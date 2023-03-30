Тигиев перешел в Fight Nights – медиафутбольный клуб Мостового и Павлюченко
Георгий Тигиев нашел новый клуб в Winline Медиалиге.
27-летний защитник перешел в Fight Nights.
Президентом клуба является Камил Гаджиев, а главным тренером – Александр Мостовой.
Ранее Тигиев выступал за «БроукБойз». В составе этой команды он отыграл МФЛ-1, МКС-2022, МФЛ-2 и турнир в Казахстане. 26 марта стало известно о его уходе из «Броуков».
Тигиев – чемпион России в составе «Спартака». В РПЛ он также играл за «Анжи», «Торпедо» и «Крылья Советов».
Одноклубником Тигиева в третьем сезоне МФЛ будет нападающий Роман Павлюченко, который присоединился к FN в начале марта.
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