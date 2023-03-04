Кашай – игрок «Родины Медиа»

Теги Никита Кашаев Амкал Winline Медиалига Родина Медиа Медиафутбол

Полузащитник Никита Кашаев стал игроком «Родины Медиа».

«Мой переход уже завершился. Я новый игрок «Родины Медиа», осталось дождаться официального представления.

«Родина Медиа» – это интересный проект, конкурентоспособный в турнирах.

Был интерес и от других команд, в том числе и Reality интересовались мной, и был даже диалог с Филом, но, как я знаю, сейчас есть трудности у команды и они еще даже не проступили к тренировкам», – сказал новичок «Родины Медиа».

По ходу второго сезона WInline Медиалиги Кашай покинул «Амкал» из-за недопониманий с Юрием Бабиным.

 

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