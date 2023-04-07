Сапогова пригласили в медиафутбольную команду «Матч ТВ»

Алексей Сапогов может возобновить карьеру в Winline Медиалиге

В приглашении 35-летнего нападающего заинтересована команда канала «Матч ТВ».

«Прямо сейчас мы находимся в процессе переговоров с легендой российского футбола .

Это чистая правда. Человек в Премьер-лиге отыграл один сезон, но сделал это как бог.

Мы с ним только разговаривали по телефону, он заинтересован, ждем ответа 9-10 апреля», – сообщил комментатор, представитель команды « » .

Последним клубом в карьере Сапогова был петербургский «Юниор», за который он выступал в 2016 году в 3-м дивизионе.