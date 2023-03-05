Экс-защитник «Денег» Гендузи – игрок «Титана». Об этом сообщил президент команды Зуев

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Экс-защитник «Денег» Гендузи стал игроком «Титана». Об этом сообщил президент команды Александр Зуев.

«Гендузи – игрок «Титана», примите это как факт. «Деньги» – давний игрок на рынке с хорошей фанбазой, которую, как я вижу, можно монетизировать.

Сотрудничество «Денег» и Гендузи было взаимовыгодным, Гена давал результат – «Деньги» его «пиарили». Гена ушел от них, такое бывает, это футбол, тем более медиа.

Я после перехода писал Станосу и предложил небольшой «презент», в итоге услышал детские обидки от взрослого мужика. Бывает, не страшно. В общем, Гена, рад видеть тебя в «Титане», срач пройдет.

Гера, мой номер есть, если мы не попадем на Кубок России, а Гена изъявит желание сыграть в данном турнире – все обсуждаемо», – написал Зуев.

Ранее основатель «Амкала» Герман сообщил, что у них со Станосом была договоренность – позвать Гендузи на Фонбет Кубок России.

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