Легенда женского ЦСКА Тодуа присоединилась к медиафутбольному клубу «Матч ТВ»

Теги Эльвира Тодуа Кубок России жен девушки и спорт ЦСКА жен Женская футбольная Суперлига Winline Медиалига Матч ТВ девушки и медиафутбол Медиафутбол

Эльвира Тодуа будет выступать за «Матч ТВ» в третьем сезоне Winline Медиалиги.

Легенда ЦСКА четырежды выигрывала Кубок и чемпионат России. Также четыре раза признавалась лучшим голкипером страны.

У Эльвиры более 100 матчей за сборную России. В 2005 году она выигрывала чемпионат Европы U19.

Опубликовано расписание 1-го тура Медиалиги

Таблица трансферов медиафутбола

Фото: телеграм-канал «Матч ТВ»

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20 комментариев

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Yasha Kotidze
Помню, как смотрел тот U19 по Евроспорту. Хорошо запомнил именно Эльвиру Тодуа и нападающую Елену Данилову. Из всего женского футбола, ради интереса, следил именно за их карьерой.
Уже 18 лет прошло...
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magentrumen
напихают ей десятку
+21
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Shadow1882
А кто у женского ЦСКА легенда тогда?
без понятия. но Тодуа даже за ростовский СКА играла. Потому знаю её.
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Shadow1882
Самый известный спортсмен в команде теперь
+4
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Xm.md
Легенда?
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Rinat Khudayberdin
опять у матч тв очень многое зависит от женщины
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fellx
Ответ magentrumen
напихают ей десятку
И он сейчас не про футбол
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Красная стрела
Это ужасно. Мужчины многие не могут играть против женщин. С той же силой ей лупашить. Это не спортивно и не важно какой она вратарь.
+4
-4
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Олег Поддубный
🔴🔵
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Curry30
Ответ magentrumen
напихают ей десятку
в каждом матче причем)))
+4
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Олег Поддубный
Ответ magentrumen
напихают ей десятку
Эльвиры более 100 матчей за сборную России. В 2005 году она выигрывала чемпионат Европы U19.

А что сделал ТЫ?
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Митрандир цвета хаки
Ответ Олег Поддубный
Эльвиры более 100 матчей за сборную России. В 2005 году она выигрывала чемпионат Европы U19. А что сделал ТЫ?
Наверняка что-то да делал, чтобы прокормить себя, может быть близких. Открою секрет: каждый что-то делает. Но в чем твой подкол, по-твоему он тоже должен был провести 100 матчей за женскую команду России?
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Аморалинни
Ответ dmitry.tchidakin
Природа решила, что Женщинам лучше олицетворяет собой кухню, чем лезть в мужские дела
Только вот кухня - это мужское дело)
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dmitry.tchidakin
Ответ Аморалинни
Только вот кухня - это мужское дело)
Если только её построить)
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Shadow1882
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Прям легенда ЦСКА? Я бы поспорил. Скорее Россиянки, которая потом объеденилась с ЦСКА.
А кто у женского ЦСКА легенда тогда?
+2
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Edo Milanian
Ответ Shadow1882
А кто у женского ЦСКА легенда тогда?
Александр Григорян))
+1
-1
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