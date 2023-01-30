Экс-защитник 2Drots Пискунов – игрок «Титана». Об этом сообщил президент клуба Зуев

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Президент «Титана» Александр Зуев объявил о подписании защитника 2Drots Антона Пискунова.

«Да, Писк в «Титане». Договорились быстро. Ключевым фактором послужило то, что со многими он давно знаком. У нас очень хорошие отношения с ФК «Чайка», в которой Писк играл перед Медиалигой.

Даже человек по фамилии Чайка есть в нашей Титановской семье», – сообщил Зуев.

Экс-защитник 2Drots уехал в «Велес», но не прошел просмотр в команду, а 2D улетели на турнир 1XBET Media Football League, на который Антон не попал в заявку. 

Также 2D взяли на позицию Пискунова двоих новичков – Ладо и Вадима Логинова.

Босс 2D Некит утверждал, что вопрос еще не решен.

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