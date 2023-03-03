Хавбек Бала находится на просмотре в 2Drots. Он играл за «На Спорте» в МФЛ-2

Теги 2Drots Winline Медиалига На Спорте возможные трансферы Александр Балашов Медиафутбол

Полузащитник Бала может перейти в 2Drots.

23-летний Александр Балашов находится в команде на просмотре.

Во втором сезоне Winline Медиалиги хавбек выступал за «На Спорте».

«Один из лучших опорников лиги. Умный, пластичный, волевой, практически без брака в действиях. Прямо сейчас – готовый игрок РПЛ, на мой взгляд. 

Пожалуйста, Саша, куда угодно, но только не туда», – прокомментировал новость о просмотре Балы Артем Хачатурян, работавший в «На Спорте» в прошлом сезоне МФЛ.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий