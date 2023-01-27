Уткин объявил о назначении нового главного тренера «Эгриси»

Василий Уткин объявил, что новым главным тренером «Эгриси» стал Филипп Павлов.

«У «Эгриси» новый главный тренер. Это снова дебютант.

В истории «Эгриси» это третий главный тренер. Так уж вышло, и это принесло результат, что до «Эгриси» ни наш первый тренер Алекс Матич, ни ставший нам братом Антон Попов взрослую команду не возглавляли.

Новый главный тренер «Эгриси» – Филипп Павлов. Его помощником остается трудившийся с нами последние четыре года Виктор Косачев (Коса), грандиозный защитник (мы ждем подтверждения, Медиалига!) и очень хороший центрфорвард. Но у нас он тренер.

Филиппу Павлову 29 лет (он на полгода старше Антона). У него роскошное футбольное образование. Он принимает дела, почти уж принял и будет готовить «Эгриси» к новому сезону. Уверен, это будет увлекательно», – написал Уткин.

Согласно профилю Павлова на сайте «Карьерист.ру», ранее он работал в латвийских командах аналитиком, ассистентом тренера и на других должностях.