Главный тренер ФК «10» Гребенников покинул команду

Игорь Гребенников покинул ФК «10».

«Такие решения всегда даются тяжело. С настоящего момента Игорь Владимирович Гребенников больше не является главным тренером ФК «10».

Спасибо за второй сезон, за наши общие эмоции от побед и поражений. И, конечно, за ваш профессионализм. А мы двигаемся дальше», – написали в клубном телеграм-канале.

Гребенников руководил командой во втором сезоне . Клуб занял 7-е место группы А и не вышел в плей-офф.

ФК «10» в 1-м туре третьего сезона Медиалиги 29 апреля сыграет с «Дружиной».

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