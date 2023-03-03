Хавбек Бала находится на просмотре в 2Drots. Он играл за «На Спорте» в МФЛ-2
Полузащитник Бала может перейти в 2Drots.
23-летний Александр Балашов находится в команде на просмотре.
Во втором сезоне Winline Медиалиги хавбек выступал за «На Спорте».
«Один из лучших опорников лиги. Умный, пластичный, волевой, практически без брака в действиях. Прямо сейчас – готовый игрок РПЛ, на мой взгляд.
Пожалуйста, Саша, куда угодно, но только не туда», – прокомментировал новость о просмотре Балы Артем Хачатурян, работавший в «На Спорте» в прошлом сезоне МФЛ.
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