Сергей Киряков, Майк Крапивников, Олег Дражжук, Кирилл Дворецкий, Вася Левин и Александр Довбня не продлили контракт с «Амкалом»

Президент «Амкала» Герман Эль Класико рассказал об уходе ряда игроков из клуба.

Серега Киряков – он уже объявил об этом у себя в социальных сетях. Очень успел его полюбить за это время – надеюсь, что его сохранят в медийном футболе другие клубы, или он поможет нам в будущем, если он будет нам необходим.

Саня Довбня – тоже уже не в «Амкале», Антон Чужой на стриме за 300 рублей уже рассказывал этот инсайд. Саня очень сильно нам помог во второй половине МФЛ – он будет возвращаться в профессиональный футбол, возможность у него такая есть.

Олег Дражжук – переехал всей семьей в Узбекистан, поэтому в ближайшее время мы его не увидим ни в России, ни в Москве, ни в «Амкале». Он безусловно легенда – если у него появится возможность прилететь, то мы обязательно найдем ему место в клубе.

Похожая ситуация с Майком Крапивниковым – он переехал в другую страну. Не знаю, насколько долго он еще будет путешествовать, но мне бы хотелось его видеть в «Амкале», когда он вернется.

Кирилл Дворецкий, он же Тор – к сожалению, не получилось выделить ему должного времени на поле. Учитывая дальнейший вектор развития «Амкала», я думаю, что не смогу ему дать должное время в команде.

Вася Левин – мы договорились на данный период разбежаться, т.к. у него много работы, но мы на связи и всегда можем его позвать, – сказал Герман.