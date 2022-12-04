Игрок 2Drots Сергеев переходит в казахстанский «Атырау». Он воспитанник «Краснодара»

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Полузащитник 2Drots Никита Сергеев продолжит карьеру на профессиональном уровне.

В конце ноября агентство Алексея Сафонова сообщило, что 23-летний хавбек стал их клиентом и заключил с казахстанским клубом «Атырау» контракт на один год.

Сергеев – воспитанник «Краснодара». Он провел несколько матчей за первую команду «быков» в РПЛ, но преимущественно играл за дублирующий состав.

Во втором сезоне Winline Медиалиги игрок выступал за 2Drots и накануне помог команде выиграть второе чемпионство подряд.

«Атырау» по итогам прошлого сезона занял в чемпионате Казахстана 11-е место.

Отметим, что клубы трансфер Сергеева пока не подтвердили.

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