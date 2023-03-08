Экс-защитник молдавского «Шерифа» Плешко – игрок «БроукБойз»

Экс-защитник молдавского «Шерифа» Евгений Плешко – новый игрок « ».

Об этом сообщил президент команды Дмитрий Егоров.

Ранее экс-игрок «Шерифа» находился на просмотре и отправился с командой Райзена и Егорова на турнир в Казахстан, после чего тренеры приняли решение оставить футболиста в «Броуках».

22-летний защитник три года играл за «Шериф-2», а в сезоне 2019/20 был заявлен за основной «Шериф» на матчи Лиги Европы.