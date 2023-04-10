Дмитрий Егоров: «Общались с Кисой часа 2 назад. Он правда уходит в «Народную команду»

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Дмитрий Егоров сообщил, что хавбек «Броуков» Киса переходит в «Народную команду».

«Макея опять в другую команду отправляют уже в третий раз. Смешно. Макей четко сказал нам, что на этот сезон остается. И Макей – человек слова, воспитанный, умный и талантливый.

По поводу Кисы, общались с ним часа два назад. Он правда уходит в «Народную команду».

Причины: он чувствует, что на него, как на игрока основы, не очень рассчитывает тренер, в «Спартаке» много друзей и из Мытищ ближе ездить», – сказал президент «БроукБойз».

Позже в клубном телеграм-канале «Броуков» появилась информация, что Никита Киселев покидает команду.

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