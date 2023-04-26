Экс-игрок сборной России и «Спартака» Шишкин присоединился к «Народной команде»

Теги Спартак Роман Шишкин Никита Баженов Александр Прудников Владислав Рыжков Winline Медиалига Наши Парни трансферы Народная Команда Медиафутбол

Роман Шишкин перешел в «Народную команду».

«Мы продолжаем собирать банду, которая билась в 2008 году на White Hart Lane против «Тоттенхэма» Луки Модрича и Кристиана Гарета Бэйла.

К Никите Баженову, Владу Рыжкову и Александру Прудникову, который в том матче, правда, был только в заявке, мы подписали солиднейшее усиление в лице Романа Шишкина!

Роман – воспитанник «Спартака». За основу красно-белых Шишкин дебютировал в 2004 году при алленаторе Невио Скале.

Всего за «Спартак» Роман сыграл 91 матч, среди которых шесть в групповом этапе Лиги чемпионов против «Баварии», «Спортинга» и миланского «Интера»!

Всего в еврокубках за «Спартак» Роман провел 25 игр, среди которых и легендарный боевик августа 2007 года против «Селтика» в Глазго.

Также в активе нашего новичка 16 матчей в составе национальной сборной России», – написали в клубном телеграм-канале.

Во втором сезоне Winline Медиалиги Роман выступал за «Наших Парней».

«Народная Команда» – участник третьего сезона Медиалиги.

Фото: телеграм-канал «Народной команды»

Таблица трансферов медиафутбола

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roy Keane
Это уже не медиалига с не заигрывшими блогерами,а кубок легенд и не очень легенд
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Матвей Суицидин
Сколько Медиалига платит Спортсу за такое подробное освещение этой мышиной возни?
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Captain23rusIzobilny
это медиалига или что ?
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Egobrain
оч медийный персонаж
совсем ни разу не профессионал
тьфу
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tachmuhammet Atchapanov
Помню как его на одном футбольном шоу объявили Сискиным))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergio_Sergio
Кристиан Гарет Бейл, это кто, простите?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий
Удачи тебе Рома )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Катя СПб
Так вот оказывается кто народная команда. А как же Спартак?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий