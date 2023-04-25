Кураньи может сыграть за FC Bus. Это клуб Гатаговых в Медиалиге

Теги Кевин Кураньи премьер-лига Россия Динамо Москва Алан Гатагов Сослан Гатагов Winline Медиалига FC Bus Медиафутбол

Кевин Кураньи может сыграть за команду Алана и Сослана Гатаговых.

«Я ему предложил приехать к нам летом и сыграть за наш автобус! Кевин дал свое согласие. Поэтому в скором времени ожидайте самого сильного профика в истории медиафутбола!» – написал главный тренер FC Bus Алан Гатагов

Во время своей профессиональной карьеры Алан Гатагов и Кевин Кураньи вместе выступали за московское «Динамо».

FC Bus – медиафутбольный клуб братьев Гатаговых, новичок третьего сезона Winline Медиалиги.

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3 комментария

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SVD44
чёт я не понимаю прикола с профи в медиафутболе. На фига они там нужны, если он медиа?
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