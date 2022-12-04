Игрок 2Drots Сергеев переходит в казахстанский «Атырау». Он воспитанник «Краснодара»
Полузащитник 2Drots Никита Сергеев продолжит карьеру на профессиональном уровне.
В конце ноября агентство Алексея Сафонова сообщило, что 23-летний хавбек стал их клиентом и заключил с казахстанским клубом «Атырау» контракт на один год.
Сергеев – воспитанник «Краснодара». Он провел несколько матчей за первую команду «быков» в РПЛ, но преимущественно играл за дублирующий состав.
Во втором сезоне Winline Медиалиги игрок выступал за 2Drots и накануне помог команде выиграть второе чемпионство подряд.
«Атырау» по итогам прошлого сезона занял в чемпионате Казахстана 11-е место.
Отметим, что клубы трансфер Сергеева пока не подтвердили.
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