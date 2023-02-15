Гасилин покинул «Родину Медиа»: «Лучше коллектива я не видел. Желаю, чтобы команда обрела все, что ей нужно. Спасибо, «РМ»💔»

Защитник «Родины Медиа» Анатолий Гасилин покинул команду.

«Сегодня наши пути с « » разошлись. Лучше коллектива я не видел. Желаю, чтобы команда обрела все, что ей нужно: более высокие просмотры, чемпионство и тех, кто приведет к этому. Для меня эта команда была семьей, я обрел хороших товарищей.

В команде все было на топ уровне, начиная от руководителей и тренерского штаба, заканчивая СММ отделом, нашими дамами, братьями и сестрами, которые являются тоже частью команды. Ни разу у меня не было конфликта ни с кем из команды.

Тара (Дмитрий Тарасов) и Саня (Текила) – это два человека, которые у меня вызывают только уважение. Спасибо, «РМ»💔», – написал Гасилин.

Анатолий пришел в «РМ» в конце августа 2022-го. Вместе с командой вышел в финал второго сезоне , где «РМ» уступила 2Drots (1:1, 1:3 буллиталити).