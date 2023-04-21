Легенда женского ЦСКА Тодуа присоединилась к медиафутбольному клубу «Матч ТВ»

Эльвира Тодуа будет выступать за «Матч ТВ» в третьем сезоне Winline Медиалиги.

Легенда ЦСКА четырежды выигрывала Кубок и чемпионат России. Также четыре раза признавалась лучшим голкипером страны.

У Эльвиры более 100 матчей за сборную России. В 2005 году она выигрывала чемпионат Европы U19.

Опубликовано расписание 1-го тура Медиалиги

Таблица трансферов медиафутбола

Фото: телеграм-канал «Матч ТВ»