Сапогова пригласили в медиафутбольную команду «Матч ТВ»

Теги Алексей Сапогов Матч ТВ Winline Медиалига Сергей Дурасов Матч ТВ возможные трансферы Медиафутбол

Алексей Сапогов может возобновить карьеру в Winline Медиалиге

В приглашении 35-летнего нападающего заинтересована команда канала «Матч ТВ».

«Прямо сейчас мы находимся в процессе переговоров с легендой российского футбола Алексеем Сапоговым.

Это чистая правда. Человек в Премьер-лиге отыграл один сезон, но сделал это как бог.

Мы с ним только разговаривали по телефону, он заинтересован, ждем ответа 9-10 апреля», – сообщил комментатор, представитель команды «Матч ТВ» Сергей Дурасов.

Последним клубом в карьере Сапогова был петербургский «Юниор», за который он выступал в 2016 году в 3-м дивизионе.

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23 комментария

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Александр Сандалов
Ждём теперь Тихоновецкого
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mediaboss22
легенда нашего футбола! ждем еще камбек великого Тихоновецкого (он же Гарин)!
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Aleksandr Danilov
Даже не знаю кто больше легенда Юве он или Будянский
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benjamin92
Вот и ювентини подтягиваются )
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Ape1sin
Ответ Jan Paskel
а что он был талантом уровня Сычева, Кержакова? Палка постреляла пол года вот и всё
ну посильней уровня Прудникова, Дядюна, Ильина, Заболотного и многих других многолетних путешественников по РПЛ, с заездами в сборную
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Ape1sin
Ответ Eric_Cartman
Издеваются и троллят его даже в заявлении. Он хочет быть петрушкой? Или с деньгами настолько туго, что они не пахнут?
а откуда бы они у него были, поиграть парень не успел, может он учился хорошо ?
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Рашпель793
От Ювентуса до команды медиалиги Матча. Эх..
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deadjoker
Легендарный игрок Ювентуса :)
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balander09
Сапогова как раз и не хватало юве для победы в ЛЧ
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Александр Коларов
Легенда
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balander09
ждем голов забитых головой в падении
и да, проигрывать он не любит, ни фига подобного не допустит)
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Rinat Khudayberdin
он же с ума сошел, зачем его к людям подпускать вообще
этот поехавший и убить кого-нибудь может!!!
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levon.a
Странно что кто-то раньше из этого цирка под название Медиалига, не додумался его позвать
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ARIGAMI ARIGAMI
Возвращение легенды. В Ювентусе достиг всего, что можно, теперь на родину!
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Jan Paskel
Ответ FEZ10
Ему 35 и последний клуб 8 лет назад ? Как можно так Карьеру угробить
а что он был талантом уровня Сычева, Кержакова?

Палка постреляла пол года вот и всё
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Eric_Cartman
Издеваются и троллят его даже в заявлении. Он хочет быть петрушкой? Или с деньгами настолько туго, что они не пахнут?
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Arman FCSM
Легенда атаки "Юве" наряду с Дель Пьеро
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ХавиГави_Паратрупер
Ну, теперь можно будет записать новый диск с голами для Ювентуса😎
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Tigo_Volchara93
Вот пример настоящего ########
Еле еле выкарабкался из подземелья, мозгов не хватило на лет 5-7 еще задержаться в РПЛ
Дальше бы играл не напрягаясь, в пол силы
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Einfach Safari
надеюсь снова забьет жопой
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Прекрасная РФПЛ будущего
Можно медиа-команду назвать Ювентус? Итальянца могут за такое поддать в суд по авторским правам и всё такое?
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FEZ10
Ему 35 и последний клуб 8 лет назад ? Как можно так Карьеру угробить
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Ебздрогыч
Не Ювентус, конечно, но хоть что-то
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