Кураньи может сыграть за FC Bus. Это клуб Гатаговых в Медиалиге

Кевин Кураньи может сыграть за команду Алана и Сослана Гатаговых.

«Я ему предложил приехать к нам летом и сыграть за наш автобус! Кевин дал свое согласие. Поэтому в скором времени ожидайте самого сильного профика в истории медиафутбола!» – написал главный тренер FC Bus Алан Гатагов.

Во время своей профессиональной карьеры Алан Гатагов и Кевин Кураньи вместе выступали за московское «Динамо».

FC Bus – медиафутбольный клуб братьев Гатаговых, новичок третьего сезона Winline Медиалиги.