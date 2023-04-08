Данила Бухаров объявил о переходе в «Дружину»

– Была информация, что ты в «Сахалинец» ходил на просмотр. Почему не получилось?

– Это эксклюзив такой, что я пока что придержу. Я его выдам, наверное, либо на конференции, либо не знаю.

Мне пацаны писали, давай полностью интервью запишем. Но я думаю, не хочу это делать, я хочу на конференции засадить Михаила [Литвина].

– Ходит информация, что сам Литвин был против того, чтобы ты был в команде.

– Да. Чтобы ты понимал, я думал, Брейн меня засадит, потому что я на 2Drots нагнал, когда в «Амкале» был (Бухар участвовал в шоу «Хочу в «Амкал», – прим. Sports). Я думал, Брейн будет против меня. Мы с ним не знакомы были, он оказался вообще топ.

4 дня я потренировался, он ко мне подошел с тренером вместе и говорят: «Брат, все. Мы тебя берем. Нам все нравится, мы не слепые».

– Тренер тоже был за тебя?

– Да. Это в моей жизни лучший был просмотр. Очень хорошо играл. Я был уверен, что все спокойно. И вот этот секретик я потом выдам.

– Ты в «Дружине»?

– Да, 100%

– Ты договорился? Условия, зарплата, все устраивает?

– Я хочу играть. Здесь мне нравятся пацаны, нравится коллектив, [который] собирается новый. Все топ.

– Кто-то еще связывался с тобой?

– Нет.

Напомним, что ранее Бухар ушел из «БроукБойз».