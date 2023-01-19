Норик Авдалян – игрок Fight Nights

Норик Авдалян продолжит карьеру в Fight Nights.

«После МФЛ-2 команда искала забивного форварда, пресса знала об интересе команды к страйкеру, и сегодня стороны договорились о сотрудничестве.

Норик выступит за 1Х Fight Nights уже в Казахстане. Футболист присоединится к команде ко второму туру.

Норик, поздравляем! Ждем голов», – сообщает телеграм-канал клуба.

Ранее Авдалян выступал за МФК «Рубин». Он получил известность благодаря голу, забитому с пенальти с сальто.

Пенальти с сальто – шоу-номер из Медиалиги! Его автор попадал в 433 и Sports Illustrated