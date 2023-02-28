Логашов покинул «БроукБойз». Его девушка намекала на это, а Егоров назвал ее новой Вандой Нарой

Защитник Арсений Логашов покинул «БроукБойз».

Слухи об уходе игрока появились сегодня днем после того, как его девушка – хавбек «Броуков» Татьяна Лисицына – намекнула на это.

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров отреагировал на пост Лисы.

«Очевидно, что Татьяна намекает на Арсения.

Думаю, Татьяна – новая Ванда Нара мирового футбола, которая выводит своего фаворита на трансферный рынок.

Так что не удивляйтесь, если завтра Арсений Логашов будет не в «Броуках», а, например, в «ПСЖ». Жаль, комиссионные мы в этом случае не получим. А в остальном – личному благополучию будем только рады», – сказал босс «Броуков».

Позже Егоров подтвердил, что Логашов действительно покинул команду, а Лиса прикрепила скрин, где видно, что ее удалили из командного чата:

«Логаш действительно ушел. Может, временно, а может в другой клуб. Отличный актив. Отличный человек.

Уверены, в лиге будут клубы, которые удовлетворят его условия. У нас же в этом году потолок», – написал Егоров.