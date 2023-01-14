Градиленко об Александре Глебе в Медиалиге: «Он сказал: «Мне нужно знать заранее, чтобы привести себя в форму. Не хочу выглядеть клоуном»

Главный тренер GOATS Дмитрий Градиленко высказался о возможном участии Александра Глеба в третьем сезоне .

– Вы помогли привезти в команду профессиональных игроков – Виталия Булыгу, Игоря Шитова и Вячеслава Глеба. А Александра Глеба реально было пригласить?

– Реально. Но он сказал: «Мне нужно знать заранее – хотя бы за месяц-два, чтобы привести себя в форму». Не хочу выглядеть клоуном». Возможно, это [переход Александра Глеба в медиакоманду] будет в следующем году.

– То есть проблема была вообще не в деньгах?

– Естественно. Повторюсь, для GOATS этой проблемы не существует. Мы можем привести любого игрока. И Александр Глеб сказал: «Если я приеду, я должен быть в форме. Скажите заранее – и мы все решим». Поэтому играл только Слава, который тоже в офигенной форме, – сказал Градиленко.