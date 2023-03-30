Тигиев перешел в Fight Nights – медиафутбольный клуб Мостового и Павлюченко

нашел новый клуб в .

27-летний защитник перешел в .

Президентом клуба является Камил Гаджиев, а главным тренером – .

Ранее Тигиев выступал за «БроукБойз». В составе этой команды он отыграл МФЛ-1, МКС-2022, МФЛ-2 и турнир в Казахстане. 26 марта стало известно о его уходе из «Броуков».

Тигиев – чемпион России в составе «Спартака». В РПЛ он также играл за «Анжи», «Торпедо» и «Крылья Советов».

Одноклубником Тигиева в третьем сезоне МФЛ будет нападающий , который присоединился к FN в начале марта.

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