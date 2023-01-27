Уткин объявил о назначении нового главного тренера «Эгриси»

Теги Василий Уткин Виктор Косачев Эгриси Winline Медиалига Антон Попов Медиафутбол

Василий Уткин объявил, что новым главным тренером «Эгриси» стал Филипп Павлов.

«У «Эгриси» новый главный тренер. Это снова дебютант. 

В истории «Эгриси» это третий главный тренер. Так уж вышло, и это принесло результат, что до «Эгриси» ни наш первый тренер Алекс Матич, ни ставший нам братом Антон Попов взрослую команду не возглавляли. 

Новый главный тренер «Эгриси» – Филипп Павлов. Его помощником остается трудившийся с нами последние четыре года Виктор Косачев (Коса), грандиозный защитник (мы ждем подтверждения, Медиалига!) и очень хороший центрфорвард. Но у нас он тренер.

Филиппу Павлову 29 лет (он на полгода старше Антона). У него роскошное футбольное образование. Он принимает дела, почти уж принял и будет готовить «Эгриси» к новому сезону. Уверен, это будет увлекательно», – написал Уткин.

Согласно профилю Павлова на сайте «Карьерист.ру», ранее он работал в латвийских командах аналитиком, ассистентом тренера и на других должностях.

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1 комментарий

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Teodrakis
А как же Тухель?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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