Популярный хип-хоп исполнитель Марко-9 сыграет за «БроукБойз»
Марко-9 будет выступать за «БроукБойз».
Фархад Нач, более известный как Марко-9 – российский хип-хоп исполнитель и автор песен. Бывший участник музыкального объединения BOUND.
Фархад – хороший приятель Райзена – одного из президентов клуба.
Ранее «БроукБойз» создали вторую команду, в которой будет делаться акцент на медийность, куда и был приглашен Марко-9.
Сегодня медийные «Броуки» сыграют товарищеский матч против «Дружины».
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