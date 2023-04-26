Экс-игрок сборной России и «Спартака» Шишкин присоединился к «Народной команде»
Роман Шишкин перешел в «Народную команду».
«Мы продолжаем собирать банду, которая билась в 2008 году на White Hart Lane против «Тоттенхэма» Луки Модрича и Кристиана Гарета Бэйла.
К Никите Баженову, Владу Рыжкову и Александру Прудникову, который в том матче, правда, был только в заявке, мы подписали солиднейшее усиление в лице Романа Шишкина!
Роман – воспитанник «Спартака». За основу красно-белых Шишкин дебютировал в 2004 году при алленаторе Невио Скале.
Всего за «Спартак» Роман сыграл 91 матч, среди которых шесть в групповом этапе Лиги чемпионов против «Баварии», «Спортинга» и миланского «Интера»!
Всего в еврокубках за «Спартак» Роман провел 25 игр, среди которых и легендарный боевик августа 2007 года против «Селтика» в Глазго.
Также в активе нашего новичка 16 матчей в составе национальной сборной России», – написали в клубном телеграм-канале.
Во втором сезоне Winline Медиалиги Роман выступал за «Наших Парней».
«Народная Команда» – участник третьего сезона Медиалиги.
Фото: телеграм-канал «Народной команды»
совсем ни разу не профессионал
тьфу