Градиленко об Александре Глебе в Медиалиге: «Он сказал: «Мне нужно знать заранее, чтобы привести себя в форму. Не хочу выглядеть клоуном»

Теги Виталий Булыга Александр Глеб Вячеслав Глеб Дмитрий Градиленко Игорь Шитов Winline Медиалига GOATS возможные трансферы «Goody» Дмитрий Гусаков Медиафутбол

Главный тренер GOATS Дмитрий Градиленко высказался о возможном участии Александра Глеба в третьем сезоне Winline Медиалиги.

– Вы помогли привезти в команду профессиональных игроков – Виталия Булыгу, Игоря Шитова и Вячеслава Глеба. А Александра Глеба реально было пригласить?

– Реально. Но он сказал: «Мне нужно знать заранее – хотя бы за месяц-два, чтобы привести себя в форму». Не хочу выглядеть клоуном». Возможно, это [переход Александра Глеба в медиакоманду] будет в следующем году.

– То есть проблема была вообще не в деньгах?

– Естественно. Повторюсь, для GOATS этой проблемы не существует. Мы можем привести любого игрока. И Александр Глеб сказал: «Если я приеду, я должен быть в форме. Скажите заранее  и мы все решим». Поэтому играл только Слава, который тоже в офигенной форме, – сказал Градиленко.

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2 комментария

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Борис Громов
Ответ Иван Шуткин
Там Паша Техник играет , так что вакансия клоуна занята ))
до реальной игры у пашки вроде так ни разу и не дошло
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Шуткин
Там Паша Техник играет , так что вакансия клоуна занята ))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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