрик не считает, что у Овечкина есть какой-то секретный скилл, а отмечает главное – бросок.

«У Овечкина убойный бросок. Часто не самый точный, но такой мощный! Из-за гибкости его клюшки бросок очень сложно просчитать, – вспоминал Лундквист. – Часто бывало – думаешь, что шайба полетит в тебя, а она немного смещается в сторону. Тебе кажется, что ты поймаешь, но каждый раз он тебя удивляет. В его статистике нет никакого секрета, просто он настолько хорош. Он поставил себе цель и идет к ней».

На закате карьеры легендарный швед оказался с Ови в одной команде, подписав контракт с «Вашингтоном». Увы, но вместе они так и не сыграли – вмешались проблемы с сердцем, из-за которых Хэнк был вынужден завершить карьеру.

Особенные отношения у Овечкина и с Кэри Прайсом: в 27 играх канадец пропустил 22 гола. Но часто ли вы видели, чтобы полевой игрок аплодировал вратарю соперников после шикарного сэйва и подъезжал отбить кулачок? Это отличный жест, и он круто показывает то уважение друг к другу, которое по-прежнему остается у элитных игроков.

Есть и еще одна интересная деталь. Прайс до сих пор остается самым молодым вратарем, которому забивал Овечкин. 5 января 2008 года он сделал дубль – Кэри на тот момент было 20 лет и 142 дня.

Гол от Овечкина – память на всю жизнь

Есть категория вратарей, которые сыграли против Александра Великого не более одного раза и все равно вошли в его список. Как правило, карьеры этих парней в НХЛ были недолгими, поэтому такой вклад в историю – отличное воспоминание для них и их потомков.

Например, Нэтан Лоусон, в карьере которого было всего 11 матчей. В марте 2011-го у него был лишь седьмой старт в НХЛ (и последний, после этого он лишь пару раз выходил на замену) – и он сделал 40 сэйвов! Вратарь стоял на голове, отбил 7 бросков от Овечкина, но не справился с восьмым – в овертайме Александр исполнил шедевр.

«Он вошел в зону – я думал, что хорошо прочитал его намерения. Но затем он сделал все совершенно иначе и заставил меня выглядеть глупо, – вспоминал Лоусон в The Athletic. – Когда люди спрашивают меня, кто лучший игрок, против которого я играл, всегда отвечаю им: «Овечкин».

В сезоне-2009/10 в «Сибирь» заглядывал Адам Мунро. Он закончил карьеру только в прошлом сезоне, но его звездный час был в нулевых, когда он сыграл 17 матчей за «Чикаго». В одном из них в январе 2006-го он собрал комбо – пропустил от Овечкина, но одержал победу над «Кэпиталс».

Момент был идеальный – «Блэкхоукс» проиграли 10 раз подряд и поставили в ворота бэкапа в лице Мунро. «В раздевалке было напряженно, – рассказывал вратарь The Athletic. – Мы знали, что у них есть суперзвезда, первый общий выбор; ты всегда знаешь о таких парнях.

Каждый раз на льду, когда я поднимал глаза, мне казалось, что у него есть шанс. Я подумал: «Этот парень везде». Это было невероятно. Казалось, он мчался со скоростью миллион миль в час. У нас был скаутский отчет о нем, и мы знали, чего ожидать. Но потом ты входишь в игру, видишь совершенно другой уровень и думаешь: «Ладно, теперь я понимаю, о чем они говорят».

Через 6 дней после этого матча Овечкин забил тот самый гол «Аризоне». Позднее Мунро признался, что в тот момент подумал об одном: «К счастью, это был не я».

Джефф Друэн-Делорье сыграл в 62 матчах НХЛ, но свою единственную встречу с Овечкиным запомнил навсегда. «Вашингтон» горел 0:2 «Эдмонтону» на выезде, но именно будущий капитан команды переломил неудачно складывающийся матч в третьем периоде, сделав дубль. И особенно хорош был второй гол, с острого угла.

«Первый гол я не помню, но второй навсегда прилип ко мне, – спустя годы вспоминал Друэн-Делорье.

Оказывается, 11 вратарям забивали и Овечкин, и Гретцки

Не то, чтобы здесь есть что-то удивительное – между тем, как Гретцки закончил карьеру, а Овечкин приехал в НХЛ, прошло всего шесть лет, но все-таки соприкосновение эпох впечатляет. Уэйн завершил карьеру в апреле 1999-го, Александр дебютировал в октябре 2005-го. И в итоге набралось больше десятка вратарей, которые пострадали от обеих легенд.

Мало того, Овечкин забивал вратарям, родившимся в пяти разных десятилетиях. В первые годы в лиге Овечкин застал людей вроде Шона Бурка и Доминика Гашека, а сейчас забивает Нико Доусу и Спенсеру Найту, которые появились на свет незадолго до дебюта русской машины в НХЛ.

В списке жертв Овечкина есть даже хоккейная династия

В хоккее преемственность очень хорошо развита, и зачастую отцы и дети (а иногда и деды) вполне успешно играют на высоком уровне. Но большинство таких историй связаны в первую очередь с полевыми. Овечкину же удалось огорчить вратарскую династию. Правда, в наших 800 сотнях – только ее младший представитель.

В 2002 году 17-летний Овечкин еще играл за «Динамо» – и забил Вадиму Тарасову. Спустя почти 20 лет, в декабре 2021-го он забил уже его сыну Даниилу, который сейчас пробивается в основу «Коламбуса».

После той игры у Овечкина спросили, знает ли он Тарасова: «Кажется, я играл против его отца в России. Думаю, у него хорошее будущее. Он большой, мощный».

«Овечкин – один из лучших хоккеистов мира, было здорово сыграть против него, – делился эмоциями Даниил. – Смотрел его матчи, когда был маленьким. Это как играть против живой легенды. Бросок у него что надо. Думаю, любой вратарь скажет, что его бросок – один из самых мощных в лиге».

Что ж, 800 у Овечкина уже есть. Сумасшедшая цифра – не так много игроков смогли даже продержаться в НХЛ 800 матчей, не говоря уж о голах. Впереди в этом списке такие же легенды, как и сам Ови. И совсем скоро мы будем его снова поздравлять всем миром – еще две шайбы, и он обойдет Горди Хоу. Останется только великий и казавшийся недостижимым Уэйн Гретцки.

Фото: REUTERS/Jamie Sabau-USA TODAY Sports, Gaelen Morse-USA TODAY Sports