Сапогова пригласили в медиафутбольную команду «Матч ТВ»
Алексей Сапогов может возобновить карьеру в Winline Медиалиге
В приглашении 35-летнего нападающего заинтересована команда канала «Матч ТВ».
«Прямо сейчас мы находимся в процессе переговоров с легендой российского футбола Алексеем Сапоговым.
Это чистая правда. Человек в Премьер-лиге отыграл один сезон, но сделал это как бог.
Мы с ним только разговаривали по телефону, он заинтересован, ждем ответа 9-10 апреля», – сообщил комментатор, представитель команды «Матч ТВ» Сергей Дурасов.
Последним клубом в карьере Сапогова был петербургский «Юниор», за который он выступал в 2016 году в 3-м дивизионе.
и да, проигрывать он не любит, ни фига подобного не допустит)
этот поехавший и убить кого-нибудь может!!!
Палка постреляла пол года вот и всё
Еле еле выкарабкался из подземелья, мозгов не хватило на лет 5-7 еще задержаться в РПЛ
Дальше бы играл не напрягаясь, в пол силы