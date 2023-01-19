Норик Авдалян – игрок Fight Nights
Норик Авдалян продолжит карьеру в Fight Nights.
«После МФЛ-2 команда искала забивного форварда, пресса знала об интересе команды к страйкеру, и сегодня стороны договорились о сотрудничестве.
Норик выступит за 1Х Fight Nights уже в Казахстане. Футболист присоединится к команде ко второму туру.
Норик, поздравляем! Ждем голов», – сообщает телеграм-канал клуба.
Ранее Авдалян выступал за МФК «Рубин». Он получил известность благодаря голу, забитому с пенальти с сальто.
Пенальти с сальто – шоу-номер из Медиалиги! Его автор попадал в 433 и Sports Illustrated
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