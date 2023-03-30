Тигиев перешел в Fight Nights – медиафутбольный клуб Мостового и Павлюченко

Теги Роман Павлюченко Александр Мостовой Камил Гаджиев Георгий Тигиев Winline Медиалига Fight Nights трансферы Медиафутбол

Георгий Тигиев нашел новый клуб в Winline Медиалиге.

27-летний защитник перешел в Fight Nights.

Президентом клуба является Камил Гаджиев, а главным тренером – Александр Мостовой.

Ранее Тигиев выступал за «БроукБойз». В составе этой команды он отыграл МФЛ-1, МКС-2022, МФЛ-2 и турнир в Казахстане. 26 марта стало известно о его уходе из «Броуков».

Тигиев – чемпион России в составе «Спартака». В РПЛ он также играл за «Анжи», «Торпедо» и «Крылья Советов».

Одноклубником Тигиева в третьем сезоне МФЛ будет нападающий Роман Павлюченко, который присоединился к FN в начале марта. 

Таблица трансферов медиафутбола

10 комментариев

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василий иванов
Ответ rwm7
Что это делает в главных новостях? Совсем ку-ку что ли там, спорц
как бы медиафутбол теперь собирает больше "настоящего". Привыкай к таким реалиям. 92к зрителей на Камп Ноу чего только стоят!
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rwm7
Ответ EldarRing10
Так не читай и не смотри статьи про медаифутбол и сайт не будет выкидывать новости про них
Ты уверен, что здесь это так работает? Я вот уверен, что нет, и главные новости просто фичерятся вручную, и их смотрят все юзеры. И да, я не смотрю новости по теме и не подписан на теги медиафутбола
0
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benjamin92
Тигиеву всего 27 лет. Этот как надо слить карьеру, чтобы тебя даже в чемпионате России никуда не брали
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EldarRing10
Ответ rwm7
Что это делает в главных новостях? Совсем ку-ку что ли там, спорц
Так не читай и не смотри статьи про медаифутбол и сайт не будет выкидывать новости про них
+2
-1
+1
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Xm.md
Ответ rwm7
Что это делает в главных новостях? Совсем ку-ку что ли там, спорц
Грязные деньги не пахнут
+3
0
+3
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Ros Denta
Тренировки с мотивированными ребятами из МЮ сделают из основного игрока Локомоьива основного игрока Манчестер Юнайтед
0
0
0
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rwm7
Что это делает в главных новостях? Совсем ку-ку что ли там, спорц
+7
-1
+6
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TaR
Ответ evil
сначала Рон в альнаср, теперь вот это
И я даже не знаю что больнее…
+1
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+1
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MonkeyMeister
Глупо.
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evil
сначала Рон в альнаср, теперь вот это
+8
-2
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