Сергей Киряков, Майк Крапивников, Олег Дражжук, Кирилл Дворецкий, Вася Левин и Александр Довбня не продлили контракт с «Амкалом»

Теги Александр Довбня 1996 Сергей Киряков Амкал Герман Эль Класико Winline Медиалига Олег Дражжук Майк Крапивников Василий Левин Медиафутбол

Президент «Амкала» Герман Эль Класико рассказал об уходе ряда игроков из клуба.

Серега Киряков – он уже объявил об этом у себя в социальных сетях. Очень успел его полюбить за это время – надеюсь, что его сохранят в медийном футболе другие клубы, или он поможет нам в будущем, если он будет нам необходим.

Саня Довбня – тоже уже не в «Амкале», Антон Чужой на стриме за 300 рублей уже рассказывал этот инсайд. Саня очень сильно нам помог во второй половине МФЛ – он будет возвращаться в профессиональный футбол, возможность у него такая есть.

Олег Дражжук – переехал всей семьей в Узбекистан, поэтому в ближайшее время мы его не увидим ни в России, ни в Москве, ни в «Амкале». Он безусловно легенда – если у него появится возможность прилететь, то мы обязательно найдем ему место в клубе.

Похожая ситуация с Майком Крапивниковым – он переехал в другую страну. Не знаю, насколько долго он еще будет путешествовать, но мне бы хотелось его видеть в «Амкале», когда он вернется.

Кирилл Дворецкий, он же Тор – к сожалению, не получилось выделить ему должного времени на поле. Учитывая дальнейший вектор развития «Амкала», я думаю, что не смогу ему дать должное время в команде.

Вася Левин – мы договорились на данный период разбежаться, т.к. у него много работы, но мы на связи и всегда можем его позвать, – сказал Герман.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные