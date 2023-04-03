Чемпион мира по пляжному футболу Никоноров – игрок «Титана»

Теги сборная России Локомотив чемпионат России Борис Никоноров Winline Медиалига ЛФК «Титан» Медиафутбол

Борис Никоноров присоединился к «Титану»

В прошлом Борис являлся нападающим и капитаном пляжного «Локомотива», двукратным чемпион России по пляжному футболу и чемпион мира в составе сборной России.

«Титан» – медиафутбольный клуб, новичок третьего сезона Winline Медиалиги.

«Меня не взяли в «Шинник», я работал на заводе – и тут увидел пляжный футбол». Открытое письмо героя сборной России на ЧМ

Был в академии «Спартака» с Тарасовым и Комбаровыми, теперь ведет главный клуб московской ЛФЛ в Медиалигу. На деньги от бетонного завода

Таблица трансферов медиафутбола

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