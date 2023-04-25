Амазонка покинула «Бей Беги»

Анастасия Косенкова ушла из команды Джикии и Соболева.

«Хорошие были времена. Искренне благодарна каждому за крутое время и эмоции, которые мы вместе испытали. Было приятно находиться с вами на поле и за его пределами, всех люблю!

Но пришло время расставаться! Наши пути с «Бей Беги» расходятся, но я уверена, мы еще встретимся на футбольных полях», – написала Амазонка.

Анастасия присоединилась к «Бей Беги» перед вторым сезоном Winline Медиалиги. Ранее Амазонка выступала за FC Art в МФЛ-1.

Амазонка – футболистка клуба «Бей Беги», который создали Джикия и Соболев. Мечтает о космосе и готовится полететь на орбиту!

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