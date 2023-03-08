Экс-защитник молдавского «Шерифа» Плешко – игрок «БроукБойз»

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Экс-защитник молдавского «Шерифа» Евгений Плешко – новый игрок «БроукБойз».

Об этом сообщил президент команды Дмитрий Егоров.

Ранее экс-игрок «Шерифа» находился на просмотре и отправился с командой Райзена и Егорова на турнир в Казахстан, после чего тренеры приняли решение оставить футболиста в «Броуках».

22-летний защитник три года играл за «Шериф-2», а в сезоне 2019/20 был заявлен за основной «Шериф» на матчи Лиги Европы.

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1 комментарий

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Ваня Шипитко
На чемпионате тоже новости про медиалигу есть или они только спортсу платят за такие дно-новости?
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