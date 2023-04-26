Экс-игрок сборной России и «Спартака» Шишкин присоединился к «Народной команде»

Роман Шишкин перешел в «Народную команду».

«Мы продолжаем собирать банду, которая билась в 2008 году на White Hart Lane против «Тоттенхэма» Луки Модрича и Кристиана Гарета Бэйла.

К Никите Баженову, Владу Рыжкову и Александру Прудникову, который в том матче, правда, был только в заявке, мы подписали солиднейшее усиление в лице Романа Шишкина!

Роман – воспитанник «Спартака». За основу красно-белых Шишкин дебютировал в 2004 году при алленаторе Невио Скале.

Всего за «Спартак» Роман сыграл 91 матч, среди которых шесть в групповом этапе Лиги чемпионов против «Баварии», «Спортинга» и миланского «Интера»!

Всего в еврокубках за «Спартак» Роман провел 25 игр, среди которых и легендарный боевик августа 2007 года против «Селтика» в Глазго.

Также в активе нашего новичка 16 матчей в составе национальной сборной России», – написали в клубном телеграм-канале.

Во втором сезоне Winline Медиалиги Роман выступал за «Наших Парней».

«Народная Команда» – участник третьего сезона Медиалиги.

Фото: телеграм-канал « »

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