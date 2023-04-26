Главный тренер ФК «10» Гребенников покинул команду

Теги Winline Медиалига ФК 10 трансферы Медиафутбол

Игорь Гребенников покинул ФК «10».

«Такие решения всегда даются тяжело. С настоящего момента Игорь Владимирович Гребенников больше не является главным тренером ФК «10».

Спасибо за второй сезон, за наши общие эмоции от побед и поражений. И, конечно, за ваш профессионализм. А мы двигаемся дальше», – написали в клубном телеграм-канале.

Гребенников руководил командой во втором сезоне Winline Медиалиги. Клуб занял 7-е место группы А и не вышел в плей-офф.

ФК «10» в 1-м туре третьего сезона Медиалиги 29 апреля сыграет с «Дружиной».

Таблица трансферов медиафутбола

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий