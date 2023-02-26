Популярный хип-хоп исполнитель Марко-9 сыграет за «БроукБойз»

Теги БроукБойз «Райзен» Артем Кузьмин Медиафутбол

Марко-9 будет выступать за «БроукБойз».

Фархад Нач, более известный как Марко-9 – российский хип-хоп исполнитель и автор песен. Бывший участник музыкального объединения BOUND.

Фархад – хороший приятель Райзена – одного из президентов клуба.

Ранее «БроукБойз» создали вторую команду, в которой будет делаться акцент на медийность, куда и был приглашен Марко-9.

Сегодня медийные «Броуки» сыграют товарищеский матч против «Дружины».

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